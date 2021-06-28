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Зеленые объятия столицы — горожане выбирают свой парк

Никита Миронов  

Общество
Зеленые объятия столицы — горожане выбирают свой парк
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В конкурсе «Московское качество» горожане впервые выбирают любимый парк. На чем основан их выбор? Почему какие-то парки нравятся, а какие-то не очень? Выясняла «Вечерка».

Большая часть известных столичных парков — это бывшие дворянские усадьбы, рассказал москвовед, гид Сергей Минкин.

— Коломенское, например, это бывшая царская усадьба. Царицыно — бывшая княжеская. Воронцовский парк — бывшая усадьба бояр Воронцовых, — рассказывает Сергей Николаевич. — Конечно, это эмоционально «теплые» места, ведь люди здесь всегда гуляли, отдыхали, хорошо проводили время. Любой из этих парков может быть любимым.

Как пояснил эксперт, еще одна категория столичных парков — это зоны отдыха советского периода.

— Парк Горького, например, был создан как «комбинат отдыха». В отличие от парков исторических он сразу тщательно планировался. В советское время ЦПКиО представлял собой городок с собственной милицией, пожарной и медицинской частями. Здесь были даже свои почта и сберкасса, — рассказывает эксперт. — Такой парк был уже не только для прогулок, а и для занятий спортом, концертов, соревнований. То есть он предполагал отдых активный.

Третий вид парков — тематические. Они появились в постсоветское время и могли бы называться коммерческими. Яркий пример — парк «Сказка» в районе Крылатское. Он считается детским, здесь много аттракционов.

— Любимым парком, я считаю, может быть любой, где горожанину приятно проводить время. Формат парка значения не имеет, ведь все люди разные, — рассуждает урбанист Григорий Мельник. — Кто-то хочет неспешных прогулок, кто-то — кино под открытым небом, кто-то пляжный волейбол. А вообще, как показывает практика, любимый — это тот, что рядом с домом. Многие жители Бабушкинского района, например, любят парк Бабушкинский, хотя, с моей точки зрения, ничего особо интересно в нем нет.

Как пояснил эксперт, сделать любимым можно практически любой парк — если приложить усилия.

— До пандемии, например, в парках организовывали массовые фитнес-тренировки, занятия йогой и танцы.

Эти занятия, согласитесь, эмоционально заряжают и сближают людей, — рассуждает эксперт. — Хороший отклик всегда имеют массовые праздники — хоть 9 Мая, хоть Новый год. Вообще главная задача администрации парка — завлечь людей и занять их чем-то интересным. Если это интересное есть, если в парк идти хочется, то он автоматически становится любимым.

Как пояснил эксперт, сейчас, в пандемию, большинство парков Москвы используются лишь как прогулочная зона.

— Людям нужно где-то подвигаться, покататься на велосипеде или роликах, вот они и идут в парк, — пояснил Мельник. — Пока у нас сложная эпидемическая обстановка, будут, я думаю, популярны парки природные, где легко «рассредоточиться» и меньше шансов оказаться в толпе. Лосиный остров, Кузьминки, Битца, Тимирязевский парк, — вот куда летом будут стремиться москвичи. Я думаю, именно эти парки и станут у них в 2021 году любимыми. А традиционные парки культуры и отдыха временно утратят популярность.

СПРАВКА

Судя по данным голосования на сайте Московской торгово-промышленной палаты, сейчас у москвичей среди наиболее любимых парков Измайловский, Серебряный Бор и усадьба Архангельское-Тюриково. А вот Парк Горького, ВДНХ и Коломенское сильно отстают. Возможно, потому, что обстановка там далека от камерной.

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