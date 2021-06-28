Банкоматы пользуются все меньшей популярностью у москвичей

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Согласно опросу, проведенному аналитиками одного из крупных банков, каждый третий житель столицы отказался от услуг банкоматов. А 36 процентов москвичей никогда ими не пользовались.

Исследование показало, что сейчас в Москве растет популярность банковских онлайн-сервисов, продолжает увеличиваться доля безналичных расчетов.

— Тенденция действительно такова. В последние пять лет в столице наблюдается существенное падение оборота наличных денег. А в 2020 году платежные привычки москвичей резко «развернулись» в пользу онлайн-сервисов, — рассказала руководитель Департамента корпоративных финансов Института финансовых исследований правительства России Галина Ковалишина.

По мнению эксперта, эта тенденция прежде всего обусловлена бурным развитием цифровых технологий. Важную роль в выборе онлайн-сервисов играют удобство и скорость платежей. Однако, несмотря на сокращение оборота наличных денег, часть москвичей все еще пользуются банкоматами. В основном это пожилые люди.

— Это сравнительно небольшая категория жителей столицы, которые все-таки предпочитают использовать банкноты для расчетов. Пожилые люди считают этот способ оплаты более безопасным и понятным, — добавила Галина Ковалишина.

Наряду с этим эксперт отметила, что тенденция отказа от использования банкоматов и наличных денег актуальна не только в Москве, но и в других городах-миллионниках России. Это подтверждают результаты исследования. В целом по стране свыше 50 процентов населения пользуются услугами банкоматов не чаще двух раз в год, а 30 процентов россиян полностью отказались от них.

— Безналичные платежи — это действительно удобно. Надеюсь, что жители отдаленных регионов страны благодаря техническому прогрессу тоже со временем перейдут на онлайн-расчеты, — заключила Ковалишина.