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Редакцию наградили за конкурс «Московское качество»

Никита Орлов

Общество
Редакцию наградили за конкурс «Московское качество»
Обозреватель «Вечерней Москвы» Никита Миронов на вручении премии «Лучшие социальные проекты России» / Фото: Вечерняя Москва

Подведены итоги ежегодной премии «Лучшие социальные проекты России». Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в конце минувшей недели.

Редакция «Вечерней Москвы» была награждена в категории «Социально-ответственные СМИ» за проект «Конкурс «Московское качество». Напомним, «ВМ» проводит его с 2015 го да совместно с Московской торгово-промышленной палатой. Суть конкурса в том, что москвичи и гости города голосуют за лучшие, на их взгляд, товары и услуги. А мы на страницах «Вечерней Москвы» рассказываем о том, как эти товары и услуги выбрать.

— Качество того, что мы каждый день потребляем, и определяет во многом качество нашей жизни, — убежден руководитель оргкомитета конкурса, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян. — Проводя конкурс, мы стимулируем москвичей не только научиться выбирать лучшее, но и повысить качество своей жизни. Конечно, это социальный проект.

Еще одна задача конкурса — поддержка отечественных производителей. Ведь в конкурсе участвуют только российские бренды или бренды, локализованные в России, то есть имеющие здесь производство. «Московское качество» популяризирует их продукцию, делает ее более узнаваемой и, как следствие, более покупаемой. Кстати, за победу в конкурсе любой производитель товаров или услуг получает право в течение года ставить логотип «Московское качество» на свою упаковку, а также использовать звание победителя в любой рекламе.

— В отличие от других похожих конкурсов наш — абсолютно некоммерческий и прозрачный, — пояснил Сурен Варданян. — Конкурсанты не платят за участие ничего. А выбирают победителей сами москвичи и эксперты, которые оценивают их выбор. Часто эта оценка включает лабораторные испытания того или иного продукта. Ведь он может быть вкусным и нравиться покупателю, но не факт, что качественным.

В этом году конкурс посвящен выбору лучших мучных и кондитерских изделий, «молочки», включая сыр, а также самых качественных дистанционных сервисов и услуг управляющих компаний.

СПРАВКА

Конкурс «Московское качество» газета «Вечерняя Москва» и Московская торгово-промышленная палата МТПП) проводят с 2015 года. Сначала эксперты выбирают в каждой из выбранных для голосования категорий производителей товаров и услуг, имеющих на рынке самую большую нишу.

Затем на сайте МТПП проводится голосование потребителей. После этого производителей, набравших наибольшее число голосов, оценивают эксперты.

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