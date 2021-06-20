Важно сохранить экосистему района

Фото: Данил Головин / Вечерняя Москва

Ректор Российского химикотехнологического университета, академик РАН Александр Мажуга накануне выходных поддержал жителей района Покровское-Стрешнево, которые выступили против строительства сцены у Театра танца «Гжель».

Жители столичного района обратились к ученому с просьбой сохранить экосистему Покровского-Стрешнева.

— В каждом уголке Москвы за долгие годы сложилась своя уникальная экосистема, которую необходимо сохранять, — поддержал москвичей ученый. — Именно поэтому все изменения, которые происходят в столице, должны не просто согласовываться с жителями, но получить их полное одобрение.

Жители рассказали Александру Мажуге о том, что раньше в здании работал кинотеатр «Метеор». Все праздничные мероприятия устраивались на широком крыльце, а зрители собирались на площадке в прилегающем сквере.

— Мы очень любили этот небольшой и довольно камерный сквер, приходили сюда всей семьей, — рассказали местные жители.

Александр Мажуга пообещал помочь сохранить локацию в ее привычном виде.

— Нужно сделать все, чтобы сохранить этот сквер таким, каким его привыкли видеть москвичи. Я приложу все усилия, чтобы строительство сцены было остановлено, — заявил академик.

Также горожане попросили ректора Российского химикотехнологического университета проследить за тем, чтобы на детской площадке, которую планируют открыть в сквере, не было опасных объектов.

— Вижу, что решение этого вопроса очень волнует людей, которые уже собрали подписи против травмоопасных объектов. Поэтому надо сделать все, чтобы здесь появились конструкции, которые не вызывают тревог, — подчеркнул Александр Мажуга.

Ранее на встрече с жителями столичного северо-запада ученый обсудил вопросы экологии и сохранения окружающей среды.

— Каждый из нас должен понимать, что от него зависит будущее. Мы должны заботиться о природе и выполнять простые правила: избегать одноразового пластика, сортировать мусор, помнить об экономии света, — отметил он.

Не менее важно, по мнению Александра Мажуги, избегать бездумных покупок и помнить, что главная проблема современных мегаполисов — это транспорт на двигателе внутреннего сгорания: около 90 процентов всех загрязнений воздуха в Москве приходится на выхлопные газы. Ученый подчеркнул, что внимание к природе и бережное к ней отношение можно с полным правом назвать проявлением любви к Родине.

Важно, по его словам, прививать детям любовь к окружающей среде с раннего возраста. А в вопросах обучения положительную роль могут сыграть школьные тематические квесты.