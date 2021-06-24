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Ветеринар рассказал, как не навредить собаке в жару

Елизавета Короткова

Общество
Ветеринар рассказал, как не навредить собаке в жару
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ни в коем случае нельзя оставлять собаку в закрытой машине в жару, а также запрещено надевать ей намордник. Стоит предостерегать животное от сквозняков и переохлаждений. Этими и другими советами с «Вечерней Москвой» поделился ветеринар, кинолог Владимир Уражевский.

По его словам, главное правило, которое должны соблюдать владельцы собак, — беречь питомцев от нахождения на солнце или в нагретом замкнутом пространстве.

— Нельзя оставлять собаку одну в закрытой машине, особенно на солнце. Даже за короткое время (примерно пять минут) может произойти тепловой удар и летальный исход. Берите ее с собой или оставляйте окна открытыми, — разъяснил Уражевский.

Также стоит следить за температурным режимом в помещении. Собаку можно оставить дома в одиночестве только в случае комфортной температуры, а в машине лучше включить кондиционер. Более того, важна и температура воды, потребляемая собакой. По словам Уражевского, не стоит оставлять жидкость на солнце. Собака должна пить прохладную воду.

Еще одна опасность, которая подстерегает собак в жару, — сквозняки и переохлаждение, отметил ветеринар.

— Собакам вреден сквозняк, кондиционер или переохлаждение. Они часто простужаются и могут погибнуть. Лежать на холодном кафеле тоже нежелательно, особенно щенкам, — добавил он.

Хозяевам собак нужно помнить о том, что намордник противопоказан четвероногим в жару, рассказал ветеринар. Специалист объяснил это тем, что терморегуляция у собак происходит при помощи испарения слюны. Вот почему надевать намордник можно лишь на короткий срок в крайних случаях, заключил Уражевский.

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