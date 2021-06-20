Надо остановить рост заболеваемости

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В столице продолжает расти число заболевших коронавирусом. Вчера главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, почему необходимо вакцинироваться.

— Андрей Александрович, зачем нужно делать прививку?

— Вакцинация — это очень важный элемент сохранения общественного здоровья. Массовая иммунизация населения применяется для предотвращения распространения любых инфекций во всем мире.

Сейчас ситуация такова, что мы наблюдаем рост заболеваемости коронавирусом. И самый действенный способ, с помощью которого можно остановить этот процесс, — прививка. Люди, переболевшие коронавирусом, получают иммунитет естественным путем, но мы видим, что антитела у перенесших инфекцию со временем пропадают либо вообще не вырабатываются после болезни, а риски тяжелого течения болезни и осложнений высокие.

Самым эффективным способом защиты от коронавируса является вакцинация. Подчеркну, что вакцинация важна как для самого человека, так и для безопасности окружающих. Каждому необходимо проявить свою гражданскую позицию и позаботиться о других.

— Кому особенно важно сделать прививку?

— Безусловно, горожанам из групп риска вакцинироваться надо в первую очередь. Это люди старшего возраста, пациенты с хроническими заболеваниями, а также те, кто по своей работе контактирует с большим количеством других людей — сотрудники кафе, салонов красоты, магазинов, курьеры, учителя, врачи и другие.

— Вы сказали, что людям с хроническими заболеваниями стоит сделать прививку. Но всем ли можно?

— Дело в том, что именно люди с хроническими заболеваниями наиболее подвержены опасности заразиться. Более того, у них наибольший риск развития осложнений во время болезни. Естественно, при этом состояние здоровья человека по его основному заболеванию должно быть компенсировано. Если оно находится в острой стадии, то делать прививку без консультации своего лечащего врача не надо. Если же заболевание протекает стабильно, пациент принимает планово назначенную терапию, то в вакцинации нет никакой опасности для здоровья.