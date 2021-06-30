Владислав Овчинский: Везде должно быть комфортно, как в центре

Руководитель Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислав Овчинский в рабочем кабинете / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В этом году исполняется 15 лет Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы (ГИН). При всей внушительности своего названия Госинспекция решает вопросы, близкие каждому москвичу и напрямую влияющие на облик столицы.

По случаю юбилея «Вечерка» встретилась с руководителем ГИН Владиславом Овчинским: обсудить перемены в городе, а заодно узнать, каково это — быть во главе ведомства, которое создает историю московских улиц здесь и сейчас.

— Владислав Анатольевич, первое, что вспоминается — «ночь длинных ковшей», когда были демонтированы незаконно возникшие палатки, портившие лицо города. Спустя время как оцениваете тот опыт?

— «Ночь длинных ковшей», конечно, была знаковым мероприятием для столицы. Демонтаж затронул зоны, где работа незаконных объектов создавала реальную опасность для жизни и здоровья горожан: центральные улицы, выездные магистрали, места вокруг станций метрополитена. Это событие действительно стало некой отправной точкой и для инспекции, и для жителей — Москва сразу избавилась от многих «опухолей», которые беспрепятственно разрастались в 1990-е и в начале 2000-х. После этого весь город стал выглядеть по-новому.

Так, раньше на Тверской было ощущение визуальной засоренности — полно палаток, огромных рекламных баннеров. Сейчас картинка совсем иная: посажены деревья, убрана броская растяжка, демонтированы незаконные некапитальные объекты. Теперь это достойный туристический центр. Безусловно, это итог не только одной ночи.

Вот уже 15 лет наша организация упорно борется со всеми незаконными, небезопасными постройками, объектами, которые уродуют облик мегаполиса.

— Что стало главным на этом 15-летнем пути и какие есть особые поводы для гордости?

— Долгое время шла работа по централизации полномочий, в том числе относящихся к борьбе с самовольным строительством. Раньше, например, демонтажем незаконных построек занимались префектуры. Но с 2019 года ГИН сама реализует весь цикл по работе с проблемными объектами. Теперь это наша ответственность. Вся деятельность ведомства направлена на улучшение облика города. И гордимся мы не только центральными улицами.

Мы делаем акцент на том, чтобы в каждом районе Москвы было так же комфортно, как и в центре. Любой уголок города, даже самый удаленный от Кремля, обладает своей уникальной аурой: где-то красивые соборы, где-то уютные скверы, где-то симпатичные культурно-досуговые учреждения. Очень приятно слышать, когда знакомые рассказывают, как у них под окнами на месте заброшенного пустыря с мусором и непонятными постройками возник прекрасный парк.

Другой пример: не так давно мы проводили инвентаризацию района Капотня, который очень долго считался депрессивным, позиционировался как зона с неблагоприятной экологией, а сегодня его не узнать — ухоженные дворы, парковые зоны. Неслучайно видеопроект о благоустройстве московской Капотни завоевал главную международную веб-премию, своего рода «Оскар» в интернете — The Webby Awards.

Фото: Mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Знакомое чувство

— По образованию вы экономист. Эта база помогает вам сегодня?

— Знания экономической теории, истории экономических учений (у меня была специализация «мировая экономика и международный бизнес»), безусловно, помогают в работе. Всегда надо понимать, какие экономические последствия несут те или иные управленческие решения, чтобы каждый рубль налогоплательщиков был потрачен не зря.

— Кстати, вы учились в РГГУ, одном из главных исторических вузов. Может, именно эта атмосфера увлекла вас в область старинной архитектуры и градостроительства?

— Это несколько романтическая версия, хотя, наверное, и небезосновательная. Лекции по истории нам читали в здании на Никольской улице, построенном на том месте, где когда-то была напечатана первая книга Федорова. В таком окружении нельзя было не проникнуться духом истории.

Вообще, зная наше богатое прошлое, чувствуешь свою прямую ответственность за сохранение наследия веков для будущих поколений. Мне кажется, это чувство рождается в душе у каждого жителя столицы. Неслучайно в городе развит весьма серьезный институт общественного контроля: люди беспокоятся о зданиях, которые создавались на протяжении столетий, и мы стараемся помочь, чтобы данные объекты увидели свет и при жизни наших потомков. Все мы знаем и о площадке «Активный гражданин».

Работа не по расписанию

— Есть много шуток про профдеформацию. Бывает, что и в свободное время вас не отпускают мысли о работе?

— Безусловно, очень часто мы заняты работой и в свободное время. Только за прошлый год больше 100 объектов самостроя выявили именно в нерабочее время.

Я постоянно отправляю информацию своим заместителям об объектах долгостроя с явными признаками самостроя или ветхости, и большинство этих адресов я обнаружил как раз во время прогулок по городу. Даже если иду куда-то просто так, начинаю оценивать пространство вокруг.

Будущее начинается сегодня

— Девиз Госинспекции — «Мы формируем новую Москву». Вообще, идеальная Москва — это что за мегаполис? И как его создать?

— Трудно сказать, какой должна быть эталонная Москва, совершенству нет предела. Но можно констатировать, что за последнее десятилетие столица правда стала другой. Изменения настолько кардинальные, что они наверняка останутся в истории. Москва превратилась в столицу мирового уровня. К нам уже приезжают за опытом специалисты из других государств. А еще 11 лет назад мы учились у иностранцев, перенимали их лучшие практики. Теперь ежедневно ставим себе все более амбициозные цели и воплощаем их.

— Знаю, вы ратуете за инновационные технологии. Каким образом искусственный интеллект помогает выявлять самострой? И какие опасности таят в себе незаконные постройки?

— Искусственный интеллект помогает не только искать самострой, но и в целом восстанавливать законность и выявлять очень большой перечень нарушений, начиная от захламлений и заканчивая нецелевым использованием земель.

У нас сейчас задействован целый комплекс мер, который позволяет автоматизированно выявлять признаки нарушений: это и специальные алгоритмы, которые сравнивают документы и замечают отклонения от норм; и квадрокоптеры, поставляющие информацию для машинной обработки; и камеры городской системы видеонаблюдения. Все эти инструменты увеличивают масштаб контролируемых площадей и ускоряют работу. А инспекторы получают задачи на устранение нарушений. Кстати, благодаря профилактике и быстрому реагированию на поступающие сигналы сегодня все чаще владельцы участков и объектов недвижимости добровольно исправляют свои нарушения.

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Что же касается рисков, которые несет самострой: любой объект, созданный без разрешительной документации, не проходит должных экспертиз, поэтому никто не может гарантировать его безопасность при эксплуатации.

— Каковы ближайшие планы ГИН?

— В этом году Госинспекция планирует завершить инвентаризацию территории Москвы. Также в этом году перейдем на новую высокотехнологичную систему контроля объектов — такую в нашей стране пока никто не запускал. Сосредоточимся и на профилактике.

— Что для вас значит «творить историю»?

— Это звучит слишком высокопарно… Хотя в некотором смысле и верно. Наверное, это относится ко всем москвичам и ко всему правительству Москвы. Я просто скажу, что важно, чтобы каждый прожитый день не проходил зря. Мы трудимся, создаем какой-то новый продукт и понимаем, что он становится историей нашего города.

ОХРАНЯТЬ ПО ЗАКОНУ

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы (ГИН) следит за правомерным использованием нежилого фонда и земель, принадлежащих столице (в том числе объектов культурного наследия), и защищает интересы Москвы в сфере имущественно-земельных отношений: выявляет незаконные постройки, захламления и самозахват территорий, контролирует соблюдение требований к размещению сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания.