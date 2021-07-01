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Купальный сезон открыт не везде

Андрей Писарев

Общество
Купальный сезон открыт не везде
Спасатель Глеб Уханов дежурит в парке «Тропарево», где купаться не разрешено / Фото: Анна Темнышова

На всех водоемах столицы, где официально купаться запрещено, сотрудники МЧС проводят специальные рейды. В одном из них побывала «Вечерка».

Дежурить в парке «Тропарево» отправляемся вместе с Глебом Ухановым, представителем добровольной пожарной команды «Спасение ПРО», которая помогает сотрудникам МЧС.

— Сейчас в столице разрешено купаться в Путяевском пруду в парке культуры «Сокольники», в озере Белое на Заозерной улице, в зоне отдыха «Мещерское» на Воскресенской улице, на пляжах «Серебряный Бор — 2 и 3», а также на трех водоемах Зеленограда: в Большом городском пруду, Черном и Школьном озерах, — вводит в курс дела Глеб. — Список может измениться, но Роспотребнадзор брал анализы воды, и ее качество в других местах пока не позволяет купаться.

Мы проходим вдоль озера, на берегу много отдыхающих, один из них на наших глазах направляется к воде.

— Хочу предупредить, что здесь купаться опасно, есть противопоказания Роспотребнадзора, — говорит спасатель. — На днях, к примеру, стало известно, что у одного мужчины после купания в этом водоеме проявилась аллергическая реакция. Так что лучше не рисковать своим здоровьем. Этот аргумент подействовал на отдыхающего, окунаться в воду он передумал.

Особое внимание во время дежурства Глеб уделяет профилактической работе с нетрезвыми горожанами.

— Беседы дали результат: в этом году здесь нет несчастных случаев, а в прошлом году утонули семь человек, — отмечает спасатель.

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