Пить, чтобы жить: как правильно соблюдать водный баланс летом

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Водный баланс летом советуют соблюдать особенно внимательно, ведь из-за жары организм испытывает стресс. Но утолять жажду нужно правильно, чтобы не навредить своему здоровью.

Это лето удивляет москвичей аномальным теплом: в разгар дня столбики термометров на солнце «перепрыгивают» за 30 градусов. В такую погоду чувство жажды одолевает чаще обычного — организм просит больше жидкости, чтобы бросить все свои возможности и ресурсы на охлаждение и поддержание жизнеспособности.

— Не стоит пить воду большими порциями и залпом. Лучше пить постоянно в течение дня по несколько глотков, — советует главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Диетолог и нутрициолог Ольга Деккер советует пить сырую чистую воду любой комфортной для вас температуры.

— Если вы по каким-то причинам не уверены в безопасности воды, тогда сначала ее лучше вскипятить, — уточнила специалист.

Однако очень холодную воду все же лучше не пить — из-за разницы температуры тела и воды можно заболеть. Диетолог советует не добавлять в воду лимон, мед и другие ингредиенты, как это диктуют новомодные рецепты. Иначе желудку придется изрядно потрудиться, чтобы выработать нужные ферменты для расщепления углеводов и отправки их на дальнейшую переработку. А если выпить воду с лимоном или медом еще и натощак, это спровоцирует выброс желудочного сока и желчи в не защищенный пищей кишечник.

— А это уже агрессивное воздействие, — подчеркнула Ольга Деккер. — Поэтому максимум, что можно добавить в воду, это лед.

Она отметила, что правильно будет пить воду натощак и за 15–30 минут до каждого приема пищи.

— Но можно и непосредственно перед едой. Тогда вода сразу поступает в кишечник, всасывается и благотворно влияет на организм. В частности, это помогает избежать гипоксии, когда у человека сонное состояние и кружится голова, — объяснила Деккер.

А вот пить воду после еды вредно: есть риск растянуть желудок, а под тяжестью всего съеденного и выпитого он и вовсе может «лечь» на поджелудочную и кишечник, нарушив их работоспособность. Отсюда и знакомое почти каждому неприятное чувство переедания.

Принято думать, что норму воды можно рассчитать, воспользовавшись несложной формулой: 30 миллилитров на один килограмм идеального веса.

— Идеальный вес посчитать тоже просто: от своего роста отнять 110 — это и есть идеальный расчетный вес. Его далее надо умножить на 30 миллилитров, и вы получите ту суточную норму, к которой стоит стремиться, — объяснила Ольга Деккер.

Но, отметила специалист, этот показатель сильно усреднен. Так, если человек занимается спортом или любит кофе и чай, которые выводят влагу из организма, его суточная норма будет выше.

Бывает и так, что пить, несмотря на жару, не хочется. Чаще всего, объяснила диетолог, это связано с тем, что человек употребляет в пищу много продуктов, содержащих воду, — огурцы, яблоки и так далее.

— Если организму нужна будет вода, он даст сигнал чувством жажды. Но, увы, многие путают его с чувством голода и вместо того, чтобы попить воды, едят. Поэтому важно всегда при себе иметь бутылочку воды и сначала попить, — отметила Деккер. Так удастся избежать многих проблем со здоровьем, связанных с постоянным дефицитом жидкости.

Но и за избыточное потребление воды организм не скажет вам спасибо. Сигналом станут чувство тошноты, пульсирующие головные боли, отеки конечностей и другие симптомы.

Многие вместо простой воды пьют морсы, компоты, соки и другие напитки.

— Можно прибегнуть к такой замене, но вы должны понимать, что с этими напитками мы получаем дополнительную легкую группу углеводов, много сахара, — добавила специалист.

Андрей Тяжельников в свою очередь добавил, что газированные напитки и концентрированные соки не только не утоляют жажду, но и, напротив, усиливают нагрузку на организм. Поэтому от них лучше отказаться.

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