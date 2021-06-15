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Новые люди приходят в политику
Фото: Пресс-служба партии

Новые люди приходят в политику

Альфия Камилова

Общество

Из реалити — в реальность: победители первого политического шоу направили миллионы нуждающимся.

В Москве завершилось первое в России политическое реалити-шоу #ДебатыКандидаты, организованное партией «Новые люди». По итогам шоу четыре финалиста-лидера общественных и политических инициатив получили 30 миллионов рублей на реализацию своих предвыборных программ. Два победителя сразу отправили свои призы семьям, проживающим в аварийном доме в Калуге.

Новые люди приходят в политикуФото: Пресс-служба партии

Помочь детям

В шоу #ДебатыКандидаты 29-летняя психолог из Москвы Клеопатра Орлова попала случайно, в марте девушка увидела рекламу первого политического реалити-шоу в «Инстаграме» и сразу решила подать заявку.

— Тогда я ничего не знала о партии «Новые люди», я совсем не думала о карьере политика. Но я не могу иметь собственных детей, поэтому решила помогать адаптироваться выпускникам интернатов и детских домов, трудным подросткам, — рассказывает Клеопатра. — Сегодня у меня 40 подопечных, с которыми я на связи в любое время суток. Я готова при необходимости и в три часа ночи прийти им на помощь. Но таких детей в нашей стране гораздо больше. И я не могу помочь каждому, поэтому я создала большой проект.

Сто человек на место

Всего на участие в #ДебатыКандидаты было прислано 3000 заявок. Члены жюри и экспертный совет просмотрели все видеовизитки, провели собеседования с кандидатами и отобрали по Zoom 300 человек. Но только 30 из них получили возможность приехать в Москву для съемок в шоу. Самому младшему кандидату — 21 год, самому старшему — 60 лет.

Битва со звездами

Шоу длилось два месяца, и каждый выпуск набирал все больше просмотров — более 30 миллионов человек следили за борьбой будущих кандидатов. А они в свою очередь получали знания и новый опыт, которому не научат в университетах и институтах.

— Все кандидаты жили в одном доме. На протяжении двух месяцев они проходили разного рода испытания, где могли проявить себя, прокачать свои амбиции, — отмечает продюсер реалити-шоу Марина Гаина. — Участники окунулись в атмосферу настоящих, невыдуманных противостояний с мастерами медиакоммуникаций. Им пришлось отбиваться от хейта со стороны Ксении Собчак, учиться режиссировать свои политические кампании под руководством Сангаджи Тарбаева, прокачивать имидж вместе с Лерой Кудрявцевой, применять ораторское мастерство и умение работать в кадре, как Дмитрий Губерниев, учиться раскачивать аудиторию, как Карина Кросс. Это был очень напряженный период.

Миллионы финалистам

В финал вышли восемь человек, но номинаций только три: выбор аудитории, выбор жюри, выбор лидера партии Алексея Нечаева. Приз в каждой номинации — 10 миллионов рублей.

Второго победителя должно было определить жюри, но после жаркого обсуждения кандидатур оно присудило победу двум финалистам. По пять миллионов рублей получили Анна Гурская из Воронежа и Станислав Киреев из Ставрополя. Анна реализует проект #ОбычныеСупергерои (пошив одежды для детей, которые носят протезы). Станислав Киреев развивает в Ставрополе проект «Карта недоступности», который помогает маломобильным людям подбирать доступные маршруты для перемещения по городу. Победители уже договорились объединить свои проекты для помощи людям.

36-летняя мама двух детей Анна Гурская не смогла сдержать слез и сразу позвонила домой, чтобы сказать: «У нас получилось!».

— У меня двое детей — четырехлетний Лука и шестилетний Лева, — украдкой вытирая глаза, улыбается победительница Анна Гурская. — Старший сын у меня особенный — у него аплазия верхних конечностей, он носит протезы. Но для него протезы — не помеха, он для нас супергерой. Мы с ним даже коллекцию одежды для детей с протезами придумали. Получив приз, я буду развивать свой проект по всей стране. У меня уже есть опыт в масштабе города, а теперь я постараюсь сделать проект общероссийским. Чтобы каждый ребенок, нуждающийся в протезе, получил его и жил полноценной жизнью. Раньше я не знала, как осуществить мою мечту, но после обучения на проекте поняла куда двигаться. Я уверена: вместе с партией «Новые люди» у нас все получится, ведь мы все и есть новые люди, с новыми подходом и взглядами.

Яркие лидеры

«Новые люди» считают, что важные задачи по восстановлению единства страны и укреплению государственного аппарата давно выполнены, и теперь перед властью стоят другие исторические задачи — раскрепостить творческие силы народа и обустроить нашу страну для жизни.

— Мы должны дать возможность работать и зарабатывать тем, кто может и хочет, — подчеркивает лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. — Создать атмосферу безопасности и защищенности для всех, кто не нарушает закон. Дать возможность гражданам решать важнейшие вопросы в жизни страны и открыть путь к карьерному росту и успеху наиболее талантливым и способным, обеспечить равные конкурентные условия для роста всем, без блата для «своих». Сделать так, чтобы образование давало знания, а не аттестаты и дипломы, заботиться больше о здоровье человека, а не столько о его лечении. Обеспечить доступность жилья, чтобы свой дом или квартира перестали быть недостижимой целью, на которую надо положить всю жизнь. И чтобы выявить самых ярких региональных лидеров и предоставить им «социальный лифт» в большую политику, мы и организовали реалити-шоу «Дебаты-кандидаты». Наши победители — это не просто участники реалити-проекта, а действительно «Новые люди», которые станут кандидатами от нашей партии на выборах в Госдуму и в местные заксобрания.

Новые люди приходят в политикуФото: Пресс-служба партии

Неожиданный финал шоу

Реалити-шоу закончилось, четыре финалиста получили 30 миллионов рублей. Двое из победителей — юрист из Краснодара Виталий Кацко и блогер из Тулы Владимир Алексеев — отдали каждый свои 10 миллионов тем, кто в них остро нуждается.

— В одном Калужском общежитии живут около 80 семей, вернее, не живут, а выживают в невыносимых условиях, — рассказывает Виталий Кацко. — Отчаявшиеся жильцы всюду искали помощи, но их не слышали. Я знаю, 10 миллионов не смогут полностью решить проблему переселения, но дадут хоть надежду на чудо! Владимир Алексеев из Тулы тоже отдал им свои 10 миллионов, поэтому я думаю, что проблема сдвинется с мертвой точки.

Четыре из восьми финалистов стали победителями, остальные не получили денежных призов, но приобрели ценный и жизненно необходимый опыт.

— Мы стали другими, «Новыми людьми», — уверяет еще один победитель политического реалити-шоу Станислав Киреев. — Я понимаю, что быть депутатом — ответственная работа: это общение с людьми, у которых огромное количество проблем, которые задают тебе совершенно разные задачи. И ты не знаешь даже иногда, как их решить… Но в этом и деятельность депутата, чтобы помочь найти любое решение из любой проблемы человека, которая есть. На шоу этому научили, теперь хочется реализовать свои умения в жизни. Я уверен, у нас все получится.

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