Колледжи организуют прием документов онлайн

Сотрудник приемной комиссии Колледжа связи № 54 имени Вострухина Виталий Литвиненко за компьютером подготавливает необходимую базу для приема документов от абитуриентов в дистанционном режиме / Фото: Пелагея Замятина / Вечерняя Москва

В воскресенье, 20 июня, в столице стартует приемная кампания в колледжи. В этом году она пройдет в дистанционном режиме.

Уровень подготовки учащихся колледжей за последние десять лет значительно вырос. Об этом говорят достижения студентов. Они ежегодно участвуют в национальном и международных чемпионатах WorldSkills, выступают на всероссийских и зарубежных конкурсах, показывая высокие результаты.

— В 2020 году на VIII Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» команда Москвы стала абсолютным лидером, завоевав 123 золотые, 47 серебряных и 13 бронзовых медалей, — рассказали в Департаменте образования и науки столицы.

Сегодня колледжи предлагают обучение по таким актуальным на рынке труда направлениям, как «Техника и технологии наземного транспорта», «Архитектура, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство», «Авиационно-космическое машиностроение», «Промышленное оборудование и системы связи», «Техносферная безопасность и юриспруденция», «Сервис и легкая промышленность», «Организация обслуживания в общественном питании» и многие другие.

Например, Колледж связи № 54 имени Вострухина предлагает пройти обучение после 9-го и 11-го классов по специальностям в области IT, телекоммуникаций и информационной безопасности.

— Самыми популярными в нашем колледже являются «Информационные системы и программирование» и «Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем», — отметил директор учреждения Иван Павлюк. — Содержание обучения по ним обновлено с учетом приоритетности использования российского оборудования и программного обеспечения.

Он также рассказал, что колледж оснащен современным высокотехнологичным оборудованием и программным обеспечением ведущих российских и зарубежных производителей в соответствии с мировыми стандартами.

— У нас функционируют три сертифицированных центра компетенций, на базе которых проходят тренировки сборной России к чемпионатам профмастерства, практические занятия и чемпионаты крупных корпораций — Ростеха, Роскосмоса и других, — добавил Павлюк.

Кроме того, в колледже для сдачи демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills аккредитовано десять центров проведения демонстрационного экзамена.

— С каждым годом средний балл аттестатов при поступлении к нам растет. Это, безусловно, говорит о росте престижа колледжей и более высокой подготовке абитуриентов, — подчеркнул Павлюк.

Подать заявление на обучение в колледжи можно на сайте мэра Москвы mos.ru через раздел «Запись в колледж» с 20 июня до 15 августа. Для специальностей, требующих творческих способностей, спортивных или психологических качеств, прием документов продлится до 10 августа.

Для подачи заявления в электронном виде абитуриентам нужны скан-копии паспорта и документа об образовании и (или) о квалификации.