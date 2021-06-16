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МТС показывает в столице самую высокую скорость загрузки и передачи данных
Фото: freepik.com

МТС показывает в столице самую высокую скорость загрузки и передачи данных

Михаил Петров

Общество

Высокая скорость является одним из главных преимуществ качественного интернета. Быстрая загрузка и передача данных позволяют сэкономить драгоценное время и быстро выполнить большой объем работы или других задач. Особенно актуальны интернет-скорости в мегаполисе, поэтому они имеют для москвичей особую ценность.

По данным международной компании Ookla, в первом квартале 2021 года МТС стала лидером в Москве по скорости среди провайдеров фиксированного интернета. Исследование проводилось по десяти крупнейшим городам России. Самый быстрый интернет оказался в Москве, за ней идут Новосибирск, Челябинск, Нижний Новгород.

При этом московский лидер МТС показывает самые высокие медианные скорости загрузки и передачи — 71,97 Мбит/с и 79,13 Мбит/с соответственно.

Помимо скорости, Ookla проанализировала также показатель стабильности: процент выборок данных провайдера, отвечающих минимальной скорости загрузки 25 Мбит/с и минимальной скорости передачи 3 Мбит/с. У компании самый высокий показатель стабильности также зафиксирован в Москве (82,9 процента).

Фиксированная сеть интернет-доступа компании в Москве построена по технологии GPON (GPON — волоконно-оптическая технология предоставления широкополосного доступа к сети интернет — Прим. «ВМ»). На базе этой сети компания подключает абонентов на скорости до 1 Гбит/с. Москвичи как жители стремительно развивающегося мегаполиса все больше предпочитают высокие скорости: по итогам 2020 года наиболее популярными тарифами для подключения стали тарифы от 300 Мбит/с, объем интернет-трафика за прошлый год вырос на 40 процентов.

— В текущем году мы ожидаем дальнейший рост трафика передачи данных, поскольку растет количество цифровых сервисов и их пользователей, — рассказал вице-президент — директор региона «Москва» Дмитрий Рылов. — Наша сеть полностью справляется с растущими нагрузками, и при первой же необходимости мы можем быстро увеличить ее пропускную способность.

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