Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В воскресенье, 20 июня, в 2021 году отмечают Троицу. Это один из 12 главных православных праздников, приходящийся на 50-й день после Пасхи. Дата установлена в честь сошествия Святого Духа на апостолов и Деву Марию, это произошло на 50-й день после воскресения Иисуса Христа.

Полное название это праздника — День Святой Троицы или Пятидесятница.

С датой связано множество поверий, а также большое количество запретов. Так, одним из самых главных является запрет на свадьбу. Считается, что в этот день можно договариваться о торжестве, но не проводить его, иначе быть беде. Кроме того, нельзя работать, купаться в реке или водоеме, тревожить землю. Все это может принести человеку несчастья.

На Троицу принято украшать жилища букетами полевых цветов и березовыми ветками — по народным поверьям, это принесет в дом благополучие. Православные верующие зажигают в этот день свечу в память об умерших предках и родственниках, чтобы не забывать свои корни и укрепить родовую защиту. А если в этот день собраться за столом всей семьей, то весь год будет счастливым.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно и чего нельзя делать на Троицу,20 июня

Приметы погоды гласили, что солнечные лучи темнеют к грозе, а красный свет преобладает в радуге к ветру. Если пчелы сели на стенки улья — следует ждать жаркую погоду.

20 июня отмечают Всемирный день беженцев. Дата учреждена в 2001 году, в пятидесятилетнюю годовщину Конценции о статусе беженцев 1951 года, принятой ООН. Дата служит напоминанием о том, что в мире не прекращаются войны, а также призвана напомнить о стойкости и силе духа беженцев, стремящихся сохранить свои семьи даже в самых тяжелых условиях.

Кроме того, 20 июня 1881 года была проведена первая в России линия телефонной связи. Ее протяженность составляла 1547 метров, а находилась она в Нижнем Новгороде.

В этот день родились советский зоолог Николай Дроздов, поэт Роберт Рождественский, народный артист РФ Владимир Коренев, американский режиссер Роберт Родригес и американская актриса Николь Кидман.

Именины отмечают Федот, Валентин, Павел, Александр, Игнатий, Михаил, Зинаида, Степан, Мария и Калерия.