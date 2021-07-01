Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Елена Пинджоян: Это бесстрашное детство

Лада Вавилова

Общество
Елена Пинджоян: Это бесстрашное детство
Елена Пинджоян часто приходит в Бобров переулок и вспоминает школьные годы / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это руководитель театра-студии «Непоседы» Елена Пинджоян.

В этом году исполнилось 30 лет детскому театру-студии «Непоседы». Корреспондент «Вечерки» встретилась с основателем и бессменным руководителем коллектива Еленой Пинджоян в районе Сретенки, где и располагается театр.

Вместе с Еленой Пинджоян мы направились к дому № 6 в Бобровом переулке. Она рассказала, что часто приходит сюда и вспоминает детские и школьные годы. Интересно, что и помещение под театр-студию «Непоседы» московские власти выделили именно в районе Сретенки. Старый трехэтажный дом со светло-голубыми стенами сразу возвращает мыслями в прошлое.

— Я жила в этом доме с 1974 года. Сейчас все по-другому. На месте, где расположен сквер с бюстом Тургенева, была детская площадка. Помню, как однажды родители отправили меня за хлебом, а ребята из «красного дома» поймали, закрыли в каком-то сарае и потребовали, чтобы я выдала им секрет. Но я ничего не сказала, — вспоминает Елена Пинджоян. — Пока сидела в сарае, булочная закрылась. Хлеб я, естественно, не купила. Досталось мне тогда от родителей, как говорят, по первое число.

В XIX веке в здании, где проживала семья Пинджоян, был жилой частный особняк. По соседству в одной из коммунальных квартир жил потомок хозяев дома. Елена рассказала, как они с подругой любили заходить к нему в гости и слушать интересные истории и сказки. Режиссер вспомнила, как детьми они бегали по крышам, перепрыгивали с одной на другую и совсем «ничего не боялись». Сегодня такую прогулку совершить невозможно. На крыше здания провели реконструкцию. И администрация Библиотеки-читальни имени И. С. Тургенева не пускает туда посетителей.

Раз нам не удалось прогуляться по крышам в Бобровом переулке, мы с Еленой пошли к Сретенскому бульвару, к зданию, где постигают азы музыкального творчества, танца и актерского мастерства юные звезды российской эстрады и ТВ.

— Выпускники по-прежнему остаются для меня детьми, несмотря на то что многие стали папами и мамами. Мы постоянно находимся на связи. Время неумолимо — сегодня они уже приводят своих детей. Сын Сережи Лазарева выступал с «Непоседами» и папой на юбилейном концерте в «Крокусе», дочь Юли Волковой и сыновья Юли Малиновской теперь занимаются в театре-студии «Непоседы». Младшая дочь Лазарева, которой пока два с половиной года, уже прошла видеокастинг и скоро присоединится к брату.

А Влад Топалов считает, что его сын Майкл еще мал для сцены, — рассказала Елена Пинджоян. — Сейчас в составе «Непосед» выступают дочка Екатерины Климовой и сын Камиля Ларина. А недавно стал выпускником сын Андрея Аршавина и Юлии Барановской.

ДОСЬЕ

Елена Пинджоян в 1991 году создала и возглавила студию для детей «Непоседы». В 2012 году совместно с Альбано Карризи провела международный фестиваль молодых исполнителей FELICITA. В 2016 году написала книгу «Когда звезды были маленькими». Елена — заслуженный работник культуры РФ, лауреат многочисленных премий.

Читайте также:
юбилейдетиСретенка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте