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Держатели национальных платежных карт получат кешбэк 10 процентов за поездки в Ситимобил
Фото: mos.ru

Держатели национальных платежных карт получат кешбэк 10 процентов за поездки в Ситимобил

Михаил Петров

Общество

Российская платежная система «Мир» и один из сервисов заказа такси предлагают кешбэк* за поездки.

Те, кто будет пользоваться услугами сервиса, могут получить кешбэк до 30 ноября 2021 года. Желающим принять участие в программе необходимо зарегистрироваться на сайте privetmir.ru, а затем привязать свою карту для оплаты услуг такси в приложении сервиса.

Акция будет действовать во всех городах, где присутствует сервис заказа такси. А такой сервис уже существует сегодня во многих российских регионах. Среди них — Москва и Московская область, Ярославль, Самара, Тольятти, Нижний Новгород, Казань, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Новосибирск, Саратов, Энгельс, Пермь, Ульяновск, Омск, Краснодар, Екатеринбург, Челябинск, Красноярск, Уфа, Воронеж, Ростов, Волгоград, Тюмень, Сочи и другие.

— Оплата услуг такси — одна из популярных категорий трат у держателей наших карт, — рассказала директор департамента маркетинга и коммуникаций платежной системы «Мир» Наталья Пейсахович. — С начала года в этом сегменте по национальным платежным картам было совершено более 19 миллионов операций по оплате услуг. Ежедневно такси для личных и рабочих поездок пользуются сотни тысяч человек из разных российских городов, среди них немало держателей наших карт. Уверены, они оценят выгоду и удобство нашего предложения,

Справка

Платежная система «Мир» — российская национальная платежная система. Участниками платежной системы являются более 270 банков, которые осуществляют прием и обслуживание карт в сети своих устройств. Более 150 банков занимаются эмиссией карт, выдано свыше 98,7 миллиона карт. Держатели карт российской национальной системы могут получать различные преимущества, в том числе кешбэк до 20 процентов за оплату покупок у ряда партнеров, скидки на проезд в транспорте некоторых российских городов и другие.

Карты российской национальной платежной системы сегодня принимаются в 11 странах, еще в трех странах проведены первые тестовые операции. Также реализована возможность совершать трансграничные переводы с карт российской платежной системы на карты национальных платежных систем двух стран СНГ.

*Кешбэк — возврат части стоимости покупки

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