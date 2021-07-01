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Привиться можно, гуляя по парку

Борис Орлов

Общество
Привиться можно, гуляя по парку
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Одна из особенностей современных городов — распространение моды на ЗОЖ. Поддерживать здоровый дух москвичам помогают городские проекты. Например, в павильонах «Здоровая Москва», которые в этом году стали дополнительными прививочными пунктами.

Этот проект позволил горожанам пройти медицинское обследование во время прогулки в парке.

— Главная задача врачей — выявить заболевание на ранней стадии. Ведь многие о своей «болячке» не подозревают, — рассказывает главврач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева. — Во время работы павильонов, мы с коллегами нередко обнаруживаем болезни сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, заболевания легких, болезни эндокринной системы. Бывает, диагностируем рак желудочно-кишечного тракта, а у женщин — рак молочной железы. Чаще, на ранней стадии, когда болезнь можно вылечить.

В этом году в павильонах начали проводить вакцинацию против COVID-19, и недавно они стали работать только как прививочные пункты. Так что теперь, гуляя по парку, можно сделать прививку.

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