Как выбрать букет цветов для возлюбленной

Многие девушки и женщины по достоинству оценят букет цветов, полученный в подарок от любимого человека. Все знают, что цветы принято дарить по случаю какого-то торжества, однако забывают, что дарить букеты можно и без повода. Также часто мужчины не знают, как правильно выбрать презент, чтобы он точно понравился их возлюбленной.

Как правильно выбрать букет в интернет-магазине

Иногда нет возможности самостоятельно выбрать и подарить цветы. Тогда на выручку приходит доставка. Для того, чтобы организовать сюрприз для избранницы, нужно выбрать надежный цветочный онлайн-магазин.

При поиске стоит воспользоваться ключевыми словами вроде — доставка цветов Москва. Когда магазин выбран, можно смело приступать к покупке. Лучше заранее знать, какие именно цветы любит женщина. На сайтах магазинов обычно представлено большое количество вариантов букетов. Во время оформления заказа менеджер проконсультирует, какие из них есть в наличии и как лучше составить композицию.

Как выбрать букет в обычном магазине?

Существует несколько моментов, на которые стоит обращать внимание при выборе цветов. В частности, речь идет о:

— цвете — не стоит брать букеты нелюбимого цвета девушки, такой презент только вызовет раздражение. Кроме того, в плане цвета работает правило: светлые оттенки означают привязанность и теплые чувства, а темные цвета говорят о большой любви и страсти.

— количестве бутонов в букете — так, на первое свидание можно преподнести один цветок — розу или герберу. Также можно приглядеться к маленьким аккуратным букетам, которые выглядят нежнее 101 розы. Посмотреть варианты и тех, и других букетов можно в цветочном магазине «СоюзЦветТорг».

— наличии возможной аллергии у женщины — лучше составлять букет из цветов со слабым ароматом. К относительно безопасным цветам относят орхидеи, флоксы, петунию и розовые бутоны. Если нет уверенности насчет аллергии, то лучше воздержаться от покупки лилий, гербер и чайных роз.

— внешнем виде — бутоны должны хорошо держаться, а лепестки не должны быть вялыми или поврежденными. Розы и тюльпаны следует покупать с закрытыми бутонами, так они простоят дольше.

Насколько большим должен быть букет?

Традиционно количество цветов в букете должно быть нечетным. Если говорить о смысловой нагрузке в отношении числа бутонов, то стоит помнить о следующем:

1. Один цветок говорит о наличии симпатии у мужчины к женщине. Однако стоит помнить, что цветок должен быть большим и пышным.

2. Три цветка намекают на серьезные намерения молодого человека на новые отношения.

5.Пять цветков означают классическое признание в любви.

Далее чем больше цветов в букете, тем сильнее у мужчины чувства к девушке.

Можно ли дарить девушке цветы в горшке?

Если барышня увлекается выращиванием комнатных растений, то можно смело ей подарить цветок в горшке. Однако такой подарок сделать намного сложнее. Выбирать растения следует очень внимательно, поскольку в магазинах они далеко не всегда качественные и свежие.

Так, нужно обратить внимание на общее состояние растения — оно должно иметь насыщенный цвет и здоровый вид. Земляной ком при этом должен пахнуть естественно, без «ноток» гнили и плесени. Также к цветку можно сразу купить горшок или кашпо для пересадки.

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