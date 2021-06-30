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Ушел в безвозвратное, надеюсь, прошлое дефицит услуг таксомотора, но новые реалии привнесли иные нюансы в связку «водитель — пассажир».

К примеру, мы полюбили рассуждать о неприкосновенности личного пространства. А вот пространство такси — для кого оно личное? Для водителя, который устраивает рабочее место по своему вкусу? Или для клиента, платящего деньги за проезд в салоне авто?

Приведу парочку иноземных наблюдений. В Москве мне не попадались стоянки такси, а в большинстве столиц повсеместно стоят вдоль тротуара автомобили, ждущие клиента. Вы можете выбрать любой из них, но неписаные правила гласят, что нужно сесть в тот, который стоит первым.

Ладно, вы открываете дверцу, и в нос ударяет неприятный запах. Заднее сиденье, куда вы собираетесь усесться, не блещет чистотой, к тому же там валяются мятые газеты и старая бейсболка. А ехать вам не меньше получаса. Как поступить?

Если водитель белокожий — немец, бельгиец, итальянец и т.д., — можете заявить ему, чтобы прибрался в машине, а уже потом приглашал пассажиров. И решительно направляйтесь к авто, стоящему следом. Вероятность контрвыпада возможна, но невелика. Куда хуже, если таксистом окажется афроамериканец или, предположим, пакистанец, — тут уж вся улица услышит, что вы расист, и если не желаете ехать с темнокожим шофером, катитесь вон из цивилизованной страны.

Скорее всего, другие водители такси из этой очереди вас не возьмут — себе дороже. И вы, оскорбленный, беспомощный и оттого втройне злой, быстро поймете, чье тут личное пространство. Со мной такое случалось, состояние — тошнотворное. А вот заграничный приятель ведет с этой публикой позиционную войну. Он садится в такси, даже если там пахнет табаком и немытым телом, и ждет, пока водитель начнет раз по мобильнику. Делать это во время движения запрещено, но мигранту-таксисту эти правила по африканскому барабану!

Пассажир набирает номер компании, к которой приписано такси (он всегда находится на передней панели), и сообщает, что водитель такой-то разговаривает по телефону во время езды. Шофер слышит это, понимает, что получит крупную взбучку, устраивает сцену.

Клиент же, не дослушав монолог водителя, повторно звонит в компанию и описывает поведение их сотрудника, а заодно запахи и прочие прелести салона. Диспетчер благодарит за информацию, просит пассажира немедленно покинуть машину, ему в течение трех минут будет предоставлена замена. Мой приятель со змеиной улыбкой желает взбешенному таксисту скорейшего трудоустройства.

К чему я это рассказываю? А к тому, что глобализация таксосервиса интенсивна и необратима, так что мы с вами глазом моргнуть не успеем, как иностранное личное пространство станет нашим кровным. Уж лучше быть наготове.