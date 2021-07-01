Перехитрят умную технику и воров

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

4 июля отмечает 30-летие ОМОНа на транспорте.

Работы у юбиляров немало: в столице 9 железнодорожных вокзалов и 4 международных аэропорта.

— Только на Казанском направлении наши сотрудники обслуживают 500 километров железнодорожных линий, — рассказывает начальник ОМОНа на транспорте Николай Бравичев. — А на один Ярославский вокзал прибывают около 750 тысяч человек в день! И несмотря на такой фронт работы, с обеспечением порядка на транспорте юбиляры успешно справляются. Так, недавно они задержали преступников, которые во время движения поезда забирались на грузовой состав, взламывали пломбы и перекачивали бензин и нефть.

Чтобы убедиться, что нет слежки, они даже запускали квадрокоптер, но не прошло и недели, как налетчики были задержаны.