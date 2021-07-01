Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фальшивка стоит свободы: в Москве возбуждено более 20 дел по подделке сертификатов о вакцинации

Никита Миронов  

Общество
Фальшивка стоит свободы: в Москве возбуждено более 20 дел по подделке сертификатов о вакцинации
Москвичка Елена Замотина прошла вакцинацию в павильоне «Здоровая Москва» в Музеоне / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

По данным столичной полиции, 23 дела возбуждено по статье 327 УК РФ, карающей за подделку документов. Одно — по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Объявления о поддельных сертификатах мошенники распространяют на сайтах, в мессенджерах или на теневых форумах.

— Примеры преступлений, в том числе связанных с продажей поддельных сертификатов о вакцинации, есть, они раскрываются ведомством, — сообщила пресс-служба МВД.

Более того — некоторые уголовные дела уже дошли до суда. Так, в суде Бабушкинского района сейчас идет разбирательство по делу москвича, который продавал фальшивые прививочные сертификаты в интернете за 4–5 тысяч рублей.

— Это часть 2 статьи 327 Уголовного кодекса — «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», — рассказывает юрист Московской коллегии адвокатов Сергей Беляков. — За такое преступление предусмотрен срок до трех лет. Учитывая высочайшую социальную опасность подделки сертификата о прививке, суды, я уверен, будут давать преступникам максимально возможные сроки.

При этом, как пояснил юрист, серьезное наказание ждет и того, кто сертификат приобрел и использовал.

— Покупателя могут наказать даже за хранение фальшивого документа — это срок до года лишения свободы. А за использование, в самом лучшем случае, дадут штраф до 80 тысяч рублей. Но могут и арест на срок до шести месяцев, — рассказал Беляков.

Адвокат Евгений Харламов уверен: наказывать нужно:

— Представьте, какие серьезные будут последствия, если заболевший человек пойдет, например, работать воспитателем и заразит наших детей. Поэтому, когда такие сертификаты продаются, это очень серьезное преступление. За это нужно сажать, — считает эксперт.

А еще жулики предлагают москвичам в интернете фиктивные справки о результатах тестирования на GOVID-19. Цена — от 800 до 2000 рублей.

— Справка, согласно закону, это не просто бумажка, а такой же, как паспорт, документ. И наказание за него будет не меньше, чем за поддельный сертификат, — пояснил Сергей Беляков.

КСТАТИ

Покупать поддельные сертификаты и справки не только опасно, но и бессмысленно. Дело в том, что все настоящие учитываются в ЕМИАС — Единой медицинской информационной системе. Поэтому обнаружить подделку несложно.

Читайте также:
подделка документовпокупкавакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте