Директор центра «Моя карьера» Ирина Швец: Наши услуги выстроены под запросы людей

Директор центра занятости «Моя карьера» Департамента труда и соцзащиты населения Москвы Ирина Швец на рабочем месте / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Специализированному центру занятости населения «Моя карьера» исполнилось два года. В интервью «Вечерней Москве» директор учреждения Ирина Швец рассказала, каких результатов удалось достичь за это время, какие уникальные проекты реализует центр и как его сотрудники помогают сложноустраиваемым категориям граждан находить работу и быть востребованными на московском рынке труда.

— Ирина Юрьевна, каких результатов удалось достичь за два года?

— Это время оказалось непростым, но можно твердо сказать — мы справились. Рынок труда в Москве всегда был очень динамичным и технологичным. Но есть люди, которым сложнее других найти себе работу. Это наша молодежь, которая только начинает свой путь в профессию, женщины с маленькими детьми, старшее поколение, москвичи с инвалидностью и, конечно же, малоимущие семьи с детьми. Приходя в центр, они делятся своими переживаниями, чувствуют себя потерянными и неуверенными, не знают, с чего начать.

Чтобы снять эти барьеры, мы адаптировали все сервисы под человека. Или, как говорят профессионалы, — кастомизировали под каждую категорию соискателей с особыми потребностями. Центр стал площадкой для внедрения инновационных подходов и технологий трудоустройства. Все наши услуги выстроены под запрос человека, и это наше главное достижение. Помогаем людям вновь поверить в себя и обрести крылья. Ежедневно к нам обращаются более 600 горожан. Каждый из них получает в среднем пять услуг: консультацию карьерного специалиста, психолога, еще посещает тренинги, мастер-классы, проходит проф ориентацию.

За два года москвичам оказано более 180 тысяч услуг. За сопровождаемым трудоустройством к нам обратились свыше 40 тысяч москвичей, 65 процентов из них нашли работу. Но в любом деле самое важное — это команда. Все наши успехи стали возможны только благодаря людям, работающим в центре. Это неравнодушные профессионалы из разных сфер — бизнеса, некоммерческого и государственного сектора. Настоящие единомышленники, которых объединяет общая ценность — помощь людям.

— В центре создана универсальная технология «доращивания» соискателей до рынка труда. Можете рассказать об этом подробнее?

— Общаясь с нашими клиентами, мы осознали, что многим трудно найти работу из-за нехватки очень важных для карьеры надпрофессиональных навыков. Умения договариваться и адаптироваться в коллективе, убеждать и принимать решения, уверенности в себе. Чтобы помочь нашим соискателям, мы создали Открытый университет развития навыков современного человека. Это универсальная технология, с помощью которой мы «доращиваем» соискателей до требований рынка труда. По оценкам экспертов, 80 процентов успеха сотрудника зависит от социально-поведенческих навыков, вне зависимости от профессии. Мы разработали больше 240 обучающих программ.

Свыше 70 тысяч горожан стали участниками более чем 2,5 тысячи тренингов и вебинаров, которые повышают вероятность трудоустройства на 30 процентов. На протяжении полутора лет эксперты центра собирали и систематизировали кейсы людей, которые приходили к нам. На основе этих историй созданы уникальные авторские деловые игры. Они помогают нашим соискателям в щадящей форме «прожить» сложные эмоциональные, жизненные и профессиональные ситуации и открыть для себя новые инсайты. Научиться справляться с ними, искать внутреннюю мотивацию, ресурсы для развития и движения вперед.

— Миссия центра — это помощь людям, у которых есть особые трудности в поиске работы. Расскажите подробнее, какие есть особенности, например, у соискателей старшего поколения, мам с маленькими детьми? Полученный за два года опыт как-то повлиял на подход к трудоустройству таких горожан?

— Как я уже говорила, внимательное изучение и анализ портретов наших клиентов показал, что, помимо общей потребности в трудоустройстве, у них есть и свои особые барьеры, которые надо преодолеть. Например, представители старшего поколения много лет трудились на одном месте и вдруг потеряли работу.

Ирина Швец, директор центра занятости «Моя карьера» / Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Они совершенно не представляют, как ее искать, их никто этому не учил. Таким людям сложно проходить собеседования, рассказывать о своих достижениях, коммуницировать с молодым руководителем. Но у них есть большой опыт работы и знания, которые они могут эффективно применить на практике. Для старшего поколения соискателей созданы специальные программы. Они включают индивидуальное консультирование, в том числе по социально-психологической адаптации, самоопределению, цикл тренингов по цифровой грамотности и программы дополнительного профессионального образования. У москвичей старшего возраста также востребованы тренинги по самозанятости и предпринимательству.

Талантливые горожане учатся монетизировать свое хобби, продвигать свой продукт, находить клиентов и зарабатывать на творчестве. Успехом пользуются проекты в таких сферах, как производство мебели на заказ, репетиторство, маникюрные кабинеты, швейные мастерские, пошив одежды, услуги нянь и вспомогательного персонала. У женщин с маленькими детьми свои особенности. Во время декрета многие теряют квалификацию, испытывают страх вернуться на работу после длительного перерыва. Они нуждаются в гибком графике или удаленной занятости. В зависимости от возраста ребенка и запросов мы предлагаем женщинам разные условия обучения и трудоустройства.

Это не просто поиск вакансий, а работа с персональными установками, мотивацией. Мы предлагаем тренинги, вебинары и марафоны, которые помогают найти себя и обрести уверенность. Например, эксперты центра разработали специальные обучающие занятия: «Самозанятость: от идеи к реализации», «Мама — онлайн эксперт от продукта до продвижения». Для тех, кто не может работать полный день, запущен марафон «Хочу работать». Есть проект «Мама. Перезагрузка», который помогает женщинам сориентироваться в собственных профессиональных запросах.

— Ирина Юрьевна, прошлый год стал вызовом для всех служб города. Многие люди потеряли работу. Как была выстроена занятость во время пандемии? Что делает центр сейчас, чтобы восстановить баланс и все же дать работу всем, кто в этом заинтересован?

— Действительно, в прошлом году мы все столкнулись с серьезным испытанием. Пришлось приложить немало усилий, чтобы в кратчайшие сроки перевести всю работу в дистанционный формат. Мы научились сами и научили наших клиентов работать в онлайн-режиме, подстроили наши сервисы и обучающие программы под требования сложившейся ситуации.

Специалисты центра оказали услуги почти 17 тысячам москвичей, около 50 процентов были трудоустроены. Свыше 500 обращений было принято по открытию своего дела и самозанятости, проведено более 1000 онлайн-приемов.

Абсолютным ноу-хау стали тематические чаты по трудоустройству, где специалисты центра размещали вакансии, отвечали на вопросы, связанные с поиском работы, помогали составить резюме и индивидуальный план поиска работы. Порядка 2,5 тысячи горожан воспользовались чатами и участвовали в прямых эфирах карьерных консультантов. Некоторым соискателям пришлось с нуля осваивать компьютер, заводить почту, учиться пользоваться зумом, чтобы проходить собеседование или стать участником тренингов.

Это подтолкнуло нас всех двигаться в совершенно новом направлении, постоянно развиваться, предугадывать возможные сложности, тоньше чувствовать рынок и запросы как соискателя, так и работодателя. Уверена, что этот опыт стал для всех нас ценным уроком. Сегодня, чтобы помочь найти работу всем, кто в ней заинтересован, в центре сформировано сообщество работодателей-партнеров. Вместе мы постоянно ищем новые подходы к трудоустройству, внедряем более эффективные форматы сотрудничества, встречаемся на круглых столах и экспертных встречах.

Среди партнеров-работодателей центра «Моя карьера» более 400 крупнейших компаний. Банк вакансий центра насчитывает свыше 60 тысяч предложений во всех секторах экономики. Одна из инновационных технологий, разработанных в сотрудничестве с работодателями, — партнерские школы. Мы совместно готовим кандидатов к прохождению собеседования и последующему трудоустройству. Программа обучения включает знакомство с предприятием и проработку необходимых профессиональных и социально значимых навыков.

Ежемесячно на площадке центра «Моя карьера» проходят ярмарки вакансий. Они очень востребованы среди москвичей. В среднем в них принимают участие до 20 работодателей и не менее 400 кандидатов. Количество вакантных мест колеблется в пределах от тысячи до полутора тысяч.

— Если человек не знает, чем хочет заниматься, вы сможете ему помочь найти себя?

— Раньше существовал стереотип, что профориентация нужна только школьникам и молодежи. Но мы хорошо понимаем, что в любом возрасте можно кардинальным образом поменять свою карьеру. Нужно только пройти путь самоопределения. Не удивительно, что один из слоганов нашего центра — «Карьера через всю жизнь». Это значит, что, независимо от возраста и жизненной ситуации, можно найти свои сильные стороны и начать двигаться в любом направлении. Иногда, кстати, оно может быть совершенно другим, никак не связанным с тем, чем человек занимался всю свою жизнь. В этом может помочь профессиональная профориентационная консультация.

Ирина Швец / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Эксперты по построению карьеры проанализируют итоги теста и помогут определиться с дальнейшими действиями по поиску работы. Наши карьерные эксперты имеют высокий уровень компетенций, они постоянно учатся, используют в работе передовые международные практики, разрабатывают собственные методики помощи сложным соискателям. Они с любовью, заботой и пониманием вникают в ситуацию каждого__ человека. Карьерный консультант выслушает, проанализирует опыт и навыки соискателя, подберет подходящее направление деятельности. Он также разберется с факторами, которые влияют на выбор вакансии.

Это может быть, например, график работы и уровень дохода. Важным моментом является и мотивация — насколько срочно человеку нужна работа, готов ли он рассматривать смежные или другие сферы занятости. Только после этого консультант предложит человеку подходящий карьерный сценарий, который довольно часто начинается с обучения, прохождения дополнительных тренингов и программ.

— Помогает ли центр подросткам?

— Уже с 14 лет ребята приходят к нам в поисках подработки на лето. Для карьерных консультантов центра это очень ответственная задача. Ведь первая работа — важный жизненный опыт и возможность заработать собственные деньги. Это делает каждого ребенка более самостоятельным и ответственным. Каким будет этот опыт, зависит и от нас. Чаще всего вакансии для молодежи предлагают организации, которые ищут сотрудников на временную работу, с гибким графиком или частичной занятостью. Самые популярные позиции — курьер, продавец-консультант, агент по продажам, официант и промоутер. В зависимости от возраста и занятости ребенок может заработать от 10 до 30 тысяч рублей. Кстати, обратиться к карьерному консультанту подросток может уже и после трудоустройства. Например, если возникло недопонимание с работодателем.

— Насколько я знаю, центр реализует еще и профориентационные программы для молодежи. Расскажите о них.

— Ориентируясь на запросы молодого поколения, в центре разработали целый комплекс мероприятий, который помогает сформировать осознанный подход к выбору профессии и понимание, где можно применить свои лучшие умения и знания. Мы запустили программу «Код карьеры». Чтобы пообщаться со студентами в неформальной обстановке и рассказать о рынке труда, эксперты центра выезжают в колледжи и вузы Москвы. Мы всегда с нетерпением ждем старта летних программ занятости для ребят 14–17 лет. «Лето в новом формате» стало уже визитной карточкой центра.

Совсем скоро, 1 июля, стартует онлайн-проект «Лето моей карьеры». За два года в нем приняли участие около трех тысяч москвичей.

Фото: пресс-служба центра «Моя карьера»

В этом году ребята пройдут обучение в одной из 15 профильных школ по разным профессиям. Например, смогут попробовать себя в роли веб-дизайнера, психолога, финансиста. Для ребят от 14 до 18 мы также организуем оплачиваемые стажировки. Это отличная возможность получить первый трудовой опыт, понять, чем же отличается работа от учебы, получить практические знания и завести полезные знакомства.

— Ирина Юрьевна, какие еще проекты есть в «Моей карьере»?

— В 2019 году на базе нашего центра стартовала программа «Москва — добрый город». Мы создаем новую модель заботы о людях, новую парадигму отношений города и общественного сектора для оказания адресной помощи каждому человеку. «Моя карьера» сотрудничает с 320 некоммерческими организациями, которые реализуют более тысячи проектов в социальной сфере.

Для тех горожан, которые чувствуют в себе силы и потребность быть полезными другим, у нас центре открыта Школа социального волонтерства. В 2020 году центр выступил оператором отбора социально ориентированных НКО, которые получили от города 50 помещений общей площадью 11 тысяч квадратных метров. Это особые пространства для помощи самым разным москвичам: многодетным семьям, трудным подросткам, людям с инвалидностью, семьям в кризисных ситуациях, детям, оставшимся без попечения родителей.

ДОСЬЕ

Ирина Юрьевна Швец окончила Белгородский государственный педагогический университет по специальности «Преподаватель истории и общественно-политических и социальных дисциплин». Выпускница президентской программы «Маркетинг: стратегическая устойчивость предприятий на конкурентном рынке».

Лауреат Национальной общественной награды в области добровольчества. Участвовала в создании модульной программы подготовки волонтерского движения «Университета Мосволонтер». С 2019 года возглавляет центр «Моя карьера». Награждена почетной медалью и грамотой за вклад в подготовку и проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов и благодарственным письмом президента РФ. Отмечена благодарностью мэра Москвы за развитие институтов гражданского общества и активное участие в волонтерском движении.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Ежедневно в центр «Моя карьера» обращаются более 600 горожан. За два года москвичам оказано более 180 тысяч услуг. За сопровождаемым трудоустройством обратились свыше 40 тысяч москвичей, 65 процентов из них нашли работу. Среди партнеров-работодателей центра более 400 крупнейших компаний.

Банк вакансий центра насчитывает свыше 60 тысяч предложений во всех секторах экономики. В пандемию было проведено более 1000 онлайн-приемов.

КСТАТИ

Временно центр занятости «Моя карьера» проводит прием в режиме онлайн по предварительной записи на портале mos.ru.

Тренинги и групповые консультации также проводятся дистанционно. Очные мероприятия — по предварительной записи в строго указанные дату и время. Занятия по повышению квалификации для женщин с детьми и людей старшего возраста проводятся в удаленном формате.