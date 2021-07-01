Елена Пинджоян: Это бесстрашное детство

Елена Пинджоян часто приходит в Бобров переулок и вспоминает школьные годы / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это руководитель театра-студии «Непоседы» Елена Пинджоян.

В этом году исполнилось 30 лет детскому театру-студии «Непоседы». Корреспондент «Вечерки» встретилась с основателем и бессменным руководителем коллектива Еленой Пинджоян в районе Сретенки, где и располагается театр.

Вместе с Еленой Пинджоян мы направились к дому № 6 в Бобровом переулке. Она рассказала, что часто приходит сюда и вспоминает детские и школьные годы. Интересно, что и помещение под театр-студию «Непоседы» московские власти выделили именно в районе Сретенки. Старый трехэтажный дом со светло-голубыми стенами сразу возвращает мыслями в прошлое.

— Я жила в этом доме с 1974 года. Сейчас все по-другому. На месте, где расположен сквер с бюстом Тургенева, была детская площадка. Помню, как однажды родители отправили меня за хлебом, а ребята из «красного дома» поймали, закрыли в каком-то сарае и потребовали, чтобы я выдала им секрет. Но я ничего не сказала, — вспоминает Елена Пинджоян. — Пока сидела в сарае, булочная закрылась. Хлеб я, естественно, не купила. Досталось мне тогда от родителей, как говорят, по первое число.

В XIX веке в здании, где проживала семья Пинджоян, был жилой частный особняк. По соседству в одной из коммунальных квартир жил потомок хозяев дома. Елена рассказала, как они с подругой любили заходить к нему в гости и слушать интересные истории и сказки. Режиссер вспомнила, как детьми они бегали по крышам, перепрыгивали с одной на другую и совсем «ничего не боялись». Сегодня такую прогулку совершить невозможно. На крыше здания провели реконструкцию. И администрация Библиотеки-читальни имени И. С. Тургенева не пускает туда посетителей.

Раз нам не удалось прогуляться по крышам в Бобровом переулке, мы с Еленой пошли к Сретенскому бульвару, к зданию, где постигают азы музыкального творчества, танца и актерского мастерства юные звезды российской эстрады и ТВ.

— Выпускники по-прежнему остаются для меня детьми, несмотря на то что многие стали папами и мамами. Мы постоянно находимся на связи. Время неумолимо — сегодня они уже приводят своих детей. Сын Сережи Лазарева выступал с «Непоседами» и папой на юбилейном концерте в «Крокусе», дочь Юли Волковой и сыновья Юли Малиновской теперь занимаются в театре-студии «Непоседы». Младшая дочь Лазарева, которой пока два с половиной года, уже прошла видеокастинг и скоро присоединится к брату.

А Влад Топалов считает, что его сын Майкл еще мал для сцены, — рассказала Елена Пинджоян. — Сейчас в составе «Непосед» выступают дочка Екатерины Климовой и сын Камиля Ларина. А недавно стал выпускником сын Андрея Аршавина и Юлии Барановской.

ДОСЬЕ

Елена Пинджоян в 1991 году создала и возглавила студию для детей «Непоседы». В 2012 году совместно с Альбано Карризи провела международный фестиваль молодых исполнителей FELICITA. В 2016 году написала книгу «Когда звезды были маленькими». Елена — заслуженный работник культуры РФ, лауреат многочисленных премий.