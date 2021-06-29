Как карьерные консультанты из столичного центра занятости помогают соискателям справляться со стрессом

Карьерный эксперт центра «Моя работа» Оксана Рябенко проводит консультацию для соискателя. Благодаря службе занятости работу в этом году смогли найти уже более 10 тысяч человек, а всего с января 2020 года трудоустроились почти 185 тысяч москвичей / Фото: Пресс-служба центра занятости населения «Моя работа»

Регулярно в центре занятости населения «Моя работа» карьерные эксперты — профессиональные психологи проводят групповые тренинги и индивидуальные консультации с соискателями, помогая справляться со стрессом и поддерживать ресурсное состояние при поиске работы. Записаться на мероприятия необходимо на сайте центра занятости населения «Моя работа» в разделе «Карьерные эксперты» либо на официальном сайте мэра Москвы в разделе «Запись на прием в центры госуслуг и ведомства». Групповые и индивидуальные тренинги проводятся с соблюдением эпидемиологических мер.

Пережить кризисный период и увидеть новые горизонты

Человек, оставшись без работы, не всегда может самостоятельно выйти из круга навалившихся проблем. Для многих людей потеря работы, особенно внезапная, сопряжена с тяжелыми переживаниями. Карьерные эксперты, работающие в столичной службе занятости, помогают жителям Москвы сначала разобраться в себе, избавиться от негативных переживаний, а затем уже заниматься непосредственным поиском новой работы.

Карьерные эксперты уверены: заниматься трудоустройством правильнее в спокойном ресурсном состоянии, восстановить которое помогают специалисты столичной службы занятости. Только полностью восстановившись, человек может приниматься за активные поиски нового места работы.

Если специалисты центра занятости видят, что соискатель все-таки находится в острой фазе стресса, его направляют в Московскую службу психологической помощи населению (МСППН). Там соискателю помогают более глубоко разобраться в проблеме и вывести его из критического состояния.

— Почти 15 лет моя профессиональная жизнь связана с оказанием психологической помощи людям, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. С 2018 года я работаю в отделе психологической поддержки, социальной адаптации и карьерной экспертизы центра занятости «Моя работа». К своему предназначению пришла не сразу, хотя еще в школьном возрасте умела выслушать человека, понять, что с ним происходит, что беспокоит. Но не рассматривала эти умения как сигнал к будущей профессии. Лишь к 20 годам разобралась, что с этим делать, занялась самообразованием, книги по психологии потеснили учебники. Тогда я уже была студенткой математического факультета Московского педагогического института. После окончания вуза стала дизайнером в издательском доме. Творческая работа освободила меня от рамок и сомнений, и я поступила в МГУ на психологический факультет, — рассказывает карьерный эксперт Наталья Кекова, которая ведет прием во флагманском центре на Шаболовке.

Арт-терапия, медитация и дыхательные практики

Карьерные эксперты центра занятости применяют в работе разные инструменты психологической помощи в зависимости от состояния безработного. Арт-терапия «Я и мой стресс» — одна из наиболее эффективных, помогает освоить и научиться применять на практике методы для регуляции психологического состояния.

Это часовой семинар-тренинг, на котором соискатели узнают о факторах, симптомах, последствиях стресса, знакомятся с приемами его снятия, профилактики. Тест на определение уровня стресса помогает каждому слушателю лучше понять свое состояние.

— Мы подробно разбираем, как метод арт-терапии использовать на практике в работе со стрессом. Соискатель рисует себя и свой стресс, а затем анализирует рисунок, пытаясь найти свои сильные стороны, внутренние ресурсы. Рисунок отражает эмоции и состояние в настоящий момент, помогает разобраться в причинах беспокойства. Если до вхождения в технику изображение стресса многократно преобладает над собственным «я», то при выходе ситуация меняется. После выполнения упражнения появляется ощущение легкости, повышается самооценка, человек обретает душевное равновесие. Заниматься таким видом творчества и самопомощи можно в любое удобное время в любом месте, — рассказывает Наталья.

Соискатели обучаются и основным навыкам медитации. Умение входить в медитативное состояние «внутренней тишины» в сочетании с навыком телесного самонаблюдения дает возможность расслабиться физически, избавиться от навязчивых негативных мыслей, устранить состояния тревожности или депрессии. Медитация имеет широкий спектр применения — от обычного отдыха до возможности кардинальных личностных изменений, восстанавливает эмоциональное равновесие, улучшает работоспособность, мобилизует внутренние ресурсы для достижения выбранной цели, в нашем случае — для поиска работы.

Еще эффективны дыхательные практики, их используют ежедневно и сами психологи — это своеобразная эмоциональная гигиена, помогающая специалистам социальной сферы всегда находиться в ресурсном состоянии.

— Мы демонстрируем слушателям разные упражнения, разбираем механизм их воздействия на человека. Почему, например, порой достаточно лишь увеличить длительность выдоха, чтобы ушли тревога и страх, гнев и вспыльчивость, недовольство собой и раздражительность, а на смену пришли спокойное, ровное состояние, — поясняет карьерный эксперт.

Очень важно, чтобы соискатель был вовлечен в процесс своего эмоционального восстановления, ведь многие антистрессовые методики просты в применении и доступны каждому: относиться проще к происходящим событиям и не принимать их близко к сердцу, учиться мыслить позитивно, переключаться на приятные мысли, быть чутким к своим желаниям, заниматься физической культурой, своевременно отдыхать и заниматься хобби, если невозможно изменить ситуацию, то попробовать изменить свое отношение к ней.

— Мы помогаем соискателям найти смежные направления деятельности, учим их отвечать на вопрос: чем я действительно хочу заниматься, кем я хочу быть, где пригодятся мои навыки и знания лучше всего. К поиску предназначения можем подойти только тогда, когда снижен уровень психологической напряженности, когда человек понимает, что выход есть. Именно над этим мы и работаем, — рассказывает Наталья.

На заметку

За помощью в поиске работы москвичи могут обратиться к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы — Службе занятости населения города Москвы. Заявку на поиск работы можно подать дистанционно на сайте центра занятости населения «Моя работа», официальном сайте мэра Москвы или на портале «Работа в России».

Также на сайте центра «Моя работа» доступна онлайн-запись на услуги: карьерное консультирование, оценка профессиональных навыков и личностных компетенций, индивидуальные консультации по открытию собственного дела и регистрации статуса самозанятого, профессиональное обучение или повышение квалификации. Признание и перерегистрация в качестве безработного, а также подбор вакансий осуществляются при личном приеме только в назначенное время по предварительной записи.