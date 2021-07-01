Активисты нашли способы сделать жизнь комфортней

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На Московском урбанистическом форуме определят победителей MUF Community Awards 2021 — ежегодной премии городских сообществ, внесших вклад в развитие столицы.

В этом году премия будет вручаться в 13 номинациях. Победители традиционно определяются публичным голосованием на сайте mos.ru. Особый интерес представляют проекты, представленные в номинации «Городские технологии». Например, «Карта возраста зданий Москвы», созданная картографами Никитой Славиным и Миланой Глебовой. На карте показаны годы постройки зданий, что позволяет наблюдать, как постепенно происходила трансформация столицы.

— Мы видим, как целыми очередями возводились кварталы хрущевок, — рассказывает Глебова. — Как монолитно выделяется Новый Арбат и сталинские фасады Тверской. Дореволюционные здания в большинстве своем компактно расположились в пределах Садового кольца.

Еще одним важным городским проектом стал сервис постаматов OmniHUB, который позволяет в каждом офисе или подъезде разместить аппараты, предоставляющие услуги химчистки, почты и доставки еды из ресторанов.

Этот сервис стал очень актуальным во время пандемии, ведь вендинговые аппараты позволяют пользоваться услугами бесконтактно. Кроме этого, компания разработала специальные антибактериальные модули постаматов, которые сводят риск заражения к минимуму.

Очень важный проект представил урбанист Алексей Радченко. Идея его «Карты ДТП» родилась в 2019 году, когда на стертом переходе на Садовом кольце пострадал знакомый Алексея. На сегодняшний день «Карта ДТП» — самый цитируемый сервис по анализу городских данных. С его помощью было реализовано более 20 локальных инициатив по улучшению безопасности дорожного движения в районах.

Ну и одним из самых красивых проектов среди номинантов стала художественная акция директора московского Мультимедиа Арт Музея (МАММ) Ольги Свибловой «Цветы врачам». Свиблова организовала флешмоб, в рамках которого художники, взрослые и дети с помощью картин, фотографий, скульптур и видеороликов выражали врачам свою признательность. Из лучших работ сложилась выставка в музее «Цветы врачам», вход на которую для всех работников здравоохранения, включая санитарок, фельдшеров, водителей машин скорой помощи и студентов профильных вузов, стал бесплатным.

КСТАТИ

В число номинантов также попал видеопроект «Спасибо, бабушка», участницы которого готовят на кухне и разговаривают с внучками о жизни. Сразу несколько проектов помогают москвичам избавиться от ненужных вещей и передать их тем, кому они необходимы. Например, «Второе дыхание» и «Лавка радостей». А благотворительный проект «Я шеф» позволяет получить кулинарные навыки выпускникам детских домов.