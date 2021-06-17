Мобильная связь в Москве становится более устойчивой

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Операторы сотовой связи, работающие в столице, увеличивают зону уверенного приема. Так, например, Tele2 за последние полгода обеспечила качественное indoor-покрытие (покрытие внутри помещения) на стратегически значимых объектах столичного региона. В число крупнейших из них вошли бизнес-центр «Два капитана», новое здание правительства Московской области, Алабяно-Балтийский тоннель, здание Арбитражного суда и концертная площадка Adrenaline Stadium. Основным направлением технического развития оператора стали бизнес-центры и деловые кварталы.

Компания регулярно проводит дополнительные технические работы по усилению сигнала связи в сложных архитектурных объектах, в которые не проникает сеть с уличных базовых станций. Оператор устанавливает indoor-оборудование внутри зданий и сооружений, чтобы обеспечить бесшовный опыт пользования качественным мобильным интернетом. За последние полгода общая площадь покрытия увеличилась на более чем один миллион квадратных метров.

Особое внимание оператор уделил обеспечению качественной связи в бизнес-центрах, многофункциональных комплексах и сопутствующих инфраструктурных объектах — конгресс-парках и парковочных зданиях. Так, за последние полгода 65 процентов от всей покрытой indoor-сетью площади пришлось именно на эти сооружения. Их суммарная площадь составила 762 тысячи квадратных метров. Среди наиболее крупных бизнес-объектов оказались: здание паркинга МФК «ОКО» (180 тысяч кв. м), бизнес-центр «Два капитана» (110 тысяч кв. м), китайский деловой центр «Парк Хуамин» (105 тысяч кв. м), а также бизнес-центр «Северная Башня» (105 тысяч кв. м).

Еще одним стратегически значимым направлением строительства стали B2G-проекты, направленные на улучшение качества связи в государственных объектах. Так, оператор развернул indoor-покрытие в здании Арбитражного суда города Москвы и в новом здании правительства Московской области.

Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва» Tele2, пояснил:

— Мы продолжаем обеспечивать качественный и стабильный сигнал в объектах городской застройки столичного региона. За прошедшие полгода качественное 4G-покрытие появилось на территории еще 24 инфраструктурных сооружений Москвы и области. При этом работы по установке indoor-оборудования проводятся на самых разных объектах — от районных и торгово-развлекательных центров до стратегически важных государственных зданий и автомобильных тоннелей. При строительстве сети компания руководствуется намерением обеспечить бесшовный клиентский опыт и учесть текущие потребительские тренды. Так, гибридный формат работы стал массовым явлением в корпоративной практике многих компаний. Поэтому почти половина запущенных объектов пришлась на офисные здания и бизнес-центры.