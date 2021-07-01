Улики достанут и со дна реки

По легенде учений, водолаз ОМОНа на транспорте Дмитрий Семенов освобождает заложника / Фото: Пресс-служба Росгвардии

Водолазы транспортного ОМОНа — уникальное подразделение. Среди их задач — поиск оружия и вещественных доказательств, выброшенных в воду.

Для совершенствования навыков они регулярно проводят тренировки. На одну из них водолазы пригласили «Вечерку». Первым делом омоновцы Григорий Усик и Дмитрий Семенов надевают резиновые костюмы. Сверху — 20-литровые баллоны с кислородом.

— Кислорода хватает до полутора часов, — рассказывает Дмитрий. — Но все зависит от навыков и умения конкретного человека. Опытный водолаз тратит меньше воздуха, так как у него уже отточены все движения. А новичок может израсходовать весь свой запас и за 40 минут, и все из-за волнения.

И вот водолазам поставлена задача доплыть до корабля на середине реки и обезвредить бандита, который взял в заложники пассажира.

Мужчины ныряют в воду и вскоре подплывают к катеру, где задерживают злоумышленника.

— С задачей бойцы успешно справились, — подводит итог учений командир ОМОНа Николай Бравичев.