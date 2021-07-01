Фальшивка стоит свободы: в Москве возбуждено более 20 дел по подделке сертификатов о вакцинации

Москвичка Елена Замотина прошла вакцинацию в павильоне «Здоровая Москва» в Музеоне / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

По данным столичной полиции, 23 дела возбуждено по статье 327 УК РФ, карающей за подделку документов. Одно — по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Объявления о поддельных сертификатах мошенники распространяют на сайтах, в мессенджерах или на теневых форумах.

— Примеры преступлений, в том числе связанных с продажей поддельных сертификатов о вакцинации, есть, они раскрываются ведомством, — сообщила пресс-служба МВД.

Более того — некоторые уголовные дела уже дошли до суда. Так, в суде Бабушкинского района сейчас идет разбирательство по делу москвича, который продавал фальшивые прививочные сертификаты в интернете за 4–5 тысяч рублей.

— Это часть 2 статьи 327 Уголовного кодекса — «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», — рассказывает юрист Московской коллегии адвокатов Сергей Беляков. — За такое преступление предусмотрен срок до трех лет. Учитывая высочайшую социальную опасность подделки сертификата о прививке, суды, я уверен, будут давать преступникам максимально возможные сроки.

При этом, как пояснил юрист, серьезное наказание ждет и того, кто сертификат приобрел и использовал.

— Покупателя могут наказать даже за хранение фальшивого документа — это срок до года лишения свободы. А за использование, в самом лучшем случае, дадут штраф до 80 тысяч рублей. Но могут и арест на срок до шести месяцев, — рассказал Беляков.

Адвокат Евгений Харламов уверен: наказывать нужно:

— Представьте, какие серьезные будут последствия, если заболевший человек пойдет, например, работать воспитателем и заразит наших детей. Поэтому, когда такие сертификаты продаются, это очень серьезное преступление. За это нужно сажать, — считает эксперт.

А еще жулики предлагают москвичам в интернете фиктивные справки о результатах тестирования на GOVID-19. Цена — от 800 до 2000 рублей.

— Справка, согласно закону, это не просто бумажка, а такой же, как паспорт, документ. И наказание за него будет не меньше, чем за поддельный сертификат, — пояснил Сергей Беляков.

КСТАТИ

Покупать поддельные сертификаты и справки не только опасно, но и бессмысленно. Дело в том, что все настоящие учитываются в ЕМИАС — Единой медицинской информационной системе. Поэтому обнаружить подделку несложно.