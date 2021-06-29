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Гороскоп идеального отдыха: как проводят свой отпуск разные знаки зодиака

Василий Плиткин

Общество
Гороскоп идеального отдыха: как проводят свой отпуск разные знаки зодиака
Фото: Pexels

Для каждого человека идеальный отдых выглядит по-разному. Для кого-то это спокойное времяпровождение на шезлонге у бассейна или на берегу океана, а для кого-то — активные занятия, экстрим и приключения. Как предпочитают проводить свой отпуск разные знаки зодиака, «Вечерней Москве» рассказала участница популярного телешоу «Битва экстрасенсов», ясновидящая и шаманка Кажетта Ахметжанова.

Овен

Овнов можно назвать двойственными путешественниками: они будут согласны как на релакс в глухой деревне, так и на жаркие ночи в Сочи! Тем не менее предпочитают комфортный «пятизвездочный» отдых даже в деревне. Поэтому в место, далекое от цивилизации, возьмут с собой гамак, умывальник и бассейн.

Телец

Либо по программе «все включено», либо «все выключено» и сидим дома, да, Тельцы? Это про вас. Тельцы больше любят шопинг в Милане или прогулки по сказочному Парижу, нежели отдых с палатками и комарами.

Близнецы

«Я за любой кипеж, кроме голодовки» — это Близнецы. Чаще всего они обеими руками за любое путешествие, комфорт или минимум удобств — неважно. Главное, чтобы рядом были веселые люди, ну или как минимум еще одни Близнецы — тогда танцы, песни, шутки и хорошее настроение обеспечены всем!

Рак

Раков тянет на привычную среду обитания — воду. Они не откажутся от путешествия на море или озеро — такие вылазки энергетически подпитывают их. Им очень нравится любоваться красотами пейзажа, так что они с радостью откажутся от самолета в пользу поезда или машины.

Лев

Идеальный отдых для Львов — дорогой и роскошный. Если летят самолетом, то обязательно первый класс, отель — самый презентабельный. Обязательно запланируют кучу мероприятий, концертов, экскурсий, иначе им будет скучно.

Дева

Отдыхать любят, а вот деньги тратить на путешествия — нет. Еще за полгода до отпуска Девы отыщут отель, проверят его на грязь, пыль, удобство расположения, питание. Только в том случае, если номер будет соответствовать требованиям, забронируют, а если нет, то и дома посидят.

Весы

Многие из Весов любят насыщенные и разнообразные путешествия. В одно место дважды не поедут, только если в виде исключения. Любят пробовать все новое и посещать необычные места. Гастрономические изыски народов мира, медицина, история — это то, что привлекает Весов.

Скорпион

Отдых Скорпионов зависит от возраста. В молодости это жажда драйва, адреналина, экстремальных путешествий. С возрастом начинают ценить покой и уют. Возможно, в юности накапливается столько эмоций, что хватает на всю жизнь.

Стрелец

Им никогда не сидится на месте — что ни день, то приключение. Стрельцам по душе экзотические места, обычно собираются в отпуск спонтанно, могут даже сделать это за три часа до вылета.

Козерог

Козероги не любят «ленивый» отдых. Лежать на пляже под солнцем сутками не про них. Даже приехав к морю, они будут посещать все самые именитые места, пробовать блюда местной кухни и просто наслаждаться жизнью. Есть вероятность, что даже могут забыть о существовании самого моря, да и кого это волнует, лишь бы вам было хорошо!

Водолей

Многие Водолеи предпочитают размеренный отдых. И чаще всего отпуск проводят лежа на диване. Если и выбираются за пределы дома, то быстро втягиваются и расслабляются, но позе лежа не изменяют и на пляже.

Рыбы

Рыбы делятся на две категории: тех, кто за активный отдых, и тех, кто за пассивный. В путешествиях консервативны, будут возвращаться в то место, где им когда-то понравилось. Для них главное — живописная природа, безопасность и красивая архитектура.

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