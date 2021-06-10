Юпитер в Рыбах: что нужно делать с 14 до 28 июня, чтобы в 2022 году жизнь изменилась к лучшему

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14 мая Юпитер перешел в родной для себя знак Рыб. Он пробудет там совсем недолго, 28 июля вернется назад в Водолей. То есть в ближайшие месяцы мы увидим маленькую репетицию того, что нас ожидает уже через полгода. Ведь 29 декабря Юпитер перейдет в Рыбы окончательно и пробудет там целый год. В последний раз Юпитер жил в Рыбах с января по сентябрь 2010 года. Вспомните, что с вами происходило в этот период, возможно, события будут повторяться. Чем характерен этот период, «Вечерней Москве» рассказала астролог Саона.

Как этот период влияет на человека:

— расширяет творческие возможности;

— обращает к внутреннему миру и духовности;

— усиливает интуицию;

— побуждает узнать больше и расширить свои границы;

— вызывает желание помогать окружающим. ⠀

Переходя в другой знак, Юпитер меняет наше отношение к ценностям, философии, религии. Дает новые возможности для саморазвития.

Юпитер также отвечает за путешествия, поездки, обучение, науку, карьеру, духовный рост. Поэтому в ближайшее время что-то начнет меняться именно в этих сферах. Ожидаются изменения в сферах туризма, обучения за границей и работы с иностранными партнерами. Кому-то Юпитер может принести увеличение амбиций и желаний.

События и ситуации в этот период могут быть первыми предпосылками процессов, которые развернутся в 2022 году. Скорее всего, мы увидим зарождение новых ценностных трендов. Наиболее выраженным может быть влияние на жизнь Рыб, Раков и Скорпионов, особенно тех, кто родился в последней декаде июня, октября, февраля. Реагировать также будут люди, у которых движение Юпитера затронет важные точки карты. Планета даст прекрасные шансы для роста и увеличения благосостояния.

Удача ждет те знаки, у которых профессия связана с розничной торговлей. В любви и отношениях с людьми будут выстраиваться легкие контакты. Чаще всего на пути будут появляться добрые и щедрые партнеры с открытым сердцем. Стоить уделить внимание благотворительности. Хорошо в эти дни помогать нуждающимся, больше общаться с родителями и пожилыми родственниками. В период правящего Юпитера может увеличиться количество наводнений. Различные обманы, мошенничества, разнообразные зависимости — все это обратная сторона медали правящей планеты. А также особое внимание следует обратить на здоровье, возможно обострение хронических заболеваний.

Овен 21.03 — 19.04

Этот период будет подталкивать Овнов на поиски своего предназначения. Отличный период для обучения, путешествий, работы с психологом, духовных практик и медитаций. Помогайте другим, занимайтесь благотворительностью, изучайте иностранные языки.

Телец 20.04 — 20.05

Тельцам будет поступать большое количество подсказок от Вселенной, особенно через сны. Однако обостренный оптимизм в это время может обернуться несостоявшимися надеждами и разочарованием. Розовые очки лучше снять!

Близнецы 21.05 — 20.06

Перед вами открываются новые перспективы заработка и карьеры. Учитывая ретроциклы, вы в эти два с половиной месяца можете вернуться на прошлую работу, к старым занятиям. Это благоприятно скажется на вашем финансовом состоянии.

Рак 21.06 — 22.07

Звезды рекомендуют Ракам проявить свою доброту и милосердие к окружающим, это поможет открыть новые возможности. Особенно уделите время своим родственникам и детям, прислушайтесь к их желаниям, помогите подтолкнуть на их реализацию. Доброта вернется вам в троекратном размере.

Лев 23.07 — 22.08

Для представителей огненной стихии откроются перспективы, будет послабление жестких ситуаций. Возможности могут быть не особенно явными, поэтому важно быть внимательными к информации, возникающим мыслям, людям, которые проявятся. Подключайте интуицию.

Дева 23.08 — 22.09

Период будет давать возможности роста, но очень важно войти в контакт с планетой. Чтобы войти в нужное ресурсное состояние, старайтесь больше думать и заниматься тем, что приносит вам радость. Будьте свободнее, работайте со своими психологическими границами, выходите из зоны комфорта.

Весы 23.09 — 22.10

Для Весов начинается нестабильный эмоциональный период. Уделите внимание своей нервной системе, обратитесь за помощью к специалисту. Полезно в это время будет открыть для себя новую духовную практику, чтобы наладить гармонию всего организма.

Скорпион 23.10 — 22.11

Хорошее время, чтобы заняться саморазвитием. Запишитесь на танцы, в бассейн или спортзал. Больше читайте интересных книг. Уделите внимание здоровью, могут обостриться головные боли.

Стрелец 22.11 — 20.12

Ваше влияние в этот период будет расти. Есть вероятность, что вы станете очень значимой персоной. Благоприятный период, чтобы принять решение о свадьбе или о рождении ребенка. Само событие рекомендуется запланировать на 2022 год.

Козерог 21.12 — 19.01

Благополучно будут складываться запланированные путешествия и поездки. Хороший период для занятий психологией и искусством в любых проявлениях. Это поможет вам наполниться энергией для достижения намеченных целей.

Водолей 20.01—17.02

Удача ждет вас дома, в семье, с жильем. Сейчас надо решать все вопросы ремонтов, переездов, аренды. Оформлять документы, намечать покупки чего-то крупного в дом. Можно успеть приобрести хорошую недвижимость.

Рыбы 18.02 — 20.03

Больше общайтесь с людьми и налаживайте личные контакты. Налаживайте связи для будущего, растите «социальный капитал». Получайте удовольствие от общения. Это окажет особое влияние на увеличение вашего потенциала, откроются новые возможности карьерного роста.

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