Очищение рынка: к чему приведет блокировка таксистов с иностранными правами в Москве

Фото: Екатерина Якель, Вечерняя Москва

Московская административная дорожная инспекция потребовала от агрегаторов такси прекратить подключать к сервису водителей, у которых иностранные права и нет опыта вождения, а также заблокировать тех, которые работают сегодня. Только с начала текущего года в городе выявили почти две тысячи перевозчиков-нарушителей. «Вечерняя Москва» разбиралась, к каким последствиям приведет требование и ждать ли увеличения тарифов на поездки.

В чем проблема

На данный момент работать в такси могут водители, которые имеют российское, белорусское, казахстанское или киргизское водительское удостоверение. Кроме того, к работе в сфере перевозки граждан допускаются лица с правами тех стран, где русский язык используется в качестве официального. Помимо этого, у водителя такси должен быть стаж вождения не меньше трех лет.

Только с начала этого года в столице сотрудниками Московской административной дорожной инспекции было выявлено свыше 1,7 тысячи водителей-иностранцев, которые имели опыт вождения меньше трех лет, но при этом получали заказы от крупных агрегаторов такси.

Это нарушает закон, а также несет угрозу безопасности пассажиров таких перевозчиков. В итоге инспекторы выписали водителям штрафы, а агрегаторам отправили письма с требованием устранить причины нарушений и условия, которые способствовали их возникновению. Если же нарушения не будут устранены, то Московская административная дорожная инспекция обратится в прокуратуру.

Последствия

Помимо выявленных водителей-нарушителей, в Москве еще тысячи таких перевозчиков продолжают зарабатывать деньги. Об этом рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По его словам, уход с рынка почти двух тысяч водителей не приведет к повышению цен на поездки в такси и увеличению времени подачи автомобиля.

— Если динамика пойдет следующая, что по 1,7 тысячи будут находить каждую неделю, то по итогам месяца это приведет к определенному снижению количества водителей в ряде районов Москвы. В целом по городу ситуация сохранится такая же, как сейчас, а в ряде районов, где сейчас преимущественно работают эти водители (с иностранными правами и маленьким опытом вождения — прим. «ВМ»), они уйдут с этого рынка, вырастут цены, — сказал Зотов.

Он отметил, что при массовом очищении столичного рынка от водителей-нарушителей увеличится время ожидания подачи такси. Это будет первым вытекающим из требований инспекции последствием. Вторым — изменится стоимость поездки, она станет выше.

— Водителей мало, заказов будет также. Это повлияет на время ожидания и цену, — сказал собеседник «ВМ».

Он особо подчеркнул, что требования дорожной инспекции направлены на повышение безопасности граждан при пользовании услугами такси, а также на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и криминогенной обстановки.

— Департамент транспорта регулярно проводит рейды. Выявляют водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также водителей вообще без прав, но при этом работающих в такси, — сказал эксперт.

Контроль и решения

Зотов отметил, что сегодня большинство водителей работают в компаниях, а также как самозанятые. И, конечно, практически все они подключены к агрегаторам такси, в рамках взаимодействия с которыми и выполняют заказы.

На сегодняшний день агрегаторы не имеют возможности квалифицировать водительское удостоверение, то есть узнать, выдано оно в России или в другой стране. Сделать это можно исключительно через запрос в ГИБДД. Механизма проверки водительского стажа перевозчика у агрегаторов также нет.

— Если мы говорим про российские права, то нет такой возможности, если речь идет о других государствах, то тем более нет такой возможности, — добавил Зотов.

Однако с 1 августа этого года в столице начнет действовать система анализа работы в такси. Каждому водителю присвоят уникальный ID. Это позволит ограничить доступ к заказам нелегальным перевозчикам.

— По сути, агрегаторы смогут видеть полностью информацию о водителе, исходя из той, которую станет возможным получить, и будут принимать соответствующее решение: либо подключать водителя, либо нет, — отметил эксперт.

Как рассказали в пресс-службе Яндекс.Такси, компания находится в постоянном контакте с Московской административной дорожной инспекцией и соблюдает все требования к допуску водителей к перевозкам, которые регулируются федеральным законом.

— Мы соблюдаем все требования законодательства и не допускаем к выполнению заказов партнеров, которые не проходят по регламенту, в том числе по опыту вождения, — отметили в компании.

«Вечерняя Москва» также направила запросы в группу компаний «Везет», компании Uber и Gett с просьбой прокомментировать ситуацию с водителями-нарушителями в такси.