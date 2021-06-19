Пять способов повысить стрессоустойчивость в мегаполисе

Фото: Pixabay

Живя в большом городе, находясь в его быстром жизненном ритме, мы неизбежно сталкиваемся с постоянными стрессовыми ситуациями, и очень важно в такие моменты суметь преодолеть их и при этом сохранить свое психоэмоциональное и физическое состояние. О способах преодоления стресса рассказывает психолог Московской службы психологической помощи Светлана Куроптева.

Стресс вызывает напряжение во всем организме. Это может проявляться в виде усиления тонуса скелетной мускулатуры, напряжения определенных частей тела, в частых головных болях, называемых болью напряжения. При этом может измениться темп речи, нарушиться дыхание, появиться плаксивость, суетливость, раздражительность.

Если человек долгое время не замечает своего напряженного состояния, игнорирует сигналы тела, не умеет расслабляться, то стресс постепенно может привести к истощению сил организма, что может запустить процесс проявления различных заболеваний. Таким образом, стресс может перейти в дистресс (разрушительный стресс). Поскольку полностью избежать стрессовых ситуаций невозможно, то адаптация к нему приведет к большему успеху, нежели борьба с ним.

Важно, как человек воспринимает, относится и управляет воздействующими на него стрессовыми факторами и своим собственным состоянием, насколько он стрессоустойчив.

Стрессоустойчивость – это полезная защитная функция, позволяющая адаптироваться к внешним раздражителям или игнорировать их. Она дает возможность оставаться спокойным в любой стрессовой ситуации и пережить ее с меньшими потерями для организма, а также продолжать свою деятельность в привычном ритме.

Комплексное развитие ее навыков помогает не только защитить свой организм, но и значительно увеличить собственную эффективность и качество жизни.

Основной особенностью стрессоустойчивости является то, что ее можно развивать при помощи специальных тренировок, к которым относятся медитация; правильная техника дыхания; техника аутотренинга.

Итак, давайте рассмотрим 5 способов повышения стрессоустойчивости, которые помогут вам регулировать и управлять своим психоэмоциональным состоянием и улучшат ваше самочувствие.

Большое влияние на уровень стрессоустойчивости и душевное состояние оказывают внутренняя позиция человека, его отношение к миру, жизни, людям. Иногда человек сам себя загоняет в стресс, когда несет груз негативных чувств. Когда вы избавляетесь от гнетущих переживаний, то помогаете самим себе.

Не позволяйте негативным эмоциям брать над вами верх, успокойтесь и вспомните что-нибудь приятное, не преувеличивайте ситуацию. Важно развивать позитивное мышление. Если вы поймали себя на негативных мыслях, которые могут возникать у каждого человека, и они начинают вас заполнять, усилием воли сосредоточьтесь на приятных воспоминаниях, подумайте о чем-то хорошем. Очень важно научиться себя хвалить за разные, даже незначительные дела, обращайте внимание даже на мелочи. Постарайтесь находить не менее трех причин похвалить себя и сказать: «Я сегодня молодец!». Концентрироваться на хороших воспоминаниях и хвалить себя тоже важно – это дает силы для жизни.

Организуйте себе регулярную физическую нагрузку в виде любых упражнений, прогулок, танцев, тренажерного зала, сада-огорода и т. п. Это будет в целом повышать стрессоустойчивость изо дня в день, а заодно улучшать настроение, потому что во время физической активности выделяются стресс-гормоны и на смену им в кровь поступают гормоны радости эндорфины. Также не забывайте о соблюдении режима труда и отдыха. Нормализуйте сон, чтобы засыпать в одни сутки, а просыпаться в другие. Качественный сон также поможет быть более устойчивым к стрессам.

Попробуйте найти занятие, которое дает вам возможность полностью расслабиться и забыть обо всем окружающем мире и побыть с собой. Превратите это дело в собственное хобби и несколько раз в неделю выделяйте для него время, что поможет полноценно отдохнуть. Это может быть что угодно: рисование или лепка, чтение или написание книг, езда на велосипеде, шитье и вышивание, поход в салон. Важен не сам процесс или упражнение, а результат, который вы получите. Само осознание того, что вы уделяете себе внимание, способно кардинально изменить эмоциональное состояние в позитивную сторону.

Обратите внимание на свое дыхание. При стрессе вы дышите прерывисто, поверхностно и неровно. Связь между физическим и эмоциональным состоянием двухсторонняя. Поэтому, если вы умеете регулировать свое дыхание, это поможет улучшить эмоциональное самочувствие. Существует много дыхательных упражнений, направленных на нормализацию дыхания, например «осознанное дыхание». Это легкий способ самонаблюдения за своими ощущениями. Необходимо лечь на спину, расслабьтесь, дышите животом. Прислушайтесь к ощущениям, возникающим при вдохе и выдохе. Проследите прохождение воздуха через дыхательные пути: через нос, носоглотку, затем через гортань и трахею; прислушайтесь в прямом смысле к своему дыханию.

Контролируйте информационный поток, который вы получаете в течение дня. С целью защиты своего психологического здоровья старайтесь избегать просмотра негативных передач, а за несколько часов до сна и вовсе не рекомендуется включать телевизор. Миф о том, что под телевизор легче заснуть, обманчив. Наш мозг устроен, как губка, которая впитывает всю информацию, услышанную или увиденную, и перерабатывает ее в течение всей ночи. Человек засыпает от переутомления нервной системы, которая не успевает восстановиться за положенное время сна, и этого времени требуется все больше и больше. Негативная информация может провоцировать тревожные и панические состояния, вызывать напряжение.

Итак, стрессоустойчивость – это ценный навык, помогающий справляться со сложными жизненными ситуациями в большом городе. Укрепляя ее, можно стать значительно более успешным и уверенным человеком. При этом важно прикладывать усилия во всех направлениях: работать над физическим здоровьем (сон, питание и спорт), над эмоциональным состоянием (отдых и приятное времяпровождение), над характером.

Если вы не можете самостоятельно справиться с негативными последствиями стресса, есть смысл обратиться за помощью к специалистам, например в Московскую службу психологической помощи населению. Психологи оказывают бесплатную психологическую поддержку, а также проводят вебинары на тему саморегуляции и стрессоустойчивости www.msph.ru.