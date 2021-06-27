Роман Романенко: Жителям нужен удобный и безопасный переход

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Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко взял на контроль обустройство пешеходного перехода на Литовском бульваре. Он уже направил обращение в префектуру Юго-Западного округа Москвы.

На отсутствие удобного пешеходного перехода на Литовском бульваре депутату пожаловались жители района Ясенево. Дело в том, что во дворе десятого дома находятся две школы и детский сад.

— Как рассказали мне местные жители, короткая дорога к образовательным учреждениям пролегает между первым и десятым домами Литовского бульвара, и, конечно, все люди ходят по ней, а не в обход, — подчеркнул Роман Романенко. — Но на этом участке нет никаких знаков, регулирующих дорожное движение. Получается, что попасть в ДТП рискуют в первую очередь дети.

Ближайший переход, оборудованный для пешеходов, находится далеко, поэтому школьники чаще всего не доходят до него, перебегая дорогу в неположенном месте. Не просто приходится и родителям, которым нужно отвести маленьких детей в садик.

Выслушав резонные замечания местных жителей, депутат пообещал помочь.

— Отсутствие перехода создает угрозу жизни пешеходов и автомобилистов, — считает Романенко. — Люди всегда будут стремиться сокращать путь, поэтому лучше использовать их пожелания в совершенствовании дорожной инфраструктуры.

Депутат надеется, что вопрос с переходом удастся решить к началу нового учебного года.