В Москве определили лучших программистов города

Победу в конкурсе профессионального мастерства одержал Кирилл Солодун — инженер третьей категории. Помимо медали и диплома москвич получит денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Во вторник, 29 июня, в столице определили победителей городского конкурса «Московские мастера» по профессии «программист». «Вечерняя Москва» побывала на состязаниях.

Финал конкурса проходил в столичном Колледже экономики, страхового дела и информационных технологий. Его участниками стали 13 человек — в основном это работники научно-промышленных предприятий в сфере радиоэлектроники, но есть и сотрудники компаний малого и среднего бизнеса.

— Конкурс по профессии «программист» проходит с 2001 года, — рассказала заместитель председателя Московской конфедерации промышленников и предпринимателей, член городского оргкомитета конкурса «Московские мастера» Мария Филина. — Участники этого года в течение четырех часов выполняли конкурсное задание по разработке определенного программного обеспечения. Победу в конкурсе одержал 24-летний Кирилл Солодун. Он работает инженером третьей категории.

— Задание было сложным, и я никак не ожидал занять первое место, — поделился он. — Очень рад победе, для меня она много значит.

Кирилл всегда хотел стать программистом. Получил высшее образование по этой специальности.

— Это перспективная профессия, и зарплата высокая. Я очень доволен своим выбором, — сказал он.

Москвич получил медаль и диплом победителя, но главное чествование состоится в канун Дня города. На торжественном мероприятии лучших наградят городские власти и вручат также денежный приз, за 1-е место он составляет 300 тысяч рублей.

Победу в конкурсе профессионального мастерства одержал Кирилл Солодун — инженер третьей категории. Помимо медали и диплома москвич получит денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Специальности, которые представлены на конкурсе «Московские мастера», — это наиболее востребованные экономикой города профессии.

— За последние годы по инженерным направлениям в нем приняли участие представители 470 организаций, — уточнила Мария Филина.

Участие в конкурсе не только престижно, но и позволяет развиваться в профессии.

— Мы отслеживаем судьбу наших конкурсантов, и многие из победителей продвинулись по карьерной лестнице после участия в состязании, получили повышение по должности, или же у них выросла заработная плата. То есть работодатели высокого ценят конкурс «Московские мастера», — отметила заместитель председателя Московской конфедерации промышленников и предпринимателей. — На мой взгляд, это главный результат.

В последние годы проводить конкурс стали на площадках образовательных учреждений. Сделано это, по словам Филиной, специально.

— Сегодня в организации испытаний нам помогали студенты колледжа, в котором проводился финал. Это ребята, которые сейчас только учатся на программистов. Благодаря конкурсу они смогли познакомиться с профессионалами в этой области, — рассказала она.

Мария Филина добавила, что так конкурс решает еще и социальную задачу: чтобы молодежь могла на этапе обучения понять перспективность профессии, а после пойти работать по специальности.

СПРАВКА

«Московские мастера» — один из наиболее престижных столичных конкурсов среди людей рабочих специальностей. Ежегодно в нем принимают участие около 20 тысяч человек, представляющих свыше 1000 предприятий и организаций города Москвы. Ряд отраслей на конкурсе представлены как крупными брендами и ведущими компаниями, так и малыми предприятиями.

Организаторы конкурса — столичный Департамент труда и соцзащиты, Институт дополнительного профобразования работников социальной сферы и Территориальная профсоюзная организация учреждений социальной защиты населения города Москвы.