Спасатели окажут помощь при любых условиях

Спасатели Московского авиационного центра Михаэл Нестеренко, Алексей Новиков, Александр Шальнов и Дмитрий Гришаев (слева направо) эвакуируют на носилках пострадавшего. Его доставили к месту, где приземлился вертолет / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

29 июня в деревне Зыбино в Новой Москве прошла тренировка по эвакуации заблудившихся в лесу. Спасатели показали широкий арсенал техники и слаженность действий.

Лето — пора грибов, ягод...и «потеряшек», как ласково называют заблудившихся в лесу людей. Чтобы эффективнее работать во время спасательных операций, поисковики отработали 13 разных внештатных ситуаций: поиск и эвакуация потерявшегося грибника, ребенка, застрявшего в кроне дерева парашютиста, спасение утопающего, в том числе с воздуха, и многие другие.

В тренировке участвуют все оперативные подразделения Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы и добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

В оранжевой палатке стоит стол с оборудованием. На экранах ноутбуков — карты местности с нанесенной на них специальной сеткой. Вдруг в помещение врывается студентка пожарно-спасательного колледжа Алена Кайсина.

— Помогите! Мой ребенок пропал, — кричит она. Немедленно начинается работа по заявке: психолог Наталья Евдокимова утешает мать и собирает нужную для поисков информацию. Тут же подключается группа кинологов.

— В 2021 году поступило уже семь тысяч заявок. Это почти на три тысячи больше, чем в прошлом году. Чаще других пропадают пожилые люди и маленькие дети, — говорит координатор «Лизы Алерт» Виктор Дулин. — Каждый поиск — разный. Зависит от вводных: возраста человека, что он взял с собой, погоды и других факторов.

Рядом навыки отрабатывают пилоты вертолетов. Модели ВК-117 и КА-32 незаменимы в поиске, особенно если речь идет о труднодоступных местах. Здесь роль пострадавшего играет манекен. Вертолет зависает над землей на высоте 20–30 метров, спасатели сбрасывают канат, спускаются по нему вниз. Сначала они оказывают помощь пострадавшему, готовят его к транспортировке и эвакуируют на место, где может приземлиться вертолет.

Следующая точка — в лесу. Используя альпинистское снаряжение, спасатели эвакуируют с дерева застрявшего в ветвях парашютиста. Это тоже манекен, но выглядит правдоподобно: ноги в кроссовках словно человеческие.

А если человек потерялся в лесу, то для этого тоже есть свой собственный алгоритм. Спасатели прочесывают территорию, кричат, замолкая и прислушиваясь, нет ли ответа. Когда «потеряшка» обнаружена, первым делом спрашивают его о самочувствии, проверяют, не сломаны ли руки и ноги, нет ли травм и переохлаждения. Если есть какие-либо повреждения, то человека аккуратно кладут на носилки, укрывают специальным изотермическим одеялом, пристегивают ремнями и доставляют на базу.

Чтобы таких ситуаций не случалось, поисковики просят придерживаться некоторых простых правил.

— Призываем в лес брать телефоны, свистки, оповещать близких, куда вы пошли и когда вернетесь, носить яркую одежду, а не камуфляж. А если потерялись, нужно оставаться на месте и сообщить об этом экстренным службам, если работает телефон, — добавил Дулин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Иванов, заместитель руководителя Департамента ГОЧСиПБ Москвы:

— В поисковых операциях участвуют не только спасатели, но и полиция, медики, добровольческие отряды. Хорошо себя показывают кинологические группы. Применяются беспилотные летательные аппараты, малая и средняя авиация МАЦ. Наши подразделения могут осуществлять поиск и эвакуацию пострадавших с воздуха, на земле и на водных объектах.