Не откладывайте вакцинацию

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве увеличилась в 10 раз. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уже поставлен и суточный рекорд — 60 тысяч записавшихся.

— К сожалению, ситуация с коронавирусом сложная, сегодня мы находимся практически на пике заболеваемости, — сказал Сергей Собянин. — Но что радует — люди стали активнее вакцинироваться.

Мэр добавил, что количество людей, прошедших иммунизацию от COVID-19, превысило два миллиона человек.

— Важно, что москвичи не откладывают вакцинацию и записываются на ближайшие дни. Это говорит о том, что они понимают серьезность ситуации и хотят как можно скорее сделать прививку. Это критически важно в сложившейся эпидемиологической ситуации, — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 18 июня.

Ситуация с COVID-19 продолжает оставаться непростой. При этом среди заболевших всего лишь единицы граждан, которые сделали прививки от коронавирусной инфекции. Большинство из тех, кто оказался на лечении в стационарах, ранее пренебрегли вакцинацией, решив отложить ее на потом.

Однако в нынешней ситуации этого делать не стоит. Вакцинироваться можно не только в поликлиниках, но и в более 40 павильонах «Здоровая Москва», в которых временно приостановлена диспансеризация. Сейчас здесь только делают прививки от COVID-19, причем количество врачебно-сестринских бригад в павильонах увеличили, чтобы сделать прививки могли все желающие. Предварительная запись не нужна, при себе необходимо иметь только паспорт и полис ОМС (последний — при наличии).

Кроме того, москвичи, которым ввели первый компонент до 11 июля, теперь станут участниками розыгрыша автомобилей. Каждую неделю в эфире телеканала «Москва 24» будут объявлять новых победителей.

Елена Петриченко, жительница поселения Воскресенское, сделала прививку от коронавирусной инфекции еще этой весной. Несмотря на то, что у Елены Петровны есть хронические заболевания, она не переживала, что у нее появятся какие-то побочные явления.

— Мой сын участвовал еще в клинических испытаниях вакцины. Один день он чувствовал себя неважно, но затем состояние нормализовалось. В декабре сделал прививку и мой муж. Он вообще перенес вакцинацию почти бессимптомно, — говорит Елена Петриченко. — Да и у меня, несмотря на то, что есть хронические заболевания, практически не было никаких побочек. Только поболело место укола. А так… чувствую себя хорошо! Елена Петровна посещает занятия «Московского долголетия». В целях безопасности их продолжили проводить онлайн.

— Вот танцами, например, заниматься неудобно. А театральную студию по- сещаю до сих пор! Во время пандемии даже несколько спектаклей онлайн отыграли, — говорит Елена Петриченко. — А также начала посещать удаленно дополнительные занятия. Стала играть в шахматы и учиться французскому языку онлайн. На занятия — почти как на работу. Да это и к лучшему. На лето уезжать никуда не планирую. Ухаживаю за мамой, которая во время первой волны коронавируса перенесла ковид.

Ее организм очень сильно ослаб, поэтому маме нужны помощь и время на восстановление.

Сейчас Елена Петровна, как и многие, мечтает, чтобы пандемия поскорее закончилась. Поэтому необходимо вакцинироваться.

— Моя знакомая сделала прививку, заболела, но уже через три дня стала чувствовать себя хорошо, — говорит Елена Петровна.

А это свидетельствует о том, что вакцина работает, помогая людям справиться с вирусом.

— Но это не значит, что нужно перестать соблюдать меры предосторожности.

Я посещаю общественные места в масках и перчатках, — говорит Елена Петриченко. — Свое здоровье нужно беречь.