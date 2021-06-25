Насколько эффективно вы используете свой потенциал? Советы московского специалиста

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От того, насколько умело люди используют свой потенциал, зависит их успех и благополучие как в бизнесе, так и в жизни. Специалист семейного центра «Доверие» Кристина Брауэр поделилась несколькими простыми упражнениями, способными мотивировать вас серьезно задуматься о будущем, которого вы желаете для себя.

Напишите свою биографию

Представьте, что вы писатель, которому поручили написать биографию, описывающую вашу жизнь во времена гораздо более старшего возраста. За что бы вас запомнили? Какие достижения будут отмечены? Какое влияние вы оказали бы на жизнь других людей? Суть упражнения в том, чтобы заставить вас задуматься о своей жизни задним числом — так можно создать желаемое будущее и предпринять необходимые шаги для воплощения его в жизнь.

Составьте список из десяти ваших лучших качеств

Это звучит просто и обманчиво, но правда в том, что мы склонны не замечать своих талантов и достижений. Отбросьте ложную скромность в сторону — это упражнение призвано повысить вашу самооценку и побудить вас признать в себе все прекрасное и уникальное. Вы смешны и смешите людей при любых обстоятельствах? У вас отличный певческий голос? Вы тот человек, к которому ваши друзья обращаются в первую очередь во время кризиса? Не бойтесь похлопать себя по спине, если это так, то признайте!

Возьмите на себя позитивный риск

Выйдите из своей зоны комфорта, сделайте то, что вы всегда хотели попробовать. Отложите в сторону свой страх смутиться или потерпеть неудачу и просто сделайте это. Например, запишитесь на бесплатный урок танцев или пойте в караоке перед толпой. Если вы столкнетесь со своими страхами и пойдете на позитивный риск, вы докажете себе, что способны на гораздо большее, чем вы думаете. Это позволит вам решать проблемы, которые нужно преодолеть, чтобы достичь своих целей.

Измените «следует» на «будет»

Составьте список того, что вам следует делать, а затем спросите себя, почему вы этого не делаете? Если вам необходимо проводить меньше времени в интернете, сделайте это. Изучите, что вам мешает, и примите практические меры, чтобы превратить каждое «будет» в реальность.

Если вы еще не совсем готовы отказаться от чего-то, поставьте пока рядом звездочку. Это упражнение предназначено для того, чтобы настроить вас на успех, а не на поражение. Повторно просмотрите свой список «следует» через месяц. Вы продвинулись? Сколько пунктов вы можете отметить как выполненные? Готовы ли вы заняться некоторыми пунктами в вашем списке, к которым вы не были готовы раньше? Повторно пересматривайте список и всегда продолжайте двигаться вперед, пока мышление «следует» не уйдет в прошлое.

В столичных семейных центрах работают разной направленности психологи, в том числе и семейные. Если вы чувствуете, что вам нужна консультация специалиста, а самостоятельно справиться с проблемой не удается, то не бойтесь обратиться за профессиональной помощью.