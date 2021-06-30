Желающих сделатьпрививку стало больше

Москвичи Николай и Анастасия Бабины сделали прививку вместе. Для вакцинации они выбрали мобильный пункт в здании Дворца водных видов спорта на территории спортивного комплекса «Лужники» / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

30 июня глава Дирекции по координации деятельности медорганизаций Департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный рассказал, как организована вакцинация.

— Алексей Сергеевич, спрос на прививки возрос многократно. Справляется ли с этим городское здравоохранение?

— По сравнению с ситуацией на конец весны количество записей на вакцинацию очень сильно возросло. Гораздо больше желающих сделать прививку появилось и там, где предварительной записи не требуется, — в павильонах «Здоровая Москва» и в местах работы мобильных бригад. Работа сегодня организована так, что вопроса о недоступности вакцинации не стоит.

С учетом повышенного спроса на вакцинацию в городе постоянно расширяется сеть пунктов, в которых можно сделать прививку. Так, было принято решение открыть дополнительно 19 прививочных пунктов на базе детских поликлиник. Подчеркну — это не вакцинация детей и подростков, это места, куда могут прийти взрослые москвичи. Кроме того, продлено время работы пунктов, теперь сделать прививку от COVID-19 можно с 8:00 до 22:00, а не до 20:00, как было ранее.

— Открытие таких кабинетов в детских поликлиниках не скажется на доступности медпомощи юным пациентам?

— Нет, конечно. Во-первых, летом по понятным причинам нагрузка на детские поликлиники, в принципе, снижается. Во-вторых, все организовано таким образом, что желающие сделать прививку не пересекаются с детьми и их родителями, соблюдаются все меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Так что никаких ограничений в работе детских поликлиник это не повлекло.

— Как можно записаться на вакцинацию?

— Организован удобный алгоритм записи на прививку, который позволяет сделать это с помощью и мобильных приложений, и через сайт, и по телефону поликлиники. Вся необходимая информация есть в соответствующем разделе на портале mos.ru.

Сегодня ни у кого не должно быть даже доли сомнений о том, что сделать прививку от коронавирусной инфекции не просто нужно, но жизненно необходимо. Нет и пока даже не придумано более эффективных средств борьбы с COVID-19, кроме вакцинации. Разработанные в нашей стране вакцины являются не только безопасными, но и эффективными в отношении различных штаммов вируса.

То, что бесплатно сделать прививку можно практически в любом удобном для себя месте и почти в любое время — как по предварительной записи, так и по дороге на работу, во время прогулки в парке или при посещении торгового центра, делает вакцинацию в Москве максимально доступной.

— Есть ли какие-либо ограничения на вакцинацию по медицинским показаниям?

— Решение о невозможности сделать прививку принимает врач. Хотя на самом деле таких ограничений не так уж и много. Это признаки ОРВИ на момент осмотра перед вакцинацией, а также обострение определенных хронических заболеваний. Само же наличие этих заболеваний, в том числе онкологических, противопоказанием не является.

Это не частная точка зрения — такие рекомендации дают и Всемирная организация здравоохранения, и научные общества врачей. Не является противопоказанием и перенесенный ранее COVID-19. Спустя несколько месяцев после выздоровления количество антител в крови заметно снижается. Такой человек становится снова уязвим для инфекции, и помочь ему может только вакцинация.

Нужно понимать, что никто во вред пациенту вводить ему вакцину не станет. Есть доказательства эффективности и безопасности применяемых в России вакцин. А отказ или промедление с вакцинацией — это, к сожалению, усугубление эпидситуации и откат назад, во времена начала пандемии. Этого не хотят ни врачи, ни пациенты.

ДОСЬЕ

Алексей Сергеевич Безымянный родился 21 октября 1983 года в городе Никополе. Окончил Российский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». Занимает должность заместителя главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи.

Директор ГБУЗ «Дирекция по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы», кандидат медицинских наук.