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Перехитрят умную технику и воров

Андрей Объедков

Общество
Перехитрят умную технику и воров
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

4 июля отмечает 30-летие ОМОНа на транспорте.

Работы у юбиляров немало: в столице 9 железнодорожных вокзалов и 4 международных аэропорта.

— Только на Казанском направлении наши сотрудники обслуживают 500 километров железнодорожных линий, — рассказывает начальник ОМОНа на транспорте Николай Бравичев. — А на один Ярославский вокзал прибывают около 750 тысяч человек в день! И несмотря на такой фронт работы, с обеспечением порядка на транспорте юбиляры успешно справляются. Так, недавно они задержали преступников, которые во время движения поезда забирались на грузовой состав, взламывали пломбы и перекачивали бензин и нефть.

Чтобы убедиться, что нет слежки, они даже запускали квадрокоптер, но не прошло и недели, как налетчики были задержаны.

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