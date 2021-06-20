Рота солдат-героев вернулась домой

Фото: Артем Соболев

В селе Мокрое под Можайском поисковики предали земле останки 134 красноармейцев, которые героически погибли в Битве за Москву.

У братской могилы на окраине деревенского кладбища яблоку негде упасть. Над широким раскопом собрались местные жители, плотным строем встали военные из расквартированных в Подмосковье воинских частей, из столицы приехали школьники-юнармейцы, волонтеры и участники регионального поискового объединения «Рубеж».

— Под краснокаменной мемориальной стеной, на которой крепятся мраморные доски с именами погибших героев, мы сегодня положим неполную роту защитников нашей столицы, которые погибли здесь, возле деревни Мокрое, 80 лет назад, в 1941 году, — рассказывает председатель правления поискового объединения «Рубеж» Вячеслав Захаров. — Нашими ребятами проделана большая работа: и в полевых условиях, и в архивах. Важно не только найти место, провести раскопки, разыскать останки погибших солдат, но и установить их имена. Восемьдесят два имени тех, кто сегодня упокоится под залпы ружейного салюта, мы установили. Работа продолжается.

Поисковики разыскали и пригласили на церемонию родственников погибших героев: сыновей и племянников, внуков и правнуков.

— Это очень важно, — считает правнучка красноармейца Евдокима Шавернева Оксана. — Через семьдесят девять лет после того, как наш дедушка пропал без вести, мы знаем, у какого кургана преклонить колени. Это и есть преемственность поколений: помнить имена, знать жизненный путь предков, иметь возможность ухаживать за их могилами. Мы долго искали, где закончился жизненный путь Евдокима Шавернева. Наконец удача. Солдат обрел нерушимый блиндаж для последнего привала, а мы, его семья, — возможность поклониться герою за его подвиг. Гробы с останками павших героев торжественно проплывают над толпой на плечах бойцов ближайшей к месту захоронения воинской части. Священник провожает героев поминальной молитвой. Склоняют знамена в знак уважения отряды юнармейцев и казаков. Грохочет траурный салют.

По данным Управления по увековечиванию памяти павших защитников Отечества Министерства обороны СССР, за 2020–2021 годы российскими поисковиками найдены и захоронены 17 250 воинов, установлено 1089 имен, прочитано и передано на вечное хранение в семьи солдат и в музеи 350 именных медальонов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Миров, начальник отдела по увековечиванию памяти павших героев Министерства обороны РФ:

— Сегодня на территории России числится 1593 поисковых отряда, в которых состоят более 48 000 человек. Эти люди делают бесценное дело. Сегодняшнее перезахоронение солдат, павших в сражениях Великой Отечественной войны, имеет огромное морально-нравственное значение.

Мы предаем земле останки почивших бойцов, защищавших нашу Родину от захватчиков, отпеваем их по православной традиции. Сохранить память о героизме своего предка, помочь уточнить историю Отечества — это первый шаг на пути к осознанному патриотизму.