Привыкаем к хорошему: как провести лето приятно и полезно

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Лето — пора отпусков. Как вы отнесетесь к предложению дополнительно поработать в самую, казалось бы, лучшую пору для отдыха? А если речь идет о работе над собой? Наверное, в обоих случаях — без энтузиазма. Между тем, июнь, июль и август — прекрасное время для появления изменений в образе жизни, а порой и в характере, причем максимально естественно, без особенного труда. О том, к чему хорошему можно привыкнуть летом, рассказывает психолог Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

Рано вставать. Когда на улице темно, да еще холодно, покидать теплую уютную постель гораздо тяжелее, чем когда за окном солнышко и весело щебечут птицы. Большинство врачей считает, что ранние подъемы и, соответственно, отход ко сну не позже одиннадцати вечера благотворно влияют как на бодрость, хорошее настроение и работоспособность днем, так и на поддержание красоты, молодости и даже нормализацию веса. Так что приучиться вставать пораньше точно стоит. А чтобы делать это было не только проще, а еще и приятнее, придумайте себе утренние ритуалы, способные превратить любое утро в доброе. Например, пока спит семья, можно в тишине выпить чашечку какао или спокойно принять контрастный душ, немного помедитировать — в том случае, если вы не сторонник бодрящей утренней гимнастики, заряжающей энергией на весь предстоящий день.

Быть физически активнее. Кстати, к тем же пробежкам тоже лучше всего привыкать летом, когда даже моросящий дождик мало мешает — он теплый и несет облегчение. Также именно в летнее время можно успешно начать плавать: даже если не получится делать это в естественных водоемах, желание окунуться в прохладу жарким днем — веский повод для регулярного посещения бассейна. Сейчас есть масса возможностей присоединяться к занятиям, которые проводятся в парках и на открытых площадках: танцы, единоборства, различные направления йоги, скандинавская ходьба. Порой такие мероприятия бесплатны или оплачивается разовое посещение, поэтому присоединиться можно в любой момент, без гнета обязательств. Еще можно завести привычку преодолевать пешком или на велосипеде часть пути от дома до работы — уже прекрасно! Само собой, наиболее доступны прогулки разной длительности: разве усидишь дома, когда отличная погода так и манит на улицу в компании друзей или любимой музыки?

Соблюдать принципы здорового питания. И, опять же, когда еще стоит привыкать питаться рационально и полезно, как не летом? Ведь так хочется легкости и подвижности, обрести которые зимой зачастую мешают вполне оправданные обильные приемы калорийной пищи. Можно стать приверженцем той или иной системы питания, воздерживаться от чрезмерно жирного, жареного и сладкого или просто уменьшить порции. Причем лучше всего в еде стараться придерживаться тех правил, следование которым будет вам под силу. В любом случае изобилие свежих фруктов и овощей поможет сделать завтраки, обеды и ужины вкусными и разнообразными без особенных мучений. Главное — действуйте постепенно, не стоит настраиваться на строгую диету с понедельника, при этом позволяя себе пуститься во все тяжкие накануне в выходные. Например, если отказаться от сладкой газировки или явно лишней порции шашлыка уже во время уик-энда, сдержать данное себе слово начать правильно питаться с самого начала недели будет проще.

Избавляться от эмоционального балласта. Раз речь зашла о физической легкости, стоит учитывать, что, помимо ощущения ее в теле, хорошо бы чувствовать себя более свободным и морально. Порой мы не замечаем, как в душе накапливаются негативные эмоции — когда-то разозлились, кому-то позавидовали, на что-то обиделись, перед кем-то ощущаем вину. Однако все подобное перечисленному в итоге способно создавать ту самую тяжесть на душе, для которой вроде бы и причин особых нет, а радоваться жизни, людям и миру она мешает. Выходом может стать хорошая привычка периодически проводить «ревизию негатива» — выявление того, что огорчает и угнетает, и поиск способов от этого избавиться. Если, например, неприятный осадок остался после ссоры с любимой подругой — возможно, стоит найти пути примирения? Если в голове засели обидные в ваш адрес слова — попробуйте задуматься, насколько они правдивы. Также полезно регулярно отсекать сожаления об упущенных возможностях или лучшем прошлом. Подобное тянет назад и меняет взгляд на настоящее, в котором и возможностей масса, и хорошего тоже очень много.

Ощущать счастье. Иногда кажется, что для такого ощущения нужно определенное стечение обстоятельств, ряд условий, выполнение которых наконец-то даст возможность расслабиться. И ведь ничего особенного и не хочется, только дождаться хотя бы кратковременного периода, когда все-все будет в порядке, почему-то не получается. А между тем ситуации, в которых человек себя ощущает абсолютно счастливым, редко отличаются полным отсутствием проблем: просто появляется очень веский повод для восторга и радости. На самом деле счастье всегда находится в нас, но мы забываем о его существовании, переключаясь на дела, заботы, решение срочных вопросов, переживания и беспокойство. Неприятности подчас привлекают больше внимания, чем спокойное благополучие, которое воспринимается как должное. А ведь наличие здоровья, семьи, работы, возможности планировать свой день и заниматься тем, что любишь, мечтать и достигать целей, как и многое-многое другое, и есть всегда сопровождающее нас счастье. Пить горячий кофе и воспитывать детей, гулять по лесу и смотреть кино, убирать в собственном доме и договариваться о встрече с друзьями — попробуйте начать воспринимать самые обычные действия как то, что делает вашу жизнь особенной и прекрасной, как благо, отсутствие которого лучше и не представлять.

Считается, что на формирование привычки уходит в среднем двадцать один день. А летом, как всем известно, дни летят быстрее — и в этом еще одно преимущество привыкания к хорошим привычкам в это время года. Разумеется, помимо присутствия даже самого искреннего и сильного желания стать сильнее и стройнее, добрее и счастливее, цели достигаются твердостью намерений и упорством.

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