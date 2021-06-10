Что нужно сделать на даче до конца июня

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Все дела в саду никогда не переделать, уверены многие дачники. О самых неотложных хлопотах рассказала «Вечерке» ландшафтный дизайнер Мария Цепкова.

Все садово-огородные хлопоты можно разделить на неотложные, важные и желательные, но из серии тех, что могут подождать. Часть неотложных дел будет вам сигналить о себе сама: заросшие грядки, забитые сорняками всходы культурных растений, посадки сами по себе — не забывайте, что очень многое можно сажать до конца июня, а уж салат, например, так просто подсеивают каждую неделю.

Актуальна борьба с тлей. Агрессивную химию использовать уже поздно — появились завязи и на деревьях, и на кустах. Но зеленое (или хозяйственное) мыло поможет вам хоть как-то уберечь растения, которые тля с таким аппетитом изничтожает. Обязательно докрасьте деревья, побелите стволы: их темным стволам трудно на жарком солнце.

Не забывайте и о том, что в начале лета очень активно растет трава, ее нужно косить, иначе потом это будет крайне мучительно.

Учтите также, что в июне вам придется завершить все намеченные посадки деревьев и хвойников: у них должно быть время на адаптацию до осени. Чем раньше вы их посадите, тем больше шанс на то, что они приживутся и уйдут в зиму здоровыми и крепкими.

Уход за кустами

Отцветшие весенние кусты и зеленые изгороди рванули в рост. Сейчас пришло время придать им форму. Кусторезы, сучкорезы и секаторы вам в помощь. Спиреи, вейгела после отцветания, жасмин, дерены, разросшиеся лапчатки — им пора на стрижку. Если у вас зеленая изгородь из бирючины, удалите самые толстые ее стволы — и растение пустит молодую поросль.

Удаление мха

Мох стал головной болью почти для всех дачников. Он распространяется везде, преимущественно с северной стороны строений и сада. Удалите его, обработав места его расселения специальными средствами, а за неимением спецпрепаратов посыпьте освобожденную от мха землю золой.

Подпорки и подвязки

Самое время оценить количество завязей на деревьях и облегчить ветвям жизнь — подоприте их «рогатками», подвяжите огурцы и помидоры в теплицах, распрямите на опоры и шпалеры плетущиеся растения — клематисы, виноград.

Посадки

Досеивание и посадки овощных и зеленых культур можно делать до конца месяца. Оптимальные числа для этого — 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29 и 30 июня.

Ловчие пояса

Вредители активизируются: развесьте на деревьях самостоятельно сделанные или приобретенные ловчие пояса. Это эффективная мера борьбы с насекомыми, которые могут лишить вас урожая.

Размножение

Хотите получить отводки от ценных кустов смородины, укоренить розы и так далее? Июнь — лучшее время для этого. Лучшие числа для укоренения и черенкования по лунному календарю — 12, 13, 18, 19, 20, 21 и 22 июня.

Подкормки

Есть хочется не только вам, но и жителям вашего сада. Сборные удобрения, зольный раствор, органика — все это сад принимает в июне с благодарностью. В соответствии с лунным календарем на июнь 2021 года подкормки нужно производить 12, 13, 21, 22 и 229 июня.

Война с сорными травами

Это одна из главных забот этого времени. В конце июня многие сорняки стремятся бросить семена. Этого допустить нельзя. Самый проблемный сорняк — сныть — нужно удалять с корнем, а ее цветоносы срывать до образования семян. Стремитесь выкапывать на участке осот и пырей, свинорой. Мокрицу удаляйте с грядок, засыпая землю золой — она ее терпеть не может. Обнаружили борщевик — бейте тревогу. Его нужно выкопать, если это возможно, а не получается — так залить уксусной кислотой. И дело даже не в штрафах, он просто очень опасен.

Мульчирование

Это поверхностное покрытие почвы мульчей для ее защиты и улучшения свойств. В роли мульчи отлично подойдет щепа или скошенная трава — они хорошо « забивают» сорняки, например, под кустами. А трава еще их и подкормит!

Чистка водоемов

Садовые прудики нужно слить, вымыть и снова залить водой. Хорошо бы влить в них пару литров воды из близлежащих водоемов: так в прудике быстрее образуется баланс микроорганизмов, которые будут отвечать за его чистоту. До конца июня пруд нужно озеленить, высадив в него водные растения, если вы это делаете.

Закладка компоста

Если у вас нет компостного ящика, самое время его завести. Большие ящики, по опыту, не так удобны, как несколько некрупных. Не хотите ставить ящик — можно выкопать для растительных остатков яму в укромном уголке. Через год в ней образуется отличный перегной: складывайте туда траву и сорняки и прикрывайте сверху пленкой или крышкой, так процесс разложения биомассы будет идти активнее.

Мощный полив

Если есть возможность, устройте яблоням, грушам, вишням и сливам «большую попойку»: напоите деревья и кустарники водой с избытком. Это важно сейчас, в период образования завязей.

Большая уборка

Времени до осени на нее больше не будет — вас ждут иные заботы. Поэтому в июне нужно выпилить сухие ветви растений, обрезать отцветшую сирень, поднять ветви ягодных кустарников, чтобы ягоды не лежали на земле. Пройдитесь по саду-огороду, заставив себя доделать то, до чего прежде не доходили руки.

Ремонт газона

После покоса вы увидите, где газон не взошел, на какие места стоит подсеять траву. Ямы на газоне нужно присыпать землей, укатать, затем посеять траву и сверху насыпать слой земли, утрамбовав его, но не укатывая. Абсолютно места засеиваются новыми травами так же.

КАК ЖЕ ДОСТАЛА ТЛЯ

Это же надо быть такой маленькой, но такой... гадкой! Что зеленая, что черная, любая тля — беда для сада-огорода. Портит она и розы. Попробуйте побороть на них тлю таким способом: возьмите средство для мытья посуды, разведите его слегка и нанесите губкой на бутоны, взбивая пену. Смывать не нужно — пусть тле будет тошно до омерзения, не жаль ее ни капли! Постепенно раствор стечет вместе с тлей. Как ни удивительно, но этот «рецепт» спас не одно растение от гибели.

Помните, что временной мерой может быть сбивание тли с растений мощной струей воды из шланга. Это не панацея, но все же облегчит рост зелени.

КОРОЛЕВСКАЯ «ЮБОЧКА»

В июне трава растет быстро. Кидать ее навалом в компост не стоит — слежится, будет перегнивать медленно. Обязательно переслаивайте в компосте скошенную траву либо землей, либо торфом, цельными сорняками. Такую траву также можно использовать в качестве мульчи под кустами, посадками малины.

Если в цветнике или композиции из кустарников можно использовать и щепу, то мульча из травы будет забивать сорняки, а также станет подкормкой для кустов. Обложите их по кругу, в край кроны, слоем скошенной травы ( 10 см в высоту), и кустики оценят эту «одежку».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Иваненко, повар:

— В июне нужно успеть заготовить щавель. До осени он вырастет еще не раз, но кислота в нем будет слишком активна и неполезная для человека. Листочки июньского щавеля можно укупоривать в банки, можно провернуть и заморозить в пакетиках щавелевое пюре, а также листья щавеля целиком.

Зимой не раз скажете себе спасибо за эту заготовку — будут у вас и зеленые щи, и пирожки со щавелем, и супы-пюре — что захотите.

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