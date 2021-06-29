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Как карьерные консультанты из столичного центра занятости помогают соискателям справляться со стрессом

Марьяна Шевцова

Общество
Как карьерные консультанты из столичного центра занятости помогают соискателям справляться со стрессом
Карьерный эксперт центра «Моя работа» Оксана Рябенко проводит консультацию для соискателя. Благодаря службе занятости работу в этом году смогли найти уже более 10 тысяч человек, а всего с января 2020 года трудоустроились почти 185 тысяч москвичей / Фото: Пресс-служба центра занятости населения «Моя работа»

Регулярно в центре занятости населения «Моя работа» карьерные эксперты — профессиональные психологи проводят групповые тренинги и индивидуальные консультации с соискателями, помогая справляться со стрессом и поддерживать ресурсное состояние при поиске работы. Записаться на мероприятия необходимо на сайте центра занятости населения «Моя работа» в разделе «Карьерные эксперты» либо на официальном сайте мэра Москвы в разделе «Запись на прием в центры госуслуг и ведомства». Групповые и индивидуальные тренинги проводятся с соблюдением эпидемиологических мер.

Пережить кризисный период и увидеть новые горизонты

Человек, оставшись без работы, не всегда может самостоятельно выйти из круга навалившихся проблем. Для многих людей потеря работы, особенно внезапная, сопряжена с тяжелыми переживаниями. Карьерные эксперты, работающие в столичной службе занятости, помогают жителям Москвы сначала разобраться в себе, избавиться от негативных переживаний, а затем уже заниматься непосредственным поиском новой работы.

Карьерные эксперты уверены: заниматься трудоустройством правильнее в спокойном ресурсном состоянии, восстановить которое помогают специалисты столичной службы занятости. Только полностью восстановившись, человек может приниматься за активные поиски нового места работы.

Если специалисты центра занятости видят, что соискатель все-таки находится в острой фазе стресса, его направляют в Московскую службу психологической помощи населению (МСППН). Там соискателю помогают более глубоко разобраться в проблеме и вывести его из критического состояния.

— Почти 15 лет моя профессиональная жизнь связана с оказанием психологической помощи людям, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. С 2018 года я работаю в отделе психологической поддержки, социальной адаптации и карьерной экспертизы центра занятости «Моя работа». К своему предназначению пришла не сразу, хотя еще в школьном возрасте умела выслушать человека, понять, что с ним происходит, что беспокоит. Но не рассматривала эти умения как сигнал к будущей профессии. Лишь к 20 годам разобралась, что с этим делать, занялась самообразованием, книги по психологии потеснили учебники. Тогда я уже была студенткой математического факультета Московского педагогического института. После окончания вуза стала дизайнером в издательском доме. Творческая работа освободила меня от рамок и сомнений, и я поступила в МГУ на психологический факультет, — рассказывает карьерный эксперт Наталья Кекова, которая ведет прием во флагманском центре на Шаболовке.

Арт-терапия, медитация и дыхательные практики

Карьерные эксперты центра занятости применяют в работе разные инструменты психологической помощи в зависимости от состояния безработного. Арт-терапия «Я и мой стресс» — одна из наиболее эффективных, помогает освоить и научиться применять на практике методы для регуляции психологического состояния.

Это часовой семинар-тренинг, на котором соискатели узнают о факторах, симптомах, последствиях стресса, знакомятся с приемами его снятия, профилактики. Тест на определение уровня стресса помогает каждому слушателю лучше понять свое состояние.

— Мы подробно разбираем, как метод арт-терапии использовать на практике в работе со стрессом. Соискатель рисует себя и свой стресс, а затем анализирует рисунок, пытаясь найти свои сильные стороны, внутренние ресурсы. Рисунок отражает эмоции и состояние в настоящий момент, помогает разобраться в причинах беспокойства. Если до вхождения в технику изображение стресса многократно преобладает над собственным «я», то при выходе ситуация меняется. После выполнения упражнения появляется ощущение легкости, повышается самооценка, человек обретает душевное равновесие. Заниматься таким видом творчества и самопомощи можно в любое удобное время в любом месте, — рассказывает Наталья.

Соискатели обучаются и основным навыкам медитации. Умение входить в медитативное состояние «внутренней тишины» в сочетании с навыком телесного самонаблюдения дает возможность расслабиться физически, избавиться от навязчивых негативных мыслей, устранить состояния тревожности или депрессии. Медитация имеет широкий спектр применения — от обычного отдыха до возможности кардинальных личностных изменений, восстанавливает эмоциональное равновесие, улучшает работоспособность, мобилизует внутренние ресурсы для достижения выбранной цели, в нашем случае — для поиска работы.

Еще эффективны дыхательные практики, их используют ежедневно и сами психологи — это своеобразная эмоциональная гигиена, помогающая специалистам социальной сферы всегда находиться в ресурсном состоянии.

— Мы демонстрируем слушателям разные упражнения, разбираем механизм их воздействия на человека. Почему, например, порой достаточно лишь увеличить длительность выдоха, чтобы ушли тревога и страх, гнев и вспыльчивость, недовольство собой и раздражительность, а на смену пришли спокойное, ровное состояние, — поясняет карьерный эксперт.

Очень важно, чтобы соискатель был вовлечен в процесс своего эмоционального восстановления, ведь многие антистрессовые методики просты в применении и доступны каждому: относиться проще к происходящим событиям и не принимать их близко к сердцу, учиться мыслить позитивно, переключаться на приятные мысли, быть чутким к своим желаниям, заниматься физической культурой, своевременно отдыхать и заниматься хобби, если невозможно изменить ситуацию, то попробовать изменить свое отношение к ней.

— Мы помогаем соискателям найти смежные направления деятельности, учим их отвечать на вопрос: чем я действительно хочу заниматься, кем я хочу быть, где пригодятся мои навыки и знания лучше всего. К поиску предназначения можем подойти только тогда, когда снижен уровень психологической напряженности, когда человек понимает, что выход есть. Именно над этим мы и работаем, — рассказывает Наталья.

На заметку

За помощью в поиске работы москвичи могут обратиться к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы — Службе занятости населения города Москвы. Заявку на поиск работы можно подать дистанционно на сайте центра занятости населения «Моя работа», официальном сайте мэра Москвы или на портале «Работа в России».

Также на сайте центра «Моя работа» доступна онлайн-запись на услуги: карьерное консультирование, оценка профессиональных навыков и личностных компетенций, индивидуальные консультации по открытию собственного дела и регистрации статуса самозанятого, профессиональное обучение или повышение квалификации. Признание и перерегистрация в качестве безработного, а также подбор вакансий осуществляются при личном приеме только в назначенное время по предварительной записи.

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