Книги снова на параде: фестиваль «Красная площадь» собрал поклонников литературы всех возрастов

Юная поэтесса Николь Плиева на книжном фестивале «Красная площадь». Николь уже пять лет участвует в одном из главных книжных мероприятий страны / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В столице в седьмой раз открылся книжный фестиваль «Красная площадь». В нем участвуют 300 издательств из разных регионов, запланированы более 500 мероприятий.

Нам обещан уникальный книжный парад. Посетители уже вспоминают парад 1941 года. Тогда он показал решимость победить фашистских оккупантов. Нынешний продемонстрирует уверенность в том, что и опасный вирус мы одолеем.

В этом нет сомнений. Как и в прошлом году, предприняты всевозможные меры безопасности: температуру измерят, наличие масок проверят, потоки посетителей разведут по часам…

Готовились тщательно, даже перенесли фестиваль с 3 июня на 17–20 июня, чтобы все успеть. Времени зря не потеряли. Недаром после многочисленных проверок президент России Владимир Путин подписал поручение о проведении фестиваля.

Практически никто из издателей не отказался от участия в литературном празднике.

Председатель оргкомитета фестиваля, советник президента РФ Владимир Толстой доволен проделанной работой.

— Мы справимся с любыми трудностями. Желаю нам прекрасного книжного события в начале лета! — сказал Толстой.

Книжный фестиваль «Красная площадь» организован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Российским книжным союзом при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства просвещения Российской Федерации и правительства Москвы. Праздник проходит в офлайн- и онлайн форматах. Читатели получили возможность в удобной форме пообщаться с любимыми авторами, задать вопросы издателям, увидеть выступления актеров и музыкантов.

Посетители могут побывать на площадках «Художественная литература», «Детская и учебная литература», «Нонфикшен», «Регионы России», «Электронная книга», «Москва — Библиотека», «История Отечества», «Деловая площадка».

Будут отмечены 200-летия Федора Достоевского и Николая Некрасова. Пройдет суперфинал конкурса юных чтецов «Живая классика», объявят 50 финалистов Всероссийского литературного конкурса «Класс!», а еще имя победителя специальной видеономинации «Выйди из класса».

На первом этаже ГУМа в четвертый раз работает «Музейная линия». Там же ценители книжных редкостей смогут приобрести коллекционные издания Гоголя и Пушкина в разделе «Антикварная и букинистическая книга».

Для книголюбов с детьми приготовлены мультики из программы «Открытая премьера». Любителей театра ждут на спектакле-сторителлинге «У нас появился брат» и на «Охоте на лис» по книге Свена Нурдквиста. Многообещающей ожидается презентация альбома «Корней Чуковский для детей и взрослых».

Программа встреч с писателями удовлетворит всех. Можно будет пообщаться с Евгением Водолазкиным, Григорием Остером, Дмитрием Быковым, Владимиром Познером, Юрием Ростом, Эдуардом Сагалаевым, Захаром Прилепиным, Анной Старобинец, Эдвардом Радзинским, Маей Кучерской… Любителей музыки ждут пианист Денис Мацуев и певица Диана Арбенина.

Но среди участников — не только знаменитости. Свои произведения на фестивале прочитала и юная поэтесса Николь Плиева. Девочке всего десять лет, но она уже успела издать два сборника своих стихотворений. Первое Николь написала в шесть лет. Стоя около окна, она просто проговаривала вслух строки, а записала их мама девочки Залина Плиева. Так и родилось стихотворение «Я научусь жить».

— Николь участвует в фестивале в пятый раз. У нее есть и детские стихотворения, и философские. Очень разные по темам. А любимый поэт Николь, кстати, Иосиф Бродский, — рассказала Залина Плиева. — При этом моя дочь — обычный ребенок. С отличием окончила четвертый класс.

Фестиваль на Красной площади — не только развлечение, но и площадка, где можно, например, оформить единый читательский билет. С ним можно взять книги в любой столичной библиотеке очно или забронировать их онлайн, а потом забрать в удобное время. Оформить читательский билет предлагают на площадке «Библиотеки Москвы». Этот стенд объединяет более 450 столичных читален.

— На нашей площадке не менее интересная программа, чем на Главной сцене или в Большом шатре. Например, мы презентуем рекомендательные списки литературы по разным тематикам, — рассказала куратор площадки «Москва — литературный мегаполис» Департамента культуры города Москвы Валентина Агафонова. — А еще на нашем стенде представлена библиотека ароматов.

Оказывается, книги могут пахнуть не только свежей типографской краской, но и духами. Это результат необычной коллаборации библиотек с парфюмерным брендом. Гости площадки не только оценили «книжные» ароматы, но и попробовали самостоятельно создать духи. А еще посетителям предложили открыть шкатулку и послушать аромат духов, а затем угадать, какому произведению он посвящен.

— Например, «Русалочка» пахнет корабельной древесиной и морем. А у романа «Война и мир» аромат легкий, он вызывает ассоциацию с первой любовью, — отметила куратор аромаинсталляции Анна Галицкая. Рядом с необычной площадкой расположилась выставка-ярмарка. В торговых рядах можно приобрести как книги уже известных авторов, так и сборники литераторов-новичков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Кибовский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы:

— В прошлом году книжный фестиваль стал первым фестивалем, который прошел после локдауна. Это мероприятие москвичи любят и всегда ждут. В этом году фестиваль проводится с большими ограничениями и с соблюдением требований, но было важно, чтобы он состоялся. Очень много было разговоров о том, что прошлый год был тяжелым, никто не работал. Но мы видим, что здесь огромное количество новых изданий, проектов, презентаций. Да, пандемия существенно скорректировала наши планы. Но сказать, что она полностью остановила нашу жизнь, невозможно. Наоборот, мы видим новые интересные книги. Уделяем особое внимание издательствам из регионов. Для них это шанс получить внимание профессионалов.

Андрей Гельмиза, директор московской международной книжной выставки- ярмарки:

— Фестиваль — это уникальное время, когда Красная площадь становится совершенно иной. Она наполняется другими смыслами, взглядами, улыбками и, конечно, книгами. Формат праздника не меняется из года в год. Как всегда, здесь презентуют литературные новинки писатели и поэты, выступают музыканты, а актеры представляют большую театральную программу. Но в этот раз мы просим всех зарегистрироваться на участие в фестивале заранее: выбрать удобный день и сеанс для посещения. Получите бесплатный электронный билет. Это необходимо на фоне пандемии. Для тех, кто остается дома, мы проводим онлайн-трансляцию.