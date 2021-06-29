Банкротство физического лица. Избавляемся от непосильных долгов легально

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Несколько кредитов или рассрочек на одном человеке — не такая уж и редкость для нашего времени. К сожалению, не все могут позволить себе покупку даже самых необходимых вещей с одной-двух зарплат. На этом фоне предложение «пользуйся уже сейчас, а плати потом» выглядит заманчиво. Однако жизнь слишком непредсказуема. Еще вчера казавшийся безупречным финансовый план сегодня может обернуться каббалой.

Причин, по которым человек может стать должником не способным заплатить не то что кредиторам, но и по счетам ЖКХ много, но основные среди них следующие:

• внезапная потеря работы; утрата трудоспособности;

• бракоразводный процесс;

• смерть кормильца;

• обстоятельства непреодолимой силы.

Представители сайта bankirro.ru рекомендуют в этом случае не отчаиваться, а всерьез задуматься об инициации процедуры банкротства. Далеко не всем известно, что такая возможность предоставлена не только у предпринимателей или организаций, но и у физических лиц. Очевидно, что без правовой поддержки тут не обойтись, но с этим проблем, как правило, не возникает. Необходимую помощь можно получить в организациях, специализирующихся на финансовой защите клиентов.

Необходимо помнить, что переход в статус банкрота предполагает соблюдение определенных требований. Так, за утаивание имущества, реализация которого могла бы помочь погашению задолженности, предусмотрено наказание — вплоть до уголовного преследования. Поэтому прежде чем идти в суд с заявлением о собственном банкротстве, нелишним будет получить консультацию и помощь со стороны компетентного в соответствующих вопросахюриста.

Материал для статьи предоставлен юридической компанией Банкирро

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