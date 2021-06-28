Блинчики с мясом оказались богаты соевым белком

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Росконтроль проверил качество блинчиков с мясом известных брендов «Мастерица», «Останкино», «С пылу с жару», Globus, Spar и «Морозко».

Многие москвичи не успевают готовить и часто покупают полуфабрикаты. А каково же их качество? Оказывается, просто аховое. Некоторые блинчики просто опасно есть!

— Уровень обсемененности разными бактериями образцов «Морозко», «С пылу с жару» и Spar существенно превышает допустимый. А у последних двух он просто зашкаливает! — рассказывает главный специалист экспертного центра Ирина Аркатова.

Как пояснила эксперт, чтобы не отравиться, эти блинчики нужно жарить под крышкой в течение 5–8 минут, чтобы температура внутри начинки все это время была около 85– 90 градусов. Однако практически все производители пишут на упаковке, что «блинчики достаточно лишь разогреть». Так вот: «лишь разогреть» может привести к тяжелому пищевому отравлению!

Разумеется, в качественных блинчиках должно быть много начинки. Но... Больше всего фарша оказалось в образце Globus — чуть более... 30 процентов состава продукта. А больше других пожалели мясного фарша производители Spar — начинки там всего лишь 22,6 процента.

Впрочем, гораздо интереснее, из чего этот фарш сделан. Как выяснилось, блины богаты не только мясом. В них можно найти соевый белок и муку, крахмал и шкурку птицы, то есть компоненты, которые хозяйке даже не придет в голову добавить в домашний фарш. Гистологический анализ выявил, что лишь в начинке продукции под брендом Globus мышечная ткань (то есть мясо) содержится в достаточном количестве, а растительных добавок нет вовсе. Фарш остальных изделий оказался куда более низкого качества.

А вот органолептические показатели образцов — их запах и вкус, несмотря на специфический состав, почти не пострадали. Эксперты забраковали лишь одни блины: у Spar оказался нетипичный для этого продукта запах и кисловатый привкус.

Вывод печален: лишь три образца успешно прошли экспертизу и рекомендованы экспертами к покупке. Это Globus, «Останкино» и «Мастерица». Остальные участники теста внесены в «черный список».

— Что в общепите, что при заводском изготовлении продуктов действует один принцип. Чем дороже сырье, тем больше с ним жульничества, — пояснила диетолог Анна Кудрявцева. — Если вы покупаете, скажем, блинчики с повидлом или творогом, то риск нарваться на подделку относительно невысок. Если покупаете рыбные котлеты, риск уже выше. А если приобретаете колбасу, пельмени, блинчики с мясом, то вас почти наверняка обманывают, подсовывая вместо мышечной ткани буквально все что угодно. Никаких продуктов «из мяса» я бы не советовала покупать вообще. Мяса там минимум.