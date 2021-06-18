Тринадцать историй многодетных семей, которые привились от COVID-19

Фото: из личного архива

13 историй многодетных семей, которые привились от COVID-19

В Москве 180 тысяч многодетных семей. Вместе с детьми, бабушками и дедушками — это почти полтора миллиона человек.Они активно вовлечены в вакцинацию, для них это разумный шаг в сторону безопасности и свободы. Мы попросили несколько семей из разных округов Москвы рассказать свои истории.

Защитить близких

Елена Спришевская — мама троих мальчиков. Она и ее старший 20-летний сын сделали прививку от COVID-19 для того, чтобы защитить других членов семьи: и младших мальчиков, и мужа, который перенес инфаркт в апреле, и прабабушку 86 лет. Первая прививка была сделана в апреле, вторая — в мае. Оба перенесли ее очень легко.

Фото: из личного архива

— Я почувствовала облегчение, спокойствие и за себя, и за родных, — рассказывает Елена.

Вся семья сейчас живет в Новой Некрасовке. Мужу после инфаркта можно будет сделать прививку позже. А бабушка в легкой форме переболела, и пока у нее высокие антитела. Но когда количество антител сократится, то она готова тоже привиться.

— Она хотела вместе с нами прививку сделать, но у нее еще очень высокие антитела, — поясняет Елена.

Не страшно, что заболею вновь

Ирина Карпулова — мама троих детей и сотрудница центра госуслуг «Мои документы». Она общается с огромным количеством людей, работала в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В ноябре 2020 года переболела COVID-19 с осложнением — пневмония, 25 процентов поражение легких. И Ирина в январе 2021 года сделала первый компонент прививки. В феврале — второй.

Фото: из личного архива

— Теперь не страшно, что сильно заболею еще раз, — говорит Ирина.

Младшим детям Ирины сейчас 6 лет, а старшему 21 год. Старший весной переболел коронавирусной инфекцией.

Стать частью коллективного иммунитета

Анастасия Ивлева — мама четверых детей. Она привилась в январе, муж — в феврале. Все прошло хорошо.

Фото: из личного архива

Старшей дочери Анастасии в апреле исполнилось 18 лет. Она даже специально быстро переприкрепилась из детской поликлиники во взрослую, чтобы в июне, сразу после экзаменов, тоже сделать прививку.

— Мы утомились от всей этой ситуации, когда всего боишься: боишься других людей, боишься другим людям навредить, боишься выпасть из жизни, боишься того, как ты переболеешь этим вирусом. С одной стороны, мы устали бояться, а с другой — вышло очень много исследований и публикаций про прививки. Мы приняли решение вакцинироваться, когда накопилась критическая масса информации об этом, — объясняет Анастасия свой выбор.

После супругов Ивлевых вакцинировались брат Анастасии с невестой. Следом — дядя и тетя, которым по 60 лет. И даже бабушка (83 года) привилась.

— Хотели поучаствовать в коллективном иммунитете, чтобы все скорее вернулись к нормальной жизни, — добавила Анастасия.

С тремя детьми болеть — это ужасно

— Мы все болели год назад. И с тремя детьми болеть — это ужасно. Хотя мы и болели в легкой форме — ни у кого не было пневмонии, но все равно было очень тяжело. И потом мы следили за своими антителами. Как только они упали, прошло немножко времени, мы пошли и сделали прививки, — рассказывает Мария Нахабина из ЗАО.

Сделали практически все в семье: и муж Дмитрий, и братья, и родители, и даже бабушка Марина Ивановна (86 лет). Бабушка хоть и живет отдельно, но ей хочется видеться и с правнуками, и детьми.

Вакцинация прошла у всех по-разному: у кого-то были недомогания после первой, у кого-то — после второй. Брат мужа не болел COVID. Он обе прививки перенес с температурой.

— Мы считаем, что защитили и себя, и друзей, и родственников — всех, с кем мы общаемся. Надеемся, что эту прививку будут принимать и в Европе, чтобы можно было и в командировки ездить, и путешествовать, — поделилась многодетная мама.

Чтобы много путешествовать

Виктор П., отец троих детей, младшим из которых сейчас 2 года и 12 лет.Он привился в апреле 2021 года. За компанию с ним привилась и жена Ольга, и старший сын Антон (19 лет), студент ВШЭ.

— Мы решили привиться, потому что считали, что так безопасней, чтобы быть незаразными и никого не заразить, чтобы много путешествовать, — рассказала Ольга.

Сделала прививку даже бабушка 95 лет

— У нас даже не стоял вопрос, прививаться или нет, — сказала Анна Будкевич, врач функциональной диагностики высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук и мама четверых детей. Анна работает в Детской городской клинической больнице №9 им. Г. Н. Сперанского.

Она рассказала, что ее коллеги переболели, многие тяжело. Были потери и среди родственников и друзей. Тяжело в октябре 2020 года болели и старший сын, и мама, и папа, и свекровь. Все, кроме сына, лежали в больнице в Коммунарке.

— Все мои коллеги на работе, кто не переболел, все привились, начиная от 80—летних профессоров. Больше всего я боялась принести вирус домой. Я ж всю пандемию работала. А у нас одна из дочек тяжело переносит респираторные заболевания. Поэтому, как только появилась вакцина, мы сразу привились, — рассказала Анна.

Сделала прививку даже прабабушка мужа Анны.

— Ей будет 95 лет через несколько дней. Она ходит и в храм, еще очень активная. И вот 11 мая она сделала вторую прививку. Уже можно говорить, что хорошо ее перенесла», — поделилась многодетная мама. — Уверенности стало больше. Сейчас большой компанией многодетных семей едем на юг — все взрослые привились. Чувствуем себя свободней.Хотя средствами защиты все равно не пренебрегаем: и ходим в масках, и антисептиком пользуемся.

Убедилась в том, насколько тяжелой бывает эта болезнь

Ольга Гаврина с мужем привились потому, что считают правильным прививаться, особенно в таких ситуациях, как нынешняя. Ольга убеждена: прививки помогают избежать серьезных и тяжелых последствий.

— Лучше с прививкой, — говорит мама троих детей, — чем ждать у моря погоды. Ведь если мы сами не попали в госпиталь, это вовсе не означает, что болезни не существует. Это наша гражданская ответственность – сделать прививку, чтобы самим не болеть и других не заражать.

Фото: из личного архива

Ольга с мужем перенесли вакцинацию очень легко и без особых последствий.

В семье есть бабушка, Ольгина мама, и она переболела коронавирусом в легкой форме.

Попав в больницу, женщина убедилась в том, насколько тяжелой бывает эта болезнь и как много заболевших поступают в госпиталь.

— Знаете, – говорит Ольга, – мы и после вакцинации продолжаем носить маски. И хотя раньше был реальный страх перед вирусом и сейчас его нет, но прививаться, считаю, все же нужно всей стране. Иначе этот вирус не победить.

Переболеть и потерять антитела

Светлана Романова, мама троих детей, вместе с главой семейства сделали прививку в марте.

Причина была проста: вся семья Романовых переболела короновирусом, антитела были на нуле, и потому решено было отправиться на вакцинацию, чтобы больше не возникало подобных проблем. К тому же у Романовых пожилые родители, за здоровье которых, естественно, опасались.

По примеру Светланы привились и бабушки с дедушками, и старший сын. Вакцинация прошла абсолютно без всяких последствий, никакой температуры и ломоты.

— После прививки мы стали свободнее, но дело даже не в этом. Мы просто перестраховались, понимаете? Важно чувствовать свою ответственность за своих родных и близких, – отмечает она.

Так спокойнее за детей и близких

У Алены Хохловой с мужем трое детишек. «Мы решили сделать прививки, потому что так спокойнее за детей и близких и вообще безопаснее, – говорит Алена. – Поэтому муж сделал прививку в январе, а я в марте». К тому же в семье Хохловых есть бабушка, которая тяжело перенесла заболевание, вызванное вирусом, не успев привиться.

— Слава Богу, в семье обошлось без потерь, – говорит Алёна. – Хотя бабушка у нас очень за нас переживала, когда мы сделали прививки, но все прошло очень хорошо». Было небольшое повышение температуры у мужа и ломота в течение суток, но затем все симптомы исчезли, а у самой Алены и вовсе не было никаких реакций. Конечно, после прививки мы стали гораздо меньше бояться заболеть вирусом. Раньше мы, как и многие, ограничивали себя даже в походах по магазинам. Жили с постоянным ощущением: пройдет мимо эта зараза или нет. А сейчас стали относиться легче ко всему, что связано с вирусом, — рассказала она.

Я боялась даже выпить чашечку кофе в кафе

— Я боялась даже выпить чашечку кофе в кафе. Я – многодетная мама. Мне было страшно принести этот вирус домой своим возрастным родителям, своим маленьким детям. Страшно было, что я сама заболею и умру. Первую прививку я сделала еще в декабре, вторую в январе — в первом потоке. Дочь, студентка, сделала в январе. Covid – это страшное заболевание. У моих сотрудников на работе было до 60% поражения легких. Это болезнь со многими побочными эффектами. Я посчитала, что это важно и значимо, что мое государство бесплатно готово обезопасить меня и мою семью от таких тяжелых последствий. Оба моих родителя тоже получили вакцину, хотя у мамы инвалидность II группы и они в принципе люди возрастные — им седьмой десяток. Но они очень хорошо перенесли вакцинацию. Я не понимаю антипрививочников, если честно, — поделилась эмоциями Софья.

Она рада, что когда у дочери в вузе объявили занятия офлайн, прививки ей уже были сделаны. И у семьи не было опасений, что она заболеет.

Когда в семье шесть детей

Надежда Берёзовская — мама шестерых детей. Прививку она, ее супруг и старший сын сделали в начале весны.

— Сначала долго читали, смотрели. Среди знакомых много есть людей, кто ранее сделал прививки. Они делились своими впечатлениями. И на основе всей полученной информации мы сделали вывод, что вакцина нужна. Хочется продолжать активный образ жизни: ездить, встречаться, общаться, — рассказала Надежда. — У меня дети—школьники, дети—студенты, есть дети, которые посещают сад. Мы ходим в поликлиники, музеи, рынок, магазин. Да взятьтот же автобус... Мы очень много посещаем мест. После прививки появилось больше уверенности, что если меня кто—то «наградит» этой заразой, то я легче перенесу, — пояснила она.

Фото: из личного архива

Родители мужа Надежды тоже привились, хотя и переболели. Старший сын работает в больнице. Он боялся принести домой вирус и заразить жену и ребенка. У него не было антител. Второму сыну 20 лет. Он тоже хотел привиться, но сдал анализы на антитела, и выяснилось, что он перенес заболевание в бессимптомной форме.

Семья первоиспытателей

Многодетная семья Смельцовых была в числе первоиспытателей. Мама троих детей Екатерина призналась, что ей просто надоело прятаться. Ее муж Алексей, врач, работает в частной клинике. Принимает большое количество пациентов. Он тоже был в числе добровольцев.

Фото: из личного архива

— Я надеваю маску, потому что надо, а не потому что боюсь, — говорит многодетная мама.

Родители мужа ждали, когда у них будет хорошее самочувствие, чтобы привиться. Когда в семье трое детей, помощь бабушек—дедушек необходима. При первой возможности они сделали прививку. И мама Екатерины тоже сделала. Папа не успел.

— У папы — ему был 61 год — случился инсульт в середине марта. У него был еще диабет. До инсульта он собирался сделать прививку — врач разрешил в конце марта ему привиться. Ему не хватило несколько недель, — горюет Екатерина.

Мы просто хотим жить!

— Мои родители Николай Григорьевич и Евгения Исаковна Калмины переболели в самом начале. Лежали в Коммунарке. Мы очень перепугались за их жизнь. Сейчас все замечательно. После болезни у них медотвод от прививки. Но если понадобится прививаться, то они сразу же готовы это сделать. Мы с мужем сделали прививку. Дети тоже. Они уже взрослые, работают. Это было их самостоятельное решение – у них своих печальных случаев среди знакомых достаточно. Мы просто хотим жить! — прокомментировала решение о вакцинации Мария Калмина из ЮВАО, мама четверых детей.