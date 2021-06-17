В косметике все должно быть прекрасно. И тушь, и подводка, и тени для век, и человек, который ими пользуется

Фото: Вечерняя Москва

— Сиди дома и никуда не уходи! Я еду! — крикнула в трубку моя любимая подруга Маринка и нажала «отбой». Она дама непредсказуемая и оригинальная во всех отношениях — я привыкла, но чтоб вот так, без объяснений, вламываться в мои личные планы, в мой единственный выходной, — это даже для нее слишком. Зачем сидеть? Почему не уходить? И главное, с какой целью она так скоропостижно едет? Я вообще-то планировала по магазинам прошвырнуться. Звоню.

— Марин, у меня в планах культурный шопинг был.

— Сиди. Я все привезу!

Еще интереснее. Что «все»? Дальнейшие расспросы были бесполезны: когда Маринка «на эмоциях», задавать ей вопросы — только себя путать. Ничего не поделаешь. Сижу, жду.

Через полтора часа любимая подруга стояла у меня на пороге с желтым пакетом в руках.

— Вот и я! — торжественно объявила она, словно мы не сидели вчера у нее на кухне до 10 часов вечера, худея, с чаем и фирменным морковным тортиком. — Поздравлю, у тебя сегодня свидание с принцем!

Та-дам! Выглядит здоровой, лоб не горячий, щеки разве что раскраснелись немного. Начинаю аккуратно уточнять, что, собственно, подруженька моя дорогая имеет в виду. И чего себе напридумывала. Оказалось, что итальянский приятель ее супруга Виктора этим летом собирается почтить своим присутствием Москву. Впервые в жизни. Как только границы откроют, так и явится. Об этом он вчера объявил Витьку и Маринке по телефону. Мол, готовьте экскурсионную программу со всеми вытекающими.

— Черноволосый красавчик Лучиано, — тоном менеджера по продажам промурлыкала Маринка. — Архитектор, играет на гитаре. В твоем вкусе, в общем. Говорю же, принц на белом... Что там у него за машина, интересно.

Я посмотрела на нее с немым вопросом.

— Так, никаких вопросительных взглядов, — перешла она к делу. — Сегодня в семь он позвонит по видео, и я вас познакомлю. Он в тебя влюбится с первого взгляда, вы поженитесь и будете жить долго и счастливо. А мы с Витьком будем приезжать к вам в Рим.

Мои глаза расширялись от удивления все больше и больше.

— Ну чего смотришь, давай наряжаться, — сказала Маринка.

Пока я молча удивлялась, пытаясь убедить себя в том, что, в общем-то, ничего особенного не происходит, Маринка быстро выкладывала на журнальный столик из своего желтого пакета какие-то коробочки.

— Что это? — спросила я деятельную фантазерку, все еще не до конца понимая, что, в конце концов, происходит.

— Это, дорогая Кэт, волшебная косметика Russian Beauty Guru, дебютная серия «Черная Москва», с помощью которой мы сейчас будем делать из тебя принцессу, — быстро проговорила Маринка. — Нет. Не принцессу — царевну. Русскую. Московскую. Будем впечатлять итальянца, пользуясь беспроигрышными методами. Чего стоишь? Садись, «макияжиться» будем.

Мне ничего не оставалось, как уступить напору лучшей подруги. Тем более про эту новую косметику я никогда не слышала — интересно же попробовать.

— Темная ты все-таки, — диагностировала Маринка по-доброму, любовно глядя на красивые коробочки, тюбики и флакончики, лежащие на столе. — «Черная Москва» — не слышала? Да это новая российская декоративная косметика от Натальи Ракоч. Ты посмотри на упаковку! Яркий, дерзкий, динамичный и нарочито русский дизайн. То, что нужно, чтобы покорить нашего Ромео.

Закончив короткую ознакомительную лекцию, из которой я узнала, что архитектурные грани тюбиков косметики — это прямая отсылка к традициям русского конструктивизма. Маринка начала колдовать над моим образом.

— Главное — глаза! — сказала она и взяла в руки красивую коробочку с подводкой. — Такие стрелки, такие реснички сейчас тебе сделаем. В самое сердце итальянцу нашему, москволюбу, заглянешь.

Вообще, насколько мне известно, Маринка не мастер рисовать стрелки. Сама она даже в самых торжественных случаях предпочитает обходиться без них. Ну никак не получается у нее рисовать стрелочки ровно и красиво. Я была готова к худшему, но к моему удивлению подруга вывела стрелки почти идеально.

— Надо же, получилось, — восхитилась она делом рук своих. — Не зря подводка называется «Прямые руки». Такая ручка на кисточке удобная — стрелка сама как будто рисуется.

фото автора

Мне Маринкина работа тоже понравилась. И на веках ощущения от подводки приятные. А еще я выяснила, что в ее составе нет спирта: умудрилась изучитьупаковку, пока любимая подруга старательно наносила мне на лицо легкий тон и тени для век бледного персикового оттенка из специальной палетки. Вполне удобная штучка — три самых ходовых тонера и девять теней неярких, модных цветов — и все в одной «палитре». Называется «Макияж в московском стиле».

Туши Маринка зачем-то принесла две. И обе в обалденно красивых упаковках. Точеных, граненых, стильных. Смотришь на них и видишь четкие линии стройных столичных зданий. Одна — для создания объемных разделенных ресниц, вторая — термотушь со специальной влагостойкой формулой, которой не страшны ни дождь, ни жара. Можно тереть глаза руками, рыдать над «плакательным» фильмом, и тушь не осыпется и не потечет. Я проголосовала за «Черную Москву», Маринка — за водостойкую формулу.

— А вдруг ты расплачешься от счастья? — не переставала удивлять моя нестандартная подруга. — Эта тушь точно не потечет. Не будешь похожа на панду. И смывается она легко, простой теплой водой. Смотри, какие реснички чудные получились: объемные, длинные, густые, одна к одной!

Тушь для макияжа / фото автора

Ну что сказать? Умеет человек убеждать. Я сидела перед зеркалом и разглядывала фееричный макияж, который сделала мне Маринка. Тон кожи нежный и ровный: не щечки — персики, глаза выразительные, ресницы — ну точно опахало. И правда, принцесса. Последний штрих — черный бархатный блеск, который на губах превращается в прозрачную вуаль с запахом газировки, — и я была готова вскружить голову любому. Во всяком случае, так я себя чувствовала.

— Марин, а ты что, правда, специально для меня всю эту косметику купила? — спросила я, растрогавшись.

— Еще чего! Для себя на днях заказала, — не стала лукавить моя чудо-подруга. — Новейшая серия! Высший класс. Понравилась? Дарю. И палетку, и обе туши, и блеск для губ, и подводку, и вон тот фломастер для глаз. Мы с тобой его не опробовали. Потом расскажешь. И не забудь нас с Витьком в Рим пригласить.

— Эх, Маринка, да разве про тебя забудешь?