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Заговоры, обереги и неписаные правила, которые помогут добиться успеха
Фото: Unsplash

Заговоры, обереги и неписаные правила, которые помогут добиться успеха

Василий Плиткин

Общество

Только малая часть людей добивается успеха в жизни. Остальные сталкиваются с преградами, завистью, болезнями. Есть несколько магических способов, которые помогут вам добиться успеха в любой сфере и поднять энергию. О том, какие ритуалы помогут достичь желаемого и привлечь удачу в жизни, «Вечерней Москве» рассказала парапсихолог Оксана Лукина.

Обереги и талисманы, которые должны быть в каждом доме для успеха

Чтобы успех пришел в вашу жизнь, говорит специалист, нужно окружить себя вещами, которые, словно магнит, привлекают удачу к вам.

Для привлечения любви

Корица. Одинокие девушки должны испечь в новолуние восемь булочек с корицей в виде сердца. Когда булочки будут готовы, поставьте их на окно. Откройте форточку и приговаривайте: «Запах силен, суженный мой умен. Запах он слышит, на него и бежит в мой дом». Булочки должны простоять на подоконнике всю ночь, утром скормите их птицам.

Для финансового изобилия

Лавровый лист. Если вас преследует череда неудач в финансах, то этот талисман поможет преодолеть трудности. Чтобы лист стал мощным источником богатства, его нужно правильно зарядить. Капните масло пачули на лист, завяжите его красной нитью, заверните в плотную ткань и положите на подоконник. На следующее утро выньте лавровый лист, а все остальные элементы сожгите. После ритуала положите лист в кошелек.

Для здоровья

Веник. Многие даже не задумываются о его магических свойствах. Он способен не только вымести неудачи из дома, но и привлечь крепкое здоровье. А также избавит от врагов и завистников, которые могут быть среди ваших знакомых.

Как вымести болезни

На растущую Луну сделайте генеральную уборку в доме. Подметите все углы, соберите весь в мусор в пакет и скажите: «Чужого зла и болезней не надо, откуда пришло, туда и ушло. Да будет так!»

Привлекаем успех с помощью цифр

Мало кому известно, но если постоянно прокручивать в своей голове определенный код, то это поможет достичь успеха. Представьте то, чего вам хочется достичь (финансовое изобилие, гармония в отношениях, удача в делах и бизнесе), и повторяйте про себя число 44. Эта формула разрушает сдерживающие факторы и запускает механизм обновления ситуации.

Ритуал с ключом для успеха

Простой и действующий ритуал для тех, кто хочет добиться успеха, но не хватает сил и уверенности в себе. Для проведения такого ритуала понадобится любой ключ от входной двери

Место для  проведения ритуала не значимо — пусть это будет там, где вы сейчас находитесь. Держите ключ в руках и представляйте ту ситуацию или событие, которые должны стать успешными. Начинайте бить ключом по всему, что попадается вам под руки, — по стене, столу, книге, сумке. Бейте и приговаривайте: «Важные и успешные дела так и бьют ключом». Сделать это надо 12 раз. Такой ритуал поможет снять негатив и очистить от застоявшейся энергии. Очищенная душа  привлечет в жизнь то, что вы пожелали.

Ритуал со свечами на успех во всех сферах

Для проведения такого ритуала понадобятся коричневая и зеленая свечи, масло бергамота.

Натрите свечи маслом от фитиля до основания. Зажгите их, поставьте справа коричневую, слева зеленую. Прочтите девять раз следующий заговор: «Как эти свечи горят, так и разгорится успех во всех начинаниях. Пусть дела изо дня в день только в гору идут. Да будет так. Аминь».

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