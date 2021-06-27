Церемония выпуска состоялась в Московском суворовском училище

Преподаватель Московского суворовского училища Александр Слободской (в центре) поправляет форму на знаменосце Глебе Селиванове. Ассистент знаменосца — Дмитрий Агеев (справа) / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В пятницу, 25 июня, в Московском суворовском военном училище состоялась церемония выпуска. Поздравить ребят прибыли ветераны военной службы и представители командования.

Шестьдесят три выпускника в белоснежной форме, застывшие в парадном построении на плацу училища, если и волновались в этот торжественный день, то внешне это ничуть не проявлялось. Суворовцам к участию в ответственных церемониях было не привыкать. Ведь среди тех, кто стоял на плацу, были участники парадов войск Московского гарнизона на Красной площади, а также победители и призеры всероссийских и всеармейских олимпиад и конкурсов, из которых 10 воспитанников окончили училище с золотой медалью.

С приветственным словом к суворовцам обратился заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками РФ Сергей Пирогов.

— Ребята, от вас самих зависит, какой дорогой пойдете во взрослую жизнь. Каждый из вас вышел на важный и ответственный рубеж в жизни, за которым предстоит принимать решение о своей будущей судьбе, — сказал он. — Уверен, что годы, проведенные в училище, сформировали чувство ответственности за нашу Родину. Воспитали вас настоящими патриотами Отчизны, верными долгу и чести.

Почетным гостем церемонии стал выпускник училища Герой Российской Федерации Роман Щентев. Разведгруппа, которой он командовал, 16 января 2000 года выдержала долгий бой против превосходящих сил бандитов возле села Аллерой. Он пожелал выпускникам дальнейших успехов в жизни и службе Отечеству, а также помнить, что они принадлежат к славному суворовскому братству.

После вручения аттестатов настал кульминационный момент торжественной церемонии. Под мелодию «Прощание славянки» выпускники промаршировали своеобразный прощальный круг почета по плацу. Перед трибуной для почетных гостей суворовцы разом выкрикнули: «Вот и все!» — и подбросили в воздух монетки. Так делали выпускники и десять, и двадцать, и тридцать лет назад. Говорят, что подобрать такую монетку является доброй приметой.

Наконец звучит команда: «Вольно!» — и сами ребята спешат поблагодарить своих командиров.

— Наш командир роты Александр Шарабанов навсегда запомнится мне как образец офицера и преподавателя, — поделился с «ВМ» москвич, выпускник-суворовец Никита Козлов.

По словам выпускника, его прадед, дед и отец посвятили свои жизни служению Отечеству, но Суворовское училище он в своем роду окончил первым.

Его товарищ Михаил Каюков несколько лет назад приехал поступать в Московское суворовское училище из далекой Хакасии.

— Перед нами открыты сейчас все пути, и мы наверняка разъедемся кто куда, но суворовское братство пронесем через всю жизнь, — говорит Михаил, добавив, что хотел бы служить в научных ротах.

После окончания официальной части для гостей церемонии суворовцы представили подготовленный праздничный плац-концерт, в котором также приняли участие артисты ансамбля 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения.

КСТАТИ

В Пансионе воспитанниц Минобороны России состоялось торжественное вручение аттестатов выпускницам. Каждой из них в праздничной обстановке был вручен подарок министра обороны России Сергея Шойгу — серебряный перстень с гравировкой, которая представляет собой герб пансиона.