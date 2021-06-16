Журналист «Вечерки» решила освоить азы профессии водолаза-спасателя

Журналист Динара Кафискина обучается трудному делу: спасению утопающих / Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Познакомить меня со своей непростой, но такой нужной и благородной профессией с радостью согласился Максим Телешов, один из лучших водолазов-спасателей столицы с 12-летним стажем. Урок он предложил провести на Центральной спасательной станции, на Ленинградском шоссе.

...Посторонним вход сюда, конечно, запрещен, поэтому Максим лично встретил меня у ворот и привел на пирс. Выдал ярко-оранжевый гидрокомбинезон спасателя — ГКС-1, предназначенный для защиты от переохлаждения при проведении работ на льду и в воде. Он оказался очень тяжелым, некомфортным, к тому же в нем было слишком жарко. Неудобными показались мне и встроенные сапоги с протектором против скольжения. И как только в этом можно плавать, да еще и спасать?! — подумала я, не решаясь, правда, озвучить свое недоумение.

Макс, как будто подслушав мои мысли, объяснил:

— Когда вода полностью прогреется, будем работать в летних костюмах дайвингистов.

И, настоятельно посоветовав мне надеть на голову капюшон, установил трап для спуска в воду и завязал на моей талии веревку.

— За нее я буду вытаскивать тебя из воды после того, как возьмешь пострадавшего, — пояснил мой наставник. — Обычно наша работа строится так: один спасатель опускается в воду, а второй находится в катере, держа коллегу за веревку. Выполняем каждое движение правильно, четко и аккуратно. Под контролем должно быть абсолютно все, ведь на кону — человеческая жизнь.

На операцию выделяется до пяти минут, когда пострадавший находится еще на поверхности воды, но после того, как он ее наглотается, шансов на спасение остается все меньше — человек начинает тонуть.

Такое же время Макс выделил и мне. Он бросил в воду манекен. Мне предстояло: быстро достать его, обхватить, взяв под руки, лечь на спину, положить манекен так, чтобы было удобно обоим. И потом... застыть. Остальную работу проводил мой инструктор.

— Как же я доплыву до утопающего в таких тяжеленных сапогах? — искренне не понимаю я.

— Гребешь только руками, словно веслами в лодке. Ноги тут точно не помогут, — ответил Максим и попросил показать, как я умею плавать и лежать на воде.

Делаю я это вообще-то хорошо, но в таком костюме и обуви выполнить поставленную задачу оказалось крайне тяжело. Сил ушло немало, однако до манекена я все же добралась. Взять его правильно, уложить на спину и удержаться на воде было тоже непросто. Благо Макс вытащил и меня, и манекен очень быстро — всего за несколько секунд.

— Мы привыкли все делать со скоростью света. После звонка дежурного или очевидца тут же, не медля ни секунды, прыгаем в катер и мчим к месту происшествия, — рассказал он. — Приближаясь к цели, оцениваем все возможные риски. Особенно это важно зимой, когда есть лед. Выносливость, ловкость, сила, скорость реакции — все эти качества спасателю необходимы.

Еще я узнала о том, что во время операции спасателю ни в коем случае нельзя волноваться и суетиться, иначе можно сбить дыхание. Кроме того, очень важно показать человеку, попавшему в беду, что ты спокоен и полностью контролируешь ситуацию. Представляешь, объясняет мне Максим, если вдруг пострадавший увидит, что я суечусь, размахиваю руками, кричу...

Сил и уверенности в счастливом исходе операции ему это точно не прибавит, зато запаникует он наверняка. В общем, водолазы должны быть отлично подготовлены не только физически, но и психологически.

— Кстати, что касается паники... Женщины подвержены ей сильнее мужчин, — говорит Максим. — И вытаскивать их из воды сложнее.

— А сами представительницы слабого пола спасателями работают? — интересуюсь я у Макса.

— Да. Но лично я против этого. Почему? А ты представь, какую нужно иметь силу, чтобы вытащить из воды сразу двоих!

Признаюсь Максу, что очень хочу примерить черный облегающий комбинезон водолаза с аквалангом и маской, чтобы опуститься в этом обмундировании на дно. «Честное слово, я готова!» — уверяю я его. Увы, оказывается, для этого есть непреодолимая преграда: делать подобное слабому полу запрещено.

— В нашем деле нужны женщины-медики, их труд бесценен, но погружаться на дно лучше мужчинам, — убежден Максим Телешов.

— Где обучают профессии спасателя и сколько нужно учиться? — интересуюсь я.

— В Центре подготовки спасателей, в течение трех месяцев. И раз в три года надо проходить аттестацию. Проверяют здоровье, знание теории, выполняются компьютерные тесты, нормативы...

— А каким характером нужно обладать, чтобы посвятить себя спасательному делу?

— Волевым. И ты должен быть немного… Романтиком, да. Кто-то скажет: что за чушь, стану-ка я лучше серфингистом. Это — пожалуйста. Но лично мне важно приносить людям пользу.

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