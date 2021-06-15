Обучение на интернет-маркетолога: что нужно знать новичкам

На сегодняшний день существует большое количество интересных профессий, которые все более распространены на рынке труда. Одной из них является специальность интернет-маркетолога. Эти специалисты изучают рынок, потребительский спрос и способы продвижения продукта или услуги той или иной компании.

Плюсы и минусы профессии интернет-маркетолога

У человека, который стремится построить карьеру в данной сфере, большие перспективы. В частности, зарплата на рынке выше среднего показателя по стране. Данная профессия очень востребована, поэтому хороший специалист никогда не останется без работы.

Однако стоит помнить, что конкуренция на рынке также довольно высокая, поэтому придется постоянно повышать свою квалификацию и изучать новые методики. Сделать это можно, например, с помощью базы знаний маркетинга. Кроме того, у интернет-маркетологов часто бывает ненормированный график, к чему готовы немногие.

Необходимые навыки

— стрессоустойчивость;

— обширные знания в сфере маркетинга;

— умение работать в режиме многозадачности;

— желание постоянно обучаться и узнавать новое;

— умение работать с соцсетями и контекстной рекламой;

— знание иностранных языков и специальных программ вроде Photoshop;

— копирайтинг;

— умение собирать и анализировать данные.

Где изучать интернет-маркетинг

1. Курсы по маркетингу. Этот пункт наиболее затратный, но при этом самый важный. При выборе курса стоит внимательно изучить программу, поскольку все они направлены на разные спектры профессии.

2. Книги о маркетинге. Этот вариант может стать как основным источником обучения, так и дополнительным. Начинающий интернет-маркетолог может подготовиться к курсу, чтобы прийти уже с каким-то багажом знаний. Также он может узнать что-то новое дополнительно к информации, которую уже получает на занятиях.

3. Вебинары. Идеальный вариант для начинающих. Вебинар представляет собой мини-лекцию на определенную тематику в широком или узком направлении. Может послужить заменой книгам для тех, кому сложно сосредоточиться на печатном тексте. Посмотреть варианты вебинаров и лекций можно на сайте Romi center.

4. Тематические группы, Telegram-каналы и публичные страницы. Этот пункт больше подходит для обмена мнениями и знаниями с более опытными коллегами.

Как подготовиться к собеседованию на вакансию интернет-маркетолога

Во-первых, лучше заранее изучить сайт компании, которая является потенциальным работодателем. Это поможет соискателю ориентироваться во время собеседования и показать интервьюеру заинтересованность в данной вакансии.

Во-вторых, стоит продумать ответы на стандартные вопросы, которые задают на собеседовании. В частности, речь идет о том, почему интересна данная сфера деятельности и работа именно в этой компании. Кроме того, у соискателя могут спросить о его личных целях и амбициях в ближайшие несколько лет.

В-третьих, будущего работодателя заинтересует опыт работы в данной области и уровень знаний пришедшего на собеседование. Поэтому чтобы не теряться при вопросе «Расскажите о себе» следует заранее подготовить небольшой и интересный рассказ о себе.

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ИП Дьяков Владимир Владимирович ОГРН:318502900048680