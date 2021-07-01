Алексей Емельянов: Реставрация — это качество и внимание к деталям

Руководитель департамента культ наследия Алексеем Емельяновым / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Одна из устойчивых тенденций развития современных мегаполисов заключается в том, чтобы параллельно с созданием нового бережно сохранять и восстанавливать наследие прошлых веков, имеющее историческую и культурную ценность. О том, как это удается столице, мы поговорили с руководителем Департамента культурного наследия Москвы Алексеем Емельяновым.

— Алексей Александрович, одна из тем, которые поднимаются на Московском урбанистическом форуме в этом году, касается «спроса на подлинность». Насколько археология и реставрация в столице способны расширить культурное наследие мегаполиса и привлечь дополнительных туристов?

Как показывает мировой многолетний опыт, сбалансированное развитие городов опирается на правильное понимание их истории. И наличие культурного наследия, бережное отношение и внимание к его сохранению со стороны властей, реставраторов, архитекторов — это именно то, что может сделать любой город узнаваемым и подчеркнуть его неповторимость.

Тот факт, что в Москве насчитывается более восьми тысяч объектов культурного наследия, уже позволяет говорить о колоссальном конкурентном преимуществе столицы в сравнении с другими туристическими центрами. Ведь архитектурные памятники являются изюминкой любого города как с точки зрения привлечения туристов, так и в плане создания уникальной атмосферы.

— Какие самые яркие археологические находки, обнаруженные в Москве, вы могли бы назвать по итогам предыдущих сезонов и что ждете от открывшегося?

— В начале этого года археологи отреставрировали 152 предмета быта конца XVIII — начала XX веков, которые обнаружены в прошлом году на территории Московского зоопарка. Раньше на этом месте располагались купеческие особняки, усадьбы и доходные дома. Находки, среди которых керамические изделия, серебряная ложка, фарфоровая посуда, самоварный ключ и другие интересные артефакты, бережно очищены специалистами от коррозии и загрязнений и уже переданы в музей. В целом же за прошлый сезон в столице удалось обнаружить более 15 тысяч артефактов.

И это несмотря на то, что археологических раскопок из-за пандемии в прошлом году не велось. Однако проходили археологические разведки и наблюдения, что и помогло сделать ценные находки на территории усадьбы Измалково, Хамовнических казарм, кинотеатра «Художественный» и в других местах. В этом году археологические работы планируется провести на более чем 800 площадках.

Фото: Пресс-служба департамента культурного наследия Москвы

Самыми значимыми из них можно назвать расположенные на территориях Императорского воспитательного дома, Новодевичьевого монастыря, Бадаевского пивоваренного завода, а также на месте бывших Теплых торговых рядов Китайгорода и на пересечении Сретенки с Пушкаревым переулком. Если говорить об ожиданиях, то полевые работы на территории Воспитательного дома могут открыть нам новые сведения о периоде начала освоения прибрежных зон в центре Москвы.

А раскопки на пересечении Сретенки и Пушкарева переулка, надеемся, помогут получить новые научные данные о располагавшейся здесь в XVII веке Пушкарской слободе. Ну и все раскопки позволят пополнить археологическую коллекцию. А что касается первых находок этого сезона, то при прокладке инженерных сетей на востоке столицы обнаружен штык-нож винтовки Токарева времен Великой Отечественной войны. Предположительно, в трофейных ножнах. Символично, что произошло это накануне Дня Победы.

— А если говорить о реставрации, то на какие объекты вы сейчас обратили бы особое внимание москвичей?

— Каждый объект культурного наследия достоин особого внимания. Из глобального выделю комплекс ГЭС-2 на Болотной набережной, реставрацию которого мы планируем закончить летом. Электростанция была построена в начале XX века для московской трамвайной сети, теперь же там будет музейно-образовательный комплекс.

Также до конца года планируется завершить работы по реставрации дома архитектора Дуванова. Этот особняк на Земляном Валу интересен богатой художественной отделкой интерьеров — лепным скульптурным декором, который, как считается, появился в 1893 году, когда капремонтом здания занялся архитектор Дуванов. После реставрации москвичи увидят особняк таким, каким он был во второй половине XIX века.

А в марте этого года началась реставрация Императорского воспитательного дома на Москворецкой набережной. Это самая масштабная дореволюционная постройка в городе. Длина ее фасада вдоль Москвы-реки составляет 379 метров.

Комплекс зданий был заложен в 1764 году при Екатерине II. Главный корпус с живописным фасадом не раз изображали на сувенирах и открытках. А располагавшийся здесь после революции Дворец труда описан в знаменитом романе «12 стульев», где он назван Домом народов. Недавно началась реставрация скульптур «Милосердие» и «Воспитание», которые украшают въезд в Воспитательный дом со стороны Солянки. Восстановить их планируется до сентября этого года. В целом же у нас на данный момент в работе более пятисот объектов.

Причем речь идет не только о реставрационных работах, но и о проектных и исследовательских.