Йога для автомобилистов: пять шагов для комфортного вождения

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Жители мегаполисов проводят много времени за рулем, часто в пробках. У автомобилистов едва ли хватает времени на то, чтобы сходить в спортзал или хоть как-то восполнить недостаток физической активности. Кроме того, длительная дорога провоцирует сильный стресс. Это влияет на психическое здоровье и может стать одной из причин депрессии. Как сохранять спокойствие в таких ситуациях и какие упражнения йоги можно практиковать после длительных поездок, «Вечерней Москве» рассказала основатель и директор «Организации 108», сертифицированный тренер по йоге от International Yoga Alliance Нина Коломийцева.

Во время передвижения по городу на автомобиле помните, что ваша безопасность зависит на 50 процентов от вас и на 50 процентов от других участников движения. Поэтому так важно на дороге быть внимательным и сохранять самообладание, не поддаваясь агрессии и порывам эмоций, которые могут возникать в отношении других водителей, пешеходов, велосипедистов. Лучше ехать со средней скоростью, когда вы чувствуете себя максимально уверенно и контролируете автомобиль, и точно приехать к месту назначения, чем пытаться обогнать время и прибыть с повреждениями или не приехать совсем.

Фото: Из личного архива Нины Коломийцевой

Второй момент, который действительно важен, — это не садиться за руль в изначально стрессовом состоянии. Если вы чувствуете, что нервничаете, что теряете терпение и можете быть невнимательными, то лучше поехать на такси, вызвать водителя или воспользоваться общественным транспортом. Так вы обезопасите не только себя, но и других людей.

Третье, что очень важно, старайтесь сделать свое пребывание в автомобиле достаточно приятным для того, чтобы хотя бы атмосфера вашей машины была для вас надежной зоной комфорта. В этом может помочь музыка, комфортная температура воздуха и ароматы. При этом обстановка не должна быть слишком расслабляющей — чтобы вы сохраняли фокус внимания.

Четвертый важный пункт — осознанное дыхание. Несколько глубоких вдохов и полных выдохов, пока вы стоите в пробке или на светофоре, способны сохранить состояние спокойствия и равновесия. А вот если вы едете за городом и кажется, что дорога бесконечно длинная, то хорошая «продышка» поможет вернуть фокус внимания на дорогу и повысить уровень концентрации. Особенно хорошо, когда на улице прохладная погода — можно открыть окно, чтобы вдохнуть холодный воздух полной грудью, освежая мысли, пробуждая внимание и усиливая концентрацию.

Пятый шаг, который вы можете использовать как завершение путешествия или как способ размяться и отвлечься от вождения, — короткая практика Йинь йоги. Асаны в этой практике абсолютно несложные и смысл в том, чтобы расслабить тело после длительной или напряженной дороги.

Последовательность асан:

Начните в позе Ребенка, положив лоб на пол и вытянув руки назад вдоль корпуса, таз старайтесь опустить на пятки, вытягивая позвоночник. Позу удерживайте около 2–3 минут, после переходите в положение сидя на пятках, пальцы ног упираются в пол, вытягивается голеностоп и сама стопа по подошве. В этой позе важно держать спину и шею ровными. Удерживайте положение 2–3 минуты и переходите к Випарита Карани — позе Свечи. Тут вы ложитесь на спину и поднимаете ровные ноги под углом 90 градусов по отношению к полу. Пятками будто упираетесь в небо. В этом положении можно задержаться на пять минут, ноги можно опереть о стену, подвинув таз как можно ближе к стене. Дальше по очереди потяните каждую ногу: Супа Падангуштасана, которую надо выполнять с полотенцем или шарфом (если у вас нет специального ремня). В положении лежа одну ровную ногу поднимите вверх, вторую поставьте на пол, согнув колено. На стопу поднятой ноги набросьте петлю из полотенца или шарфа (или ремень) и притягивайте ногу к себе, сохраняя колено ровным и «толкая» пяткой потолок. Сделайте по 3–4 минуты на каждую ногу. После этого проработайте внутреннюю поверхность бедра, раскройте тазобедренный сустав. В положении лежа соедините стопы между собой и разведите согнутые колени как можно шире, опуская их как можно ближе к полу. В этой позе можно задержаться на пять минут, чтобы почувствовать, как постепенно тазобедренный сустав расслабляется и вытягиваются мышцы внутренней поверхности бедра.

Завершать практику принято Шавасаной. Вытягивайтесь всем телом на полу и как можно четче ощутите, как ваше тело соприкасается с поверхностью пола разными точками. В этом положении проведите еще 5–7 минут.

Важное уточнение — в данном случае вы можете выполнять асаны на 50–70 процентов от вашего максимума, чтобы постепенно расслабить тело, а не задать ему лишний тонус.