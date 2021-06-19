Прирожденные нытики: названы самые плаксивые знаки зодиака

кадр из фильма «Стиляги» (2008)

Ясновидящая Кажетта составила список знаков зодиака, среди представителей которых больше всего нытиков.

Телец

С некоторыми проблемами представителям этого знака просто не хочется разбираться. Нередко в такие моменты Тельцы решают, что им ничего не остается, кроме как сидеть и ныть, пока все не разрешится само собой. Как правило, оттягивая до последнего, в критический момент они все-таки берут себя в руки и стараются решать наболевшие вопросы.

Близнецы

Близнецы могут ныть, но часто это происходит не на фоне негативных эмоций, а ради конкретного результата. Нередко представители этого знака являются превосходными манипуляторами. На самом деле мелочи их редко задевают, поэтому если Близнецы и ноют, то только для того, чтобы снискать поддержку. Как правило, этот метод работает безотказно.

Рак

Представителям этого знака зодиака свойственно разделять эмоции других людей и стремиться показывать свои чувства окружающим. Иногда в критические периоды Раки могут терять ту грань, за которой поиски поддержки превращаются в бесконечное нытье. Свалиться в пучину жалости к себе они могут очень легко. В такие моменты с ними важно общаться максимально деликатно, чтобы не сделать еще хуже.

Весы

Иногда Весы впадают в подвешенное состояние и не могут принять решение. В такие периоды они могут ныть довольно часто, при этом ожидая от окружающих поддержки или совета. В сложные моменты иногда они предпочитают таким образом переложить ответственность на других людей.

Рыбы

Это один из самых чувствительных и эмоциональных знаков зодиака, поэтому невозможно предугадать, что иной раз заставит Рыб впасть в уныние. Проблемы на работе, неурядицы в личной жизни, банальные неудачи — все что угодно может довести Рыб до отчаянного нытья. Но им необходимо таким образом избавиться от негатива, чтобы вновь воспрянуть духом.